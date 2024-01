Jaunā Viļņas vilciena restorānā nav ne vīna, ne šampanieša, pārsteigta Olga Rajecka

Tiesa, vai "alkoholiskais groziņš" vilcienā būs bez sekām, vēl ir jautājums. Galu galā Lietuvas valsts dzelzceļa grupas “Lietuvos geležinkeliai” noteikumos, kas attiecas uz šī reisa pasažieru pienākumiem un tiesībām (15. daļas 68. punktā) norādīts, ka "brauciena laikā pasažieriem aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus, citas narkotiskās un psihotropās vielas, kā arī smēķēt (lietot tabakas izstrādājumus un e-cigaretes)".

Brauciens uz Viļņu latviešu dziedātājai ir savā ziņā īpašs, galu galā, viņa ir dzimusi Lietuvā —Pluņģē, līdz divu gadu vecumam dzīvojusi Klaipēdā, bet pēc tam ar māti Vidu pārcēlusies uz Lielvārdi.

Jau ziņots, ka Lietuvas valsts dzelzceļa grupas “Lietuvos geležinkeliai” pasažieru pārvadājumu meitasuzņēmums “LTG Link” pagājušā gada 27. decembrī sāka vilciena reisus starp Viļņu un Rīgu. "LTG Link" vilciens no rīta dodas ceļā no Viļņas, bet pēcpusdienā - no Rīgas. Brauciens starp abām galvaspilsētām ilgst aptuveni četras stundas un 15 minūtes, kas ir līdzīgi, kā braucot ar automašīnu.

Standarta biļetes cena braucienam ir 24 eiro. Vienlaikus paredzēts, ka bērniem līdz sešu gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu vilcienā, brauciens ir bezmaksas, bet bērniem vecumā no sešiem līdz 16 gadiem ir 30% atlaide. Vilcienā pasažieriem pieejamas 142 sēdvietas un četri statīvi velosipēdiem.

Kad 19. decembrī “Lietuvos geležinkeliai” paziņoja par biļešu tirdzniecības sākšanu jaunajā maršrutā, radusies ažiotāža pārspēja pat kompānijas prognozes. Uz pirmo braucienu 27. decembrī, pārdesmit minūšu laikā tika izpirktas visas vilciena biļetes, strauji izpirka arī biļetes uz citiem brīvdienu maršrutiem.