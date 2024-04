VIDEO: Imantā tramvajs nāvējoši notriecis sievieti, kura šķērsoja sliedes neatļautā vietā

Netālu no traģiskā negadījuma vietas atrodas dzelzceļa šķērsošanai speciāli paredzēta gājēju pāreja, tomēr neskaitāmi iedzīvotāji ik dienas izvēlas riskēt ar savu dzīvību un mērot ceļu bīstamajā zonā. Kā liecina "Degpunktā" novērojumi, "pusstundas laikā dzelzceļa sliedes neatļautajā vietā šķērso vismaz 10 cilvēki, lielākā daļa to dara vien 15 metrus no pārejas".