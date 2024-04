1. maijā sabiedriskais transports Rīgā kursēs pēc brīvdienu grafika

Tāpat no 1. maija uzsāk darboties autostāvvietas Vecāķos (V zona). To darba laiks būs katru dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00, izņemot svētku dienas. Līdz ar to arī 1. maijā autostāvvietas V zonā iespējams izmantot bez maksas.