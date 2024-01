Ivars Ijabs: Birokrātija izraisa eiroskepsi

Ivars Ijabs atzīst – Eiropas Parlamentā netrūkst deputātu, kas uzskata, ka formāla regulācija jāievieš pilnīgi visās jomās, nedomājot par to, kādu iespaidu tas atstās, piemēram, uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. “Man bija viena kolēģe, kura aktīvi iestājās par dzimumu līdztiesību darba samaksā. Tā patiešām ir reāla problēma – sievietes daudzviet saņem mazāku atalgojumu –, bet viņa bija izdomājusi to risināt, pieprasot no visiem Eiropas Savienības uzņēmumiem reizi gadā iesniegt pārskatu par sieviešu un vīriešu darba samaksu un pamatojumu, ja tā ir atšķirīga. Iedomājieties, cik “priecīgs” būtu vienalga kurš mazais vai vidējais uzņēmums, kuram tiek uzkrauts šis papildu birokrātiskais slogs.”

Regula nav risinājums

Deputāts uzsver, ka nevar nopietnas problēmas risināt, vienkārši radot papildu regulējumu, kas tikai rada papildu neērtības. Ijabs uzsver, ka viņa prioritāte gan vēlēšanu kampaņā, gan nākamajos piecos gados būs jautājums par pilsoņu attieksmi un pilsoņu attiecībām ar Eiropas Savienību. “Mēs labi redzam, ka nu dažādu iemeslu dēļ pēdējos gados ir radies tāds kā eiroskepses vilnis, un nevis tāpēc, ka cilvēkiem būtu kaut kas pret Eiropas Savienību kā ideju vai pret Eiropas Savienību kā institūciju. Viņiem vienkārši apriebusies tā ņemšanās ar dažādām birokrātiskām, formālām procedūrām, kas krietni sarežģī viņu dzīvi. Te ir pietiekami daudz ko darīt arī nākamajam Eiropas Parlamentam un nākamajai Eiropas Komisijai.”

Uzņēmēji izvēlas citus finanšu avotus

Runājot par Eiropas Komisiju, Ivars Ijabs akcentē, ka nākamās piecgades prioritātei jābūt nevis radīt jaunus regulējumus, bet gan izvērtēt, vai darbojas tie, kas jau eksistē. “Daudzās jomās nemitīgā atskaišu rakstīšana ir tā pārbirokratizēta, ka cilvēki, kuri, iespējams, ļoti labprāt piedalītos Eiropas projektos, izvēlas citus investīciju avotus. Es esmu runājis ar Latvijas uzņēmējiem, kuri saka – ziniet, mums no citiem avotiem ir daudz brīvāk pieejams riska kapitāls, no Eiropas Savienības mēs to neņemam, jo pārāk daudz papīru. To es dzirdu gan no lauksaimniekiem, gan ražotājiem, gan pašvaldībām.”

Birokrātija pret konkurētspēju

Politiķis atzīst, ka ikviens jauns regulējums nāk papildus vecajiem, un tie kraujas kaudzē, aizvien vairāk un vairāk apgrūtinot dzīvi. “Es saprotu, ka jebkuram publiskas naudas izmantojumam jābūt caurspīdīgam. Visur ir jābūt skaidrai grāmatvedībai par to, ko nauda dara, bet ir jādomā arī par to, kādu papildu slogu mēs radām pašvaldībām, uzņēmumiem un nevalstiskām organizācijām. Tāpēc man ir prieks, ka politiskā grupa, kurā es darbojos, iet pa priekšu šajos jautājumos un saprot, ka, īpaši runājot par inovatīviem uzņēmumiem, par jaunām platformām, kas Eiropā attīsttās, mēs nekad nevarēsim konkurēt ar amerikāņiem, kuriem viss notiek daudz dinamiskāk un ar daudz, daudz mazāku atskaišu rakstīšanas slogu.”