Pētnieki noskaidrojuši cik veca ir kafija, ko dzeram katru rītu

Šo savvaļas kafijas augu izcelsme vieta ir mūsdienu Etiopija, taču tiek uzskatīts, ka, sākot no 14. gadsimta, šī auga pupiņas tika grauzdētas un pagatavotas galvenokārt Jemenā. 16. gadsimtā Indijas mūks Baba Budans stāstījis par to, kā viņš kontrabandas ceļā no Jemenas uz Indiju nogādājis septiņas neapstrādātas kafijas pupiņas, tādējādi liekot pamatus kafijas audzēšanai globāli.