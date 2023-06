Svētkos būs būtiskas izmaiņas sabiedriskajā transportā un veikalu darba laikos - viss, kas tev par to jāzin!

Šodien, 23. jūnijā, tirdzniecības centri "Origo", "Akropole", "Akropole Alfa", kā arī "Sāga" strādās no plkst.10 līdz 20. Atšķirīgs darba laiks būs tur esošajiem "Rimi" un "Maxima" veikaliem, kā arī vēl dažiem atsevišķiem tirgotājiem un ēdinātājiem.

Tirdzniecības centri "Spice", "Spice Home", "Domina Shopping", kā arī "Rīga Plaza" šodien strādās no plkst.10 līdz 18, savukārt "Galerija Centrs" strādās no plkst.10 līdz 17, bet "Galleria Riga" strādās no plkst.10 līdz 16. Arī šajos tirdzniecības centros atšķirīgs darba laiks ir pārtikas veikaliem un atsevišķiem tirgotājiem un ēdinātājiem.

Savukārt Jāņu dienā, 24.jūnijā, visi minētie tirdzniecības centri būs slēgti, tajos strādās tikai "Rimi" un "Maxima", kā arī atsevišķos tirdzniecības centros arī citi tirgotāji un ēdinātāji.

"Maxima" darba laiki būs mainīti

Svētku dienās, 23. un 24.jūnijā, būs izmaiņas "Maxima" veikalu darba laikos visā Latvijā. Ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības iegādāties visu nepieciešamo Līgo svētkiem un rūpējoties par darbinieku iespēju pavadīt laiku ar ģimeni un draugiem, "Maxima" veikali svētku dienās strādās saīsinātu darba laiku.



Detalizēta informācija par "Maxima" veikalu darba laiku ir pieejama pie katra veikala ieejas, kā arī interneta vietnē – https://www.maxima.lv/ligoargodu .

Jāņos Rīgā sabiedrisko transportu varēs izmantot bez maksas

Jāņu brīvdienās šodien un 24.jūnijā sabiedrisko transportu Rīgā varēs izmantot bez maksas, informēja uzņēmumā "Rīgas satiksme".

Turklāt nokļūšanai uz un no dažādās pilsētas apkaimēs organizēto pasākumu vietām tiks norīkoti sabiedriskā transporta papildu reisi.

Šodien no aptuveni plkst.19, kā arī naktī uz 24.jūniju līdz aptuveni plkst.5.30 tiks organizēti papildu reisi apvienotajā 12., 23 un 26. autobusa maršrutā, 3., 11., 18., 24., 25., 37., 48., 50., 51. un 53. autobusa maršrutā, 1., 5., 7., 10. un 11. tramvaja maršrutā, kā arī 4., 9., 14., 15., 17., 18., 22. un 27. trolejbusa maršrutā.

5.tramvaja maršrutā papildreisi nakts laikā tiks organizēti posmā Stacijas laukums - Mīlgrāvis. 5T autobusa maršrutā papildreisi nakts laikā netiks organizēti.

Svētku dienās arī Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietas, kuras apkalpo "Rīgas satiksme", varēs izmantot bez maksas, izņemot pazemes stāvvietu Krišjāņa Valdemāra ielā 5a pie Kongresu nama - tur par auto novietošanu būs jāmaksā atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.

Piektdien, sestdien un svētdien visi klientu apkalpošanas centri būs slēgti.

Jāņos vilcieni kursēs pēc brīvdienu grafika

Jāņos, 23.jūnijā, lielākā daļa vilcienu kursēs pēc brīvdienu grafika, informēja AS "Pasažieru vilciens" pārstāvji.

Pieskaņojoties garo brīvdienu atpūtas paradumiem, atsevišķi dīzeļvilcienu reisi, piemēram, reiss no Rīgas uz Liepāju piektdien, 23.jūnijā, un no Liepājas uz Rīgu sestdien, 24.jūnijā, ir atcelti. Reiss no Liepājas uz Rīgu norīkots 23.jūnijā.

Izmaiņas gandrīz 500 reģionālo autobusu maršrutos

Jāņu brīvdienās - 23.jūnijā un 24.jūnijā - būs izmaiņas gandrīz 500 reģionālo autobusu maršrutos visā Latvijā, informēja Autotransporta direkcijas pārstāvji.

Lielākā daļa no reisiem, ko nodrošinās 14 pārvadātāji, kursēs atbilstoši brīvdienu grafikam.

Pasažieri aicināti pirms braucieniem ar reģionālajiem autobusiem pārbaudīt aktuālos kustības grafikus "www.atd.lv".

Strādās atsevišķas pasta nodaļas tirdzniecības centros

Šodien, 23. jūnijā, pasta pakalpojumi tiks nodrošināti atsevišķās pasta nodaļās Latvijas lielākajās pilsētās, savukārt Jāņi, 24.jūnijs, "Latvijas pastam" būs brīvdiena, aģentūru LETA informēja uzņēmumā.

Savukārt 25.jūnijā pasta nodaļas strādās saskaņā ar svētdienas grafiku, taču atsevišķām nodaļām šajā dienā būs mainīts darbalaiks.

Klienti, kam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) piešķirtie pabalsti un pensijas tiek piegādātas dzīvesvietā ar "Latvijas pasta" starpniecību un kam izmaksa paredzēta brīvdienu datumos, tās saņēma agrāk.

Piektdien pasta pakalpojumi būs pieejami atsevišķās pasta nodaļās Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā un Mārupē, savukārt Jāņos, 24.jūnijā, pasta nodaļas nestrādās.