Labāk maksāt sodu, nekā runāt latviski? "Stabilitātei!" deputāti izvairās no valsts valodas zināšanu pārbaudes

(No kreisās) Viktors Pučka un Jefimijs Klementjevs ir divi no četriem "Stabilitātei!" deputātiem, kuri izvairās no Valsts valodas centra (VVC) valsts valodas zināšanu pārbaudes. Partijas līderis Aleksejs Rosļikovs (labajā pusē) vēl nesen no Saeimas tribīnes iebilda pret likuma grozījumiem, kas liegtu darbadevējiem pieprasīt krievu valodas zināšanas. (Foto: Paula Čurkste/LETA)