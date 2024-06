Praida gājiena dalībnieki līksmi dodas Rīgas ielās, viņus pavada policisti, bet protestētāji piemin Jēzu un Dievu

Dažiem gājiena dalībniekiem bija arī Palestīnas karogi un antisemītiski saukļi "From the river to the sea" ("No upes līdz jūrai" - red.). Tā ir politiska frāze, kas ģeogrāfiski attiecas uz apgabalu starp Jordānas upi un Vidusjūru, apgabalu, ko vēsturiski sauca par Palestīnu, kas mūsdienās ietver Izraēlu un Izraēlas okupētās palestīniešu teritorijas Rietumkrastā un Gazā.