Jūrmalas bērnunamā "Sprīdītis" pēc pusaudža slepkavības Slokā ievieš stingrākus noteikumus

Trīs no pusaudžiem, kuri bija iesaistīti konfliktā Slokā, kas beidzās ar vienaudža slepkavību, februārī sāks mācības attālināti, bet Jūrmalas pašvaldības sociālās aprūpes iestādē "Sprīdītis", kur šie jaunieši dzīvo, ieviesta diennakts apsardze.

Tāpat iestādē pieņemti arī stingrāki iekšējās kārtības noteikumi - tagad ikvienam audzēknim iestādē jāatgriežas plkst.18, nevis plkst.22, kā paredz likums.

Tagad "Sprīdītī" diennakti strādā apsargs, bet Jūrmalas pašvaldības policija sadarbojas ar "Sprīdīti", meklējot audzēkņus, kuri iestādē nav atgriezušies laikus. Kauguros un Slokā pašvaldības policija patrulē visu diennakti. Jūrmalas pašvaldības policijas priekšnieks Uldis Bēniņš norādīja, ka šobrīd gan tendence, ka nepilngadīgie atrastos publiskās vietās pēc plkst.22, neesot novērojama.

Slepkavība notika naktī, kad visiem jauniešiem bija jāatrodas mājās vai aprūpes iestādē. "Sprīdīša" vadītāja Sarmīte Grope sacīja, ka konfliktā iesaistījās pieci audzēkņi, no kuriem divi apmeklē speciālās programmas skolā. Trīs turpmāk mācīsies tālmācībā, tostarp dūrējs. Ar visiem strādājot speciālisti.

Varmākam nodrošinās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un, visticamāk, viņš brauks prom no Jūrmalas. Tāpat sākta atkarīgo bērnu ārstēšana no alkohola.

Kā ziņots, naktī uz 11.janvāri Jūrmalā, Slokā, 13 gadus vecs mazgadīgais nodūra savu vienaudzi. Pēc policijas sniegtās informācijas, iepriekšējā vakarā pirms pusnakts vairāki jaunieši, kuri dzīvo sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādē, bija devušies uz Rīgu, lai, iespējams, lietotu alkoholiskos dzērienus. Pēc tam viņi ar vilcienu atgriezušies Slokā, kur satikušies ar diviem sava vecuma jauniešiem, no kuriem viens vēlāk nogalināts. Izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina, ka starp minēto jauniešu kompāniju, kā arī cietušo jaunieti un viņa draugu bija norisinājies konflikts, kura laikā viens no jauniešu grupas, kas dzīvo bērnunamā, viņam divas reizes iedūris ar nazi sirds un vēdera rajonā. Pēc notikušā jauniešu grupa notikuma vietu pametusi, atstājot ievainoto jaunieti ar viņa draugu. Pusaudzis, kurš iedūra otram ar nazi, iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā par klaiņošanu un zādzību no veikala.

Saistībā ar notikušo ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 117.panta 12.punkta - par slepkavību pastiprinošos apstākļos, ja noslepkavots nepilngadīgais, taču pusaudzis, kurš tiek turēts aizdomās par šī nozieguma izdarīšanu, vēl nav sasniedzis kriminālatbildības vecumu, līdz ar to viņš pēc izmeklēšanas darbību veikšanas nodots atpakaļ sociālās aprūpes iestādes pieskatīšanā.