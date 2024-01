“Sāls sniedz stabilus rezultātus,” Rīgas pašvaldība skaidro sāls izmantošanu ielu tīrīšanā

Šogad ziemu Latvijā esam piedzīvojuši visā tās krāšņumā ar biezu sniega kārtu, stipru salu un tam sekojošu atkusni. Kamēr pašvaldības cīnās ar ietvju un autoceļu attīrīšanu, daudzi iedzīvotāji pauduši neapmierinātību, ka cīņai ar apledojumu tiek izmantots sāls, kas pēc sevis rada “sniega putru”, sabojātus apavus un kaitējumu mājdzīvniekiem, pilsētas infrastruktūrai vai dabai.

“Kā var uz ielām bērt tik daudz sāls?” – nesaprašanā ir kāda iedzīvotāja, kura norāda, ka viņas auto pamatīgi cietis no izbrauciena Rīgas ielās.

Vakar biju Rīgā.



Tas ir pisdets, kas jums tur darās!

Kā?

Kā var uz ielām būt tik daudz sāls?!



Šodien, kad redzu visu to ārprātu mazgāju Hondiņu cītīgi, rūpīgi.



Tik cītīgi, ka dabūju to mazgājamo ķīmiju arī sejā. 😅

A viņa kodīga.

Labi, ka līdz mājām 6 min. pic.twitter.com/Acp3FhW4rr — Anna (@gina_v_gina) December 7, 2023

Kāds iedzīvotājs mikroblogošanas vietnē “X” dalījies ar spilgtiem foto no atjaunotā Brasas tilta, uz kura vērojami pamatīgi sāls un smilšu sablīvējumi.

Sāls + Metāls = 🥰🤌🏻 Uz jaunā Brasas tilta 📍 @RigasDome pic.twitter.com/xAEio7kvAq — Nikolajs Bebnevs 🇱🇻🇪🇺 (@nikolajs_b) January 20, 2024

Bet vēl kāds publicējis foto ar sāls nogulsnēm uz saviem apaviem pēc atgriešanās mājās.

Man ir aizdomas, ka Rīgas dome strādā tikai un vienīgi "Big Shoe" lobija interesēs. pic.twitter.com/3O0fSIaGPz — Ivo Butkevičs (@IvoButkevics) January 20, 2024

Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta speciālisti norāda, ka “absolūti nekaitīga pretapledojuma materiāla nav, tomēr uzsver, ka sāls sniedz stabilu rezultātu, tā ievērojami samazina slīdēšanas iespējamību un tā ir visbiežāk izmantotais pretslīdes materiāls visā pasaulē.”

Iedzīvotāju raizes

Atbildot uz iedzīvotāju raizēm, Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta speciālisti norāda, ka sāls tiešām var veicināt tādu infrastruktūru kā tiltu, ietvju un autoceļu ātrāku nolietojumu.

“Sāls veicina betona un metālu koroziju, kā arī augsne kļūst blīvāka, samazinot ūdens un gaisa caurlaidību,” norāda speciālisti.

Arī ielu atbrīvošanu no sāls un smilšu sablīvējumiem situācija neesot tik vienkārša – lai to novāktu no ietvēm, gaisa temperatūrai diennakrī jāturas virs +5 grādiem un smiltīm jābūt apžuvušām. Šī iemesla dēļ pašvaldību ielu un ietvju uzturētāji to novāc pavasarī, nevis pēc katra atkušņa.

Tomēr ir arī vairākas pozitīvas iezīmes, kas liecina par labu sāls izmantošanai.

Piemēram, tā ir dabā pastāvoša viela, kas neietekmē gaisa kvalitāti un neizsauc alerģiskas reakcijas. Tāpat tā lielākoties izkūst un kopā ar atkušņa vai lietus ūdeņiem nonāk pilsētas lietusūdens kanalizācijā, kurai lielu ļaunumu nerada.

“Lielāku kaitējumu lietusūdens kanalizācijai nodara sīkšķembu lietošana, jo tās esošā kanalizācijas sistēma nespēj uzņemt,” vēsta pašvaldības pārstāvji.

Kas attiecas uz mājdzīvnieku saimniekiem, speciālisti aicina to ķepu aizsardzībai izmantot saudzējošas ziedes vai to kājas apaut ar speciāliem zābaciņiem. Tāpat speciālisti ierosina izmantot gadalaikam atbilstošus apavus un izmantot atbilstošus kopšanas līdzekļus, kas aizsargā gan pret mitrumu, gan pret netīrumu pieķeršanos.

Atšķirīga kārtība parkiem, ietvēm un šosejai

Kā norāda Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta speciālisti, kartība, kādā tiek tīrītas Rīgas ietves, parki un šosejas ir atšķirīga.

“Rīgas parkos un dārzos sāls netiek izmantota vispār, un celiņi tiek kaisīti ar šķembām, granti un smiltīm. Apledojuma gadījumā sniega un šķembiņu kārta tiek skrāpēta, tā kļūst grubuļaināka un veido labāku saķeri ar apaviem,” skaidro speciālisti.

Ietvju kaisīšanai pašvaldība izmanto tikai tādu smilts maisījumu, kurā sāls daudzums nepārsniedz 20%. Turklāt ietvju kaisīšanai tiek izmantots tehniskais sāls, ko mēdz saukt arī par akmens sāli, un tas ir tīrais minerāls. Šis sāls veids ir daudz rupjāks, tāpēc arī uz ietvēm var redzēt lielākus sāls graudus.

Smiltis tiek izmantotas, lai samazinātu slīdēšanu, jo tās palīdz nodrošināt labāku saķeri, bet sāls samazina apledojuma veidošanos un palīdz sniegu kausēt, jo tā samazina ūdens sasalšanas temperatūru.

“Tīru sāli uz ietvēm drīkst kaisīt vienīgi dienās, kad ir atkala un ietves strauji apledo,” norāda eksperti.

Tomēr speciālisti piebilst, ka novērojuši arī negodprātīgu saimnieku rīcību, kuri ber uz ietvēm tīru sāli:

“To nav viegli kontrolēt, bet iedzīvotāji aicināti ziņot pašvaldības policijai par šādiem pārkāpumiem.”

Par šādām darbībām fiziskām personām draud sods līdz 350 eiro, bet juridiskām – līdz 1400 eiro.

Savukārt, brauktuvju apstrādei ziemas laikā ikdienā tiek izmantota mitrā sāls. Tā visefektīvākā ir gadījumos, kad gaisa temperatūra nenoslīd zemāk par -10 grādiem. Pastiprināta sala laikā maisījumam tiek pievienots arī kalcija hlorīds, kas nodrošina labāku aizsardzību pret slīdēšanu jo sevišķi uz tiltiem un pārvadiem.

Pasaules prakse un alternatīvas iespējas

Sāls ir visbiežāk izmantotas pretslīdes materiāls gan Eiropā, gan pasaulē. To aktīvi sniegotā laikā izmanto autoceļu uzturētāji Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV), Kanādā, Japānā, Ziemeļvalstīs – Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā un Baltijas valstīs – un citās pasaules daļās.

Daudzas valstis to iecienījušas zemo izmaksu un lielās efektivitātes dēļ. Norvēģijas amatpersonas norāda, ka sniegotā laikā sāls izmantošana uz autoceļiem pat samazina letālu avāriju skaitu par 20%.

“Sāls kā pretslīdes materiāls ir izmantots ilgstoši, darbā ar to ir uzkrāta pieredze, un ir zināms, ka tas sniegs stabilus rezultātu,” uzsver Rīgas pašvaldības pārstāvji.

Lai gan sālij piemīt vairākas labas īpašības, nenoliedzams ir fakts, ka tā izmantošana atstāj arī negatīvas sekas un cilvēkiem, dzīvniekiem, pilsētu infrastruktūru un apkārtējo vidi.

Kāds 2003. gadā Helsinkos veikts pētījums, vēsta, ka 35-50% sāls, kas tiek lietots autoceļu uzturēšanai nonāk zemes dzīlēs un pēc tam ieplūst jūrā. Medijs “Vox” vēsta, ka ASV katru gadu sāls izraisītās korozijas dēļ valsts infrastruktūrai tiek nodarīti zaudējumi 14 – 17 miljardu eiro apmērā. Savukārt, Norvēģijas varasiestādes ir noraizējušās par sāls negatīvo ietekmi uz augu veģetāciju un kaitējumu dzīvniekiem, kas to lieto savā uzturā.

Iepriekšminēto iemeslu dēļ vairākas valstis meklē alternatīvus pretslīdes līdzekļus autoceļu uzturēšanai, piemēram, organiskas vielas (acetāti, formiāti, spirti) vai abrazīvos materiālus (smiltis, šķembas, koka šķeldu). Tomēr organisko materiālu izmantošanas izmaksas ir daudz dārgākas un tās ir efektīvas vien līdz -7 grādiem. Savukārt, abrazīvo materiālu pretslīdes iedarbība uz autoceļiem ir daudz mazāka nekā sālim, un šie materiālu aizsprosto pilsētas notekūdeņu sistēmu.

Kā alternatīvu variantu variantu sāls negatīvo seku mazināšanai Norvēģijas, Vācijas, Latvijas un vairāku citu valstu pārstāvji min – nepieciešamību samazināt sāls koncentrāciju dažādos maisījumos.

Arī Rīgas pašvaldība 2022. gadā ir samazinājusi pieļaujamo sāls daudzumu smilts maisījumos ietvju kopšanai un šobrīd sāls daudzums maisījumos nedrīkst pārsniegt 20%.