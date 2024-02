Mēs varam kļūt par dronu lielvalsti

Vai, darbojoties Rīgas domē un tagad atkal biznesā, atlika laiks arī Zemessardzei?

Mani komandieri ar sapratni uztvēra to, ka reizēm nebiju uz mācībām noteiktās 30 dienas gadā, jo es centos aizsardzības jomā darboties arī no Rīgas domes. Piemēram, mēs izstrādājām civilās aizsardzības plānu militāra apdraudējuma gadījumā un sākām kopā ar zemessargiem piedalīties militārās mācībās kā Rīgas pašvaldība – piemēram, bloķējām ceļus, bet Rīgas satiksme trenējās ar autobusiem evakuēt civiliedzīvotājus. Ja kādreiz saka, ka Staķis, redz, neiet uz Zemessardzes mācībām, tad varu tikai pabrīnīties – to taču ir tik viegli pārbaudīt amatpersonas deklarācijā, kur redzams, ka es katru gadu esmu piedalījies mācībās!

Kāda jums ir pakāpe un specialitāte?

Vecākais zemessargs. Latvijā ir ļoti labi izstrādāta sistēma, kur tu nevari nākamo pakāpi saņemt, kamēr neesi izgājis kārtējo apmācību kursu. Taču esmu pagaršojis arī nodaļas komandiera maizi. Kad pēc pamatapmācības iziešanas mūs sadalīja pa nodaļām, tad gadījās tā, ka mūsu nodaļas komandieris iedzīvojās smagā kājas traumā un gandrīz gadu nebija spējīgs pildīt dienestu. Tādēļ mani, kam nebija nekādas pieredzes, ielika par nodaļas komandieri.

Šā iemesla dēļ gan man nesanāca iegūt kādu militāro specialitāti – esmu tikai izgājis granātmetēja Carl Gustaf apmācības kursu. Kad atgriezās nodaļas komandieris, pagāju malā un kļuva par viņa vietnieku – grupas komandieri. Bet tā bija laba iespēja pārbaudīt, vai spēju būt līderis arī kur citur, ne tikai politikā un biznesā.

Kad iestājāties Zemessardzē?

Domāt par Zemessardzi sāku 2014. gadā, kad Krievija okupēja Krimu. Tad droši vien daudziem prātā iezagās doma – klau, bet karš taču ir iespējams arī pie mums! Pirms tam kas tāds nešķita reāli. Punktu pārdomām pielika pasažieru lidmašīnas notriekšana Donbasā. Arī politiķi redzēja, ka aizsardzībai jāatvēl krietni vairāk līdzekļu.

Kā Saeimas deputāts pieteicos darbam Aizsardzības komisijā un strādāju arī kā parlamentārais sekretārs Aizsardzības ministrijā. Rīgas mēra amatā pievērsu lielu uzmanību tam, lai pilsēta būtu gatava dažādām krīzēm. Un, ja vēlētāji dāvās man uzticību darbam Eiropas Parlamentā, tad arī tur aizsardzības joma noteikti būs viena no tām, kur aktīvi darbošos. Man ļoti gribētos tur būt klāt un palīdzēt Eiropai beidzot atvērt acis un saprast, ka nepieciešams lielāku uzmanību pievērst bruņojuma ražošanai.

Rīgas pašvaldībai droši vien vajadzētu domāt arī pat patvertnēm – vecās padomjlaiku patvertnes praktiski vairs nepastāv, bet vietā nekas jauns nav ierīkots...

Patvertņu tēma ir svarīga, taču daudz svarīgāka Latvijai ir pretgaisa aizsardzība. Patlaban jau parakstīta vienošanās par IRIS-T pretgaisa sistēmu iegādi, kas ļauj cerēt, ka mēs raķetes varētu notriekt jau gaisā. Manuprāt, patvertņu jautājumu mazliet pārspīlējam, jo tam var pieiet vienkāršāk. Ko mēs redzam Ukrainā? Vecāki sanāk kopā un tieši tādā pašā padomju tipveida skolā, kādas ir arī pie mums, paplašina un nostiprina pagrabus, ierīkojot rezerves izeju. Ar to patvertne gatava.

Arī mums nevajadzētu domāt par jaunu betona bunkuru būvēšanu, bet gan sakārtot to, kas jau ir. Mēs gribam Rīgā ieviest praksi, ka jaunajos daudzdzīvokļu namos jābūt pazemes garāžām. Parasti jau projektu attīstītāji negrib šādas garāžas, jo tās izmaksā dārgi, taču, ja viņiem par to iekārtošanu ļautu uzbūvēt māju par diviem stāviem augstāku un tā atpelnīt izdevumus, tad mums būtu risinājums patvertnēm.

Pazemes stāvvieta būtu pietiekami droša pret raķetes trāpījumu?

Būvnormatīvos var noteikt, kādām tieši jābūt šīm stāvvietām, lai tās varētu kalpot arī kā patvertnes. Vēl viens risinājums: gandrīz visās jau esošajās mājās taču ir pagrabi. Varbūt te palīgā varētu nākt pašvaldība, piedāvājot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, ja nama pagrabā ir iekārtota patvertne. Man ļoti negribētos, lai mēs šos jautājumus pārāk sarežģītu, tādēļ vērts laiku pa laikam aizbraukt uz Ukrainu un paskatīties, kā viņi ar šīm problēmām tiek galā. Un tad izmantot viņu pieredzi, nevis mēģināt pašiem kaut ko izdomāt. Tas pats attiecas arī uz daudziem militāriem jautājumiem, jo jau tagad mūsu bruņotie spēki pārņem Ukrainas pieredzi. Ja mums tepat blakus ir pasaulē labākie karotāji, tad jāizmanto iespēja no viņiem mācīties.

Droši vien arī pēc 2022. gada 24. februāra Zemessardzē bija liels jaunpienācēju pieplūdums?

Ne tikai. Nesen tika atjaunots valsts aizsardzības dienests, un gods un slava tiem puišiem un meitenēm, kuri pirmie brīvprātīgi tajā pieteicās. Nākamais solis būs daudz grūtāks, jo iesaukti tiks tie, kurus izvēlēsies pēc nejaušības principa. Tie vairs nebūs brīvprātīgie, tādēļ ļoti svarīga ir komunikācija gan ar šiem jauniešiem, gan viņu vecākiem un sabiedrību, lai visi saprastu – tā jauniešiem ir lieliska iespēja 11 mēnešu laikā kļūt par daudz sagatavotāku cilvēku. Piemēram, ja Skandināvijā uz kādu posteni ir konkurss, kurā divi pretendenti nav bijuši armijā, bet viens ir, tad paņems to, kurš ir dienējis. Jo tās līderisma iemaņas, ko iemāca armijā, novērtē visi darba devēji. Domāju, ka ar laiku tā būs arī Latvijā.

Droši vien būs ļoti svarīgi parādīt, ka tagad armijā tiešām māca noderīgas un interesantas lietas, nevis liek slaucīt pagalmu un maršēt kā padomijā...

Es pats esmu darbojies pamatapmācības un instruktoru sistēmā, tādēļ varu apgalvot, ka mums ir viena no labākajām apmācības sistēmām, kāda vispār iespējama. Tai par pamatu ir ņemta dāņu sistēma, kura ir ārkārtīgi efektīva. Tie, kas šo programmu ir izgājuši, saka, ka pirmās divas nedēļas ir grūtas, jo nākas pieņemt, ka tava ikdienas rutīna ir mainījusies, taču pēc tam laiks lido vēja spārniem, jo visu laiku esi nodarbināts apmācībās. Bumbulēšana un bezdarbība vienkārši nav iespējama, jo visu laiku ir intensīvs un interesants apmācību kurss. Nekādu strojbatu mums nav, un karavīriem nav jābūvē mājas ģenerāļiem, kā padomju armijā.

Arī virsnieku sastāvs patlaban šķiet visai inteliģents un cilvēku ar padomju oficieru skolas pagātni viņu vidū vairs taču nav?

To panāca ģenerālis Ilmārs Lejiņš, kurš ieviesa sistēmu, ka virsnieks nevar kāpt pa dienesta kāpnēm, ja viņam nav izglītības un viņš nav kādu laiku pavadījis NATO struktūrās ārzemēs. Tādēļ tagad izaugusi ļoti inteliģentu virsnieku paaudze, kas redzējusi pasauli, mācījusies labās ārzemju augstskolās un piedalījusies NATO mācībās ārzemēs. Es pat teiktu, ka mūsdienās iziet apmācību Latvijas armijā ir līdzvērtīgi 100 000 eiro vērtiem kursiem. Tādas zināšanas ne par kādu naudu nav iespējams nopirkt. Man ir 19 gadus vecs dēls, kurš pagaidām vēl mācās 12. klasē, taču domāju, ka viņš droši vien slēgs piecu gadu līgumu ar Zemessardzi un apmācību kursus izies tur, veltot tam 30 dienas gadā.

Vai Zemessardzē var just, ka progresējam arī bruņojuma ziņā?

Protams. Kad 2015. gadā iestājos Zemessardzē un saņēmu ekipējumu, nezināju – smieties vai raudāt. Lielākoties bija dažādi dāvinājumi no citu valstu armijām. Bet tad ļoti strauji viss mainījās, un divu gadu laikā bijām pilnībā no jauna ekipēti. Ja vēl 2016. gadā mācībās lielākoties skraidījām pa mežu ar triecienšautenēm, tad tagad lielākoties labi aprīkotos poligonos.

Uzskatu, ka Latvijai jāveido moderna dronu armija, jo Ukrainā varam redzēt, cik efektīvi ir droni karadarbībā. Tādēļ ikvienam karavīram būtu jāprot vadīt dronu. Ja valsts aizsardzības mācību stundās skolās bērni zinās, ka viņus mācīs apieties ar droniem, tad motivācijas līmenis būs pavisam cits. Ja aizsardzības mācības nometnēs, kurās dalība ir brīvprātīga, programmā ieliksim dronus, gribētāji rindā stāvēs.

Visas iespējas tam, jo tepat Latvijā tiek būvēti droni, un mēs esam koalīcijā, kas palīdz Ukrainai ar dronu ekipējumu. Uzskatu, ka mums ir visas iespējas ne tikai palīdzēt ukraiņiem, bet arī pašiem kļūt par dronu lielvalsti.