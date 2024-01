Piektdienas naktī gaidāms sals, dienā - snigšana

Naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, kas no ziemeļrietumiem palielināsies. Pārsvarā bez nokrišņiem. Vējš norims, no rīta pūtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs no -4 grādiem vietām Kurzemes piekrastē līdz -14 grādiem valsts austrumos.

Diena būs pārsvarā apmākusies. Sākot no valsts rietumiem, snigs, vietām arī putinās, daudzviet snigs spēcīgi, Kurzemē sniegs pāries lietū, bet Krievijas pierobežā nav gaidāmi lieli nokrišņi. Valsts lielākajā daļā uzsnigs 4-9 centimetri sniega.

Latviju šķērsos ciklona centrs, tādēļ vējš būs mainīga virziena un stipruma, Kurzemes rietumkrastā gaidāmas ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 20 metriem sekundē.

Gaisa temperatūra austrumu novados piektdien nepārsniegs -5..-9 grādus, savukārt Rietumlatvijā gaiss iesils līdz 0..+3 grādiem.

Rīgā naktī uz piektdienu nav gaidāmi nokrišņi, dienā debesis apmāksies un stipri snigs. Lēns līdz mērens vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem, piektdienas vakarā - no austrumiem. Minimālā gaisa temperatūra naktī -7 grādi, piepilsētā ap -10 grādiem; vēlā pēcpusdienā temperatūra var sasniegt nulles atzīmi, bet piektdienas vakarā sāks pastiprināties sals.