Latvietis Plivčs nav vienīgais – Vjetnamā nesen aizturēts arī aizdevēj-firmu darbonis no Krievijas

Vjetnamas likumsargi, kuru uzdevums ir monitorēt konkrētajā nozarē darbojošos uzņēmumus, jau kādu laiku vēroja ar Zubkovu saistītās firmas, kuru biroji atrodas pilsētā, vēsta Vnexpress.net.

Pēc tam, kad tika konstatētas “aizdomīgas pazīmes”, likumsargi aprīlī veica reidus, atsavināja dokumentus, kas saistīti ar nelikumīgu naudas aizdošanu, un apturēja kompāniju darbību.

Firmas “Phuc Loc tho”, “Bao Tin Kim Long”, “Gofigo”, “Infobot”, “Infinity” un “Solution Lab” bija reģistrētas kā grāmatvedības, revīzijas firmas un juridisko pakalpojumu sniedzēji, taču nedarīja neko citu, kā vien aizdeva naudu ar ļoti augstām likmēm.

Visām šīm firmām bija vienota sistēma un darbinieki, vēsta Vjetnamas medijs.

Policija uzskata, ka šo uzņēmumu nodarbošanās ar aizdevumu izsniegšanu bijusi sistemātiska, vadītājiem, reklāmas un klientu apkalpošanas speciālistiem vadot topošos kredītņēmējus, lai tie aizņemtos naudu internetā.

Tika konstatēts, ka uzņēmumi piedāvājuši likmes 183% līdz 2555% apmērā, jeb 10-128 reizes pārsniedzot Vjetnamas likumdošanā noteiktos, pieļaujamos apmērus.

Minētais Maksims Zubkovs tika identificēts kā šī rūpala organizators un šonedēļ tika arestēts.

Policija reidu ietvaros aizturējusi vēl 22 personas, kas strādāja šajos uzņēmumos, ziņo Vnexpress.net.

Aizturēts arī latvietis

Iepriekšējā nedēļā izskanēja, ka tieši saistībā ar darbošanos aizdevumu sfērā, Vjetnamā aizturēts arī kāds latvietis vārdā Aigars Plivčs.

Viņš bijis saistīts ar kompāniju "Sun Finance Group", ar kuru saistās vēl daži interesanti vārdi, uzvārdi.

Viens no tiem – Aigars Kesenfelds. Miljonārs, kuru vēl nesen ierindoja starp Latvijas bagātākajiem.

Vjetnamā šī firma piedāvājusi iedzīvotājiem aizdevumus ar zemāko likmi 401,5% gadā un augstāko 1379,7% gadā.

Aigars Kesenfelds ir uzņēmēja Ivara Kesenfelda dēls. Uzbūvējot tā saucamo “ātro kredītu” biznesu, savulaik kļuvis bagāts un kopā ar ģimeni piedzīvojis pamatīgu sava veida finanšu karuseli – iepriekšējās finanšu krīzes laikā ģimene zaudēja vērtīgus nekustamos īpašumus, kurus dēls pēcāk atguva, 2021. gadā vēstīja pētnieciskās žurnālistikas centrs “Re:Baltica”.

Vairāk par šo Jauns.lv vēstīja iepriekšējā nedēļā.

“Sun Finance Group” pēcāk izplatīja paskaidrojumu, ka, viņuprāt, Vjetnamas varasiestādes pret firmu vēršas, jo tā ir atbalstījusi Ukrainu.

“Līdz 2022. gada izskaņai uzņēmumam un nozarei kopumā bija konstruktīva sadarbība ar vietējām uzraugošajām institūcijām. Tās bija iepazinušās ar visiem mūsu procesiem, produkta parametriem un uzņēmējdarbības modeli, kas to ieskatā bija pilnībā atbilstošs likumdošanai. Tomēr 2022. gada otrajā pusē varēja novērot kardinālu attieksmes maiņu gan pret mūsu, gan arī citiem Eiropas kreditēšanas uzņēmumiem, kas darbojas šajā tirgū. Mūsu ieskatā notiekošais varētu būt daļa no Vjetnamas atbalsta Krievijai. No kara pirmās dienas esam aktīvi pauduši savu atbalstu Ukrainai. Bijām viens no lielākajiem atbalstītājiem kustībā “Uzņēmēji mieram” un “Tavi draugi” atbalsta akcijā, kopā ar citiem Latvijas uzņēmumiem ziedojot vairāk nekā pusotru miljonu eiro Ukrainas atbalstam,” apgalvoja firma.

Ņemot vērā grupas nelielos biznesa apjomus tirgū un augoši nelabvēlīgo vidi ārvalstu investīcijām, 2023. gada janvārī pieņemts lēmums pakāpeniski iziet no Vjetnamas tirgus, mazinot ekspozīciju un kredītportfeli, teikts paziņojumā.