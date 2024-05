Latvijas ārlietu ministre: Ukrainai ir tiesības dot triecienus mērķiem Krievijā

Uz žurnālista precizējošo jautājumu, vai tie nepieciešami arī triecieniem Krievijas teritorijā, viņa atbildēja apstiprinoši: "Arī Krievijas teritorijā, no kuras Krievija uzbrūk Ukrainai, jo to nosaka starptautiskās tiesības. Jūs drīkstat veikt triecienu [mērķiem] ne tikai Ukrainas suverēnajā teritorijā, bet arī tām vietām, no kurām Krievija uzbrūk."