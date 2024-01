"Tas bija darbs, ko darīju pēc labākās sirdsapziņas..."

Aiziešana ar nožēlu

Ar kādām sajūtām pametāt Rīgas mēra amatu - tas bija aizvainojums, rūgtums, varbūt dusmas?

Par dusmām es to nesauktu, drīzāk par nožēlu. Kad nepiekritu tam modelim, ko piedāvāja koalīcijas partneri, proti, sadalīt kapitālsabiedrības katras partijas atbildībā, kā tas bija Nila Ušakova un Andra Amerika laikā, un iestājos par izmeklēšanas turpināšanu Satiksmes departamentā, man diezgan skaidri lika manīt, ka balsu vairākuma man vairs nav.

Manā gadījumā viens variants būtu palikt amatā un skatīties, kā tālāk strādāt, rēķinoties, ka turpmāk daudzi jautājumi tiktu izlemti nevis koalīcijas sapulcēs, bet kaut kur pa kaktiem. Uz papīra būs viena koalīcija, taču realitātē, spriežot par katru jautājumu, varētu tikai minēt, kā sadalīsies balsis. Un tik un tā vienā brīdī tiktu atrasts veids, kā panākt manu atstādināšanu. Vai arī otrs variants - pateikt, ka tā nav nekāda strādāšana, un atkāpties pašam, cerot, ka varbūt tā izdosies apelēt pie otras puses sirdsapziņas.

Izšķīros par otro variantu, kaut gan nevar teikt, ka es būtu par to priecīgs. Tas tomēr bija darbs, kas man patika, un es centos to darīt pēc labākās sirdsapziņas.

Atskatoties uz mēra amatā pavadīto laiku - vai ar tagadējo domāšanu jūs būtu kaut ko darījis citādi?

Varbūt uz trauksmes cēlēja informāciju par nelikumībām varējām reaģēt citādi - nevis ierosināt iekšējo izmeklēšanu, bet pa tiešo sūtīt uz KNAB, kas tad varbūt noklausītos sarunas un meklētu citus pierādījumus. Taču agrāk mēs tā nebijām rīkojušies un parasti iztikām ar iekšējo izmeklēšanu, ko par labu risinājumu atzina arī tie paši cilvēki, kuriem tagad radās iebildumi pret līdzīgu rīcību Satiksmes departamenta gadījumā.

Varbūt arī man pareizāk būtu bijis ļaut sevi vienkārši nomest no amata, jo tagad daudziem radās jautājumi, kādēļ viss notika tieši tā un kāpēc es pieņēmu lēmumu par atkāpšanos. Taču, kā jau teicu, strādāt apstākļos, kad es būtu mērs tikai uz papīra, nebija iespējams. Kaut gan, paskatoties vēsturē, tas jau nav nekas jauns, ka Rīgas mērs nenostrādā visu pilnvaru termiņu. Šķiet, ir bijuši tikai trīs, kuriem tas izdevies: Andris Teikmanis, Nils Ušakovs un Gundars Bojārs.

Vai jūsu portets Rīgas mēru galerijai jau uzgleznots?

Tas man tiešām nav svarīgs jautājums. Tagad ir pieņemti noteikumi, kas paredz, ka dome izvieto bijušo mēru oficiālās fotogrāfijas. Man arī ir atnākusi vēstule, ka jāgatavojas fotografēšanai. Bet, ja gribi gleznotu portretu, to vari pasūtīt par saviem līdzekļiem. Starp citu, šajā galerijā pietrūkst vēl triju portretu - Nila Ušakova, Oļega Burova un Daiņa Turlā, kurš šo amatu ieņēma četras nedēļas.

Ja paskatāmies, kas tagad notiek Rīgas domē, tur viss ir kārtībā vai arī ne pārāk?

Kad stājos amatā, nebija nemaz tik viegli pagriezt domes lielo kuģi projām no austrumu virziena, kādā tas bija gājis pēdējos gados, taču mums tas izdevās. Mums nebija neviena korupcijas skandāla, gada laikā mēs ieguvām balvas par labu pārvaldību kapitālsabiedrībās. Un tagad šo mūsu uzņemto kursu vairs nav tik viegli mainīt.

Taču man ir žēl, ka neturpinās darbs starptautiskās sadarbības virzienā, ko biju uzsācis, atrodoties mēra amatā. Reti kurš pilsētas mērs ir aicināts gan pie Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska, gan EK prezidentes Ursulas fon der Leienas, gan uz tikšanos ar ANO ģenerālsekretāru Antoniu Guterešu, taču man šādas iespējas bija. Atrodoties starptautiskā apritē, varēju redzēt, kā strādā citas pilsētas - Tallina, Viļņa, vairākas Polijas pilsētas. Tur mēri ir savu pilsētu vizītkartes, viņi braukā apkārt pa pasauli un aicina uz sadarbību dažādus uzņēmējus. Tādas aktivitātes jau nepaliek bez rezultāta - pateicoties tām, Rīga ir saņēmusi balvas kā investīcijām piemērota pilsēta, to uzaicināja piedalīties elitārajā Champion Cities klubiņā, kurā, piemēram, Viļņas nav. Šajā klubā ir pasaules 250 jaudīgākās pilsētas un dalība tajā paver iespējas braukt mācīties no citu pieredzes un startēt kopīgos projektos.

Eiropā Rīga kļuva pamanāma arī Ukrainas kara dēļ, jo Rietumos daudzi vēl tagad nav sapratuši, kas īsti tur notiek. Mēs bijām tie, kuri Rīgā atvēra bēgļu centru, uz kuru citi brauca skatīties un mācīties, kā tas ir jādara. Pēc Rīgas iniciatīvas citu pilsētu mēri tika aicināti aktīvāk palīdzēt Ukrainai. Pēc tam Volodimirs Zelenskis astoņu aktīvāko pilsētu mērus uzaicināja pie sevis, un to vidū bija arī Rīga. Tagad es Rīgu starptautiskajā arēnā diemžēl vairs neredzu, kaut gan tas ir virziens, kurā noteikti vajadzētu strādāt.

Bet kā ar pilsētas saimniecisko darbību?

Otra lieta, par ko gribu kritizēt pašreizējo domes vadību, ir līdzekļu trūkums budžetā vairākām pilsētas attīstības programmām. Piemēram, liela problēma ir namu iekšpagalmi, kuri nepieder pašvaldībai, taču paši iedzīvotāji reti kad spēj vienoties, kā tos labiekārtot. Tādēļ mēs bijām izveidojuši programmu, kas paredzēja - ja iedzīvotāji atnāk ar projektu pagalmu labiekārtošanai, tad pašvaldība var piedalīties ar finansējumu 80 % apmērā. Šī programma tiek turpināta arī tagad, taču sliktāk ir ar otru programmu, kas attiecas uz ceļiem, kuri nav pašvaldības īpašumā, taču ir tik sliktā stāvoklī, ka vietām pat neatliekamā palīdzība un ugunsdzēsēji īsti vairs netiek mājām klāt.

Trešā problēma, ko vajag risināt (un es kā opozīcijas deputāts aicināšu to darīt), ir tukšie skatlogi Rīgas centrā. Te noderētu pašvaldības grantu programma, kas palīdzētu sākt biznesu tiem cilvēkiem, kuri ir gatavi izmantot šīs telpas. Šī problēma jau nav raksturīga tikai Rīgai vien, un mēs bijām atraduši pilsētu, kas ar grantu palīdzību to ir sekmīgi risinājusi un kuras pieredzi varētu pārņemt, tā ir Bristole. Būtībā jau šai programmai Rīgā vajadzēja darboties, taču tagad es neredzu, ka budžetā tai būtu atvēlēti līdzekļi. Transporta pārvadi, protams, ir labi un vajadzīgi, taču tieši šīs mazās lietas ir tās, kas iedzīvotājus visvairāk uztrauc.

Pēdējā laikā arvien vairāk sāk runāt, ka Rīga atpaliek no Viļņas un Tallinas. Vai tiešām ir kādi pētījumi, kas to apliecina, vai arī tas ir tīri subjektīvs iespaids?

Atpalicība faktiski sākās 2014. un 2015. gadā, kad Viļņa un Tallina kā galveno mērķi izvirzīja investīciju piesaisti un strādāja tieši šajā virzienā, bet Rīga tikmēr nedarīja neko. Tikai 2021. gadā mēs nodibinājām Rīgas Investīciju aģentūru - tātad gandrīz desmit gadus vēlāk. Tādēļ skaidrs, ka šīm abām pilsētām ir zināms handikaps. Taču viss nav tik slikti, kā varētu šķist, jo arī Viļņai un Tallinai ir savas problēmas, piemēram, biroju telpu pārpalikumi, ko nevar aizpildīt, jo pandēmijas laikā daudzi sāka strādāt attālināti. Tādēļ nekustamo īpašumu jomā daudzi investori ar interesi skatās tieši uz Rīgu, kur vēl joprojām ir lielas iespējas izaugsmei. Ja vien mēs pratīsim strādāt investīciju piesaistes virzienā, tad nekas vēl nav zaudēts. Šajā ziņā liela atpalicība radās Ušakova laikā, jo tad interese par investīcijām bija nulles līmenī.

Investīcijas meklējot

Kāpēc nolēmāt startēt Eiropas parlamenta vēlēšanās - vai tad tepat Latvijā vairs darāmā nav? Teiksim, kāda ministra amatā...

Es uz to skatos tā - ja reiz esmu politikā, tad jāmēģina sasniegt maksimālu rezultātu ar tiem līdzekļiem, kas šajā brīdī man ir pieejami. Rīgas mēra amatā man labi izdevās pilsētu parādīt starptautiskā līmenī - gan ar atbalstu Ukrainai, gan tiekoties ar starptautiskiem līderiem. Skaidrs, ka darbu šajā virzienā man vieglāk būtu darīt nevis ar Rīgas domes opozīcijas deputāta, bet gan ar Eiropas Parlamenta deputāta mandātu.

Ļoti svarīgi man ir arī Latvijas drošības jautājumi, ar kuriem saskāros vēl laikā, kad biju Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs. Jau tad visās starptautiskajās konferencēs, runājot ar citu valstu pārstāvjiem, mēs teicām - jūs nesaprotat Krieviju, tā agri vai vēlu uzbruks kādai no kaimiņvalstīm. Mūs tad parasti kušināja, sakot, ka esam rusofobi un panikas cēlāji. Tagad daudziem nākas atzīt, ka mums tomēr bija taisnība. Eiropas parlamenta mandāts man ļautu daudz vairāk palīdzēt Ukrainai un arī visai Eiropas drošības sistēmai, jo pagaidām tā vēl nav gatava pretoties agresoram. Eiropai ir jāspēj pašai sevi apbruņot un apgādāt ar munīciju, un Latvijai ir jācīnās par to, lai daļa no investīcijām bruņojuma ražošanai nonāktu šeit.

Vēl viena joma, kas man šķiet ļoti svarīga un kurā es labi orientējos, ir investīciju piesaiste. To es būtu gatavs darīt arī turpmāk.

Vai tad caur Eiropas Parlamentu var piesaistīt investīcijas?

Redzat, investoram mazāk svarīgi ir tas, ko tu Parlamentā dari kā likumdevējs, jo likumdošana visā Eiropā ir diezgan līdzīga. Būtiskāk viņiem ir personīgs uzaicinājums investēt kādā konkrētā reģionā un garantija, ka Latvijas augstāko lēmumu pieņēmēju durvis būs atvērtas, ja radīsies tāda vajadzība. Un ir atšķirība, vai tev šādus solījumus dod Rīgas domes opozīcijas deputāts vai Eiropas Parlamenta deputāts, kuram tomēr ir iespēja ietekmēt savas valsts valdību.

Vienkārši ir jārunā ar cilvēkiem. Kā Rīgas mērs, braucot uz konferencēm, es vienmēr ieplānoju vienu vakaru kopā ar vairākiem potenciālajiem investoriem, kuriem vakariņu laikā stāstīju par Rīgu un investīciju iespējām.

Bija arī rezultāti?

Jā, patlaban sarunu stadijā ar Rīgu ir apmēram 12 potenciālie investori ar miljardu lielām investīcijām, kuriem jāizdara izvēle starp Rīgu un vēl vienu pilsētu. Vai kāds no viņiem izvēlēsies Rīgu, to mēs redzēsim, taču jau tas vien, ka Rīga ir izturējusi lielu atlasi un palikusi kā viena no divām izvēlēm, jau ir ļoti daudz. Un te panākumu atslēga ir tieši sarunas ar investoriem.