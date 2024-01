Šodien vējā sals šķitīs par desmit grādiem lielāks

Sinoptiķi prognozē, ka austrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 11-16 metrus sekundē, vēl nedaudz lielāks vējš gaidāms Kolkasragā.

Daudzviet spīdēs saule, mākoņaināks laiks būs Ziemeļkurzemē un valsts dienvidos, kur vietām nedaudz snigs, bet vakarā neliels sniegs gaidāms jau lielā valsts daļā.

Rīgā 3.janvārī spīdēs saule, debesis aizklās mākoņi un vakarpusē iespējams sniegs. Austrumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -13 grādiem, kas vējā atbildīs -23 grādiem.

Ziemeļaustrumos no Latvijas saglabājas anticiklons, bet no dienvidrietumiem pietuvojies ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1004 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā līdz 1017 hektopaskāliem Alūksnē.