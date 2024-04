Aptauja: Ukrainas kara ietekme uz Latvijas iedzīvotāju emocionālo stāvokli pakāpeniski mazinās

Dati liecina, ka kara Ukrainā ietekme uz Latvijas iedzīvotāju emocionālo stāvokli pakāpeniski mazinās. Divu gadu laikā ir būtiski samazinājies to Latvijas iedzīvotāju skaits, kuru emocionālo stāvokli karš Ukrainā kopumā ir ietekmējis - no 85% uz 76%. Turklāt būtiski ir samazinājies tieši to iedzīvotāju īpatsvars, kurus šie ģeopolitiskie notikumi ir ietekmējuši ļoti lielā mērā un lielā mērā, pieaugot to iedzīvotāju skaitam, kurus šie notikumi ir ietekmējuši nedaudz.