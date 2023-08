Una Kupruka/LETA

Nedēļas nogalē būs izmaiņas vairāku sabiedrisko transportu maršrutos

Marijas ielā, posmā no Merķeļa ielas līdz Elizabetes ielai no 26. augusta plkst. 00.10 līdz 27.augustam (ieskaitot) tiks slēgta satiksme, tāpēc būs izmaiņas 13. autobusa, kā arī 18., 23. un 35. trolejbusa maršrutā. Tāpat būs izmaiņas 16., 18., 22. un 23. trolejbusa maršrutā, kuri veic braucienus no un uz trolejbusa parkiem.