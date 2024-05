4. maijā sabiedriskais transports būs bez maksas

Svētdien, 5. maijā, maksas stāvvietas darbība atbilstoši svētdienai - A, B, C, D tarifu zonās autostāvvietas iespējams izmantot bez maksas, R tarifu zonā to darba laiks no plkst. 6.00 līdz plkst. 24.00, savukārt V zonā darba laiks no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00.