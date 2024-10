"Nav viegli par to runāt, bet vajag" Latviešu attieksme pret naudu, aizņemšanos un parādiem

Otra replika ir par to, ka pastāv diezgan lielas atšķirības, it īpaši, ja mēs runājam par ienākumu grupām. Cilvēki, kuriem ir lielāki ienākumi, redz vairāk iespēju aizņemties, piemēram, ņemt kredītu, no vienas puses. No otras puses, viņiem nav vajadzības pēc tādas neformālākas aizņemšanās no radiem, draugiem un tamlīdzīgi. Tā kā Latvijā ir diezgan liela ienākumu nevienlīdzība kopumā, šī atšķirība ir diezgan būtiska.