Superpilsoņa recepte – kā ikdienas ēdienkarti papildināt ar labiem darbiem

Ir arī lielas labdarības un ziedojumu akcijas, piemēram, Ziemassvētku radiomaratons “Dod pieci”, un ikgadējie televīzijā rīkotie “Latvijas lepnuma” raidījumi, kuros godinām nevienaldzīgos labdarus. Protams, arī neskaitāmās “Ziedot.lv” un citu organizāciju rīkotās ziedojumu vākšanas kampaņas. Tas viss pierāda, ka mēs varam ne tikai saliedēties kopīgu svētku svinēšanā, kā tas bija, sagaidot hokejistus no pasaules čempionāta ar pārvestajām bronzas medaļām, bet arī sniegt palīdzīgu roku un atvērtu sirdi tiem, kuriem tas nepieciešams.

Tās liecina par mūsu ceļu uz superpilsoņa statusu – darīt labus darbus, nedomājot par savu materiālo ieguvumu, bet gan par citiem, tajā pašā laikā arī vairojot valsts un līdz ar to savu labklājību. Par to raidierakstu sērijā “Pilsoniskā @balss” saruna ar dīdžeju, radio un televīzijas raidījumu vadītāju, mūzikas žurnālistu, labdarības pasākumu atbalstītāju un iniciētāju (viņu pazīstam pēc Ziemassvētku radiomaratona “Dod pieci”) Tomu Grēviņu un labdarības organizācijas “Ziedot.lv” un rehabilitācijas centra “Poga” izveidotāju Rūtu Dimantu

Risinām problēmas, veicinot pozitīvismu un harmoniju

Mūsdienu sabiedrībā arvien svarīgāka kļūst labdarība un palīdzība citiem, un ikviens no mums var dot savu ieguldījumu, iekļaujot to pat ikdienas rutīnā. Latvijas statistika liecina, ka sabiedrības līdzdalība ir salīdzinoši zema, papildus tam pētījumos atklājas, ka pilsoniskā kompetence nav pietiekama, kas varētu būt skaidrojums latviešu kūtrumam. Jautājām sarunbiedriem, kā vienkārši un viegli ikvienā dzīves aspektā ieviešama labdarība, tādējādi ļaujot mums radīt pozitīvu ietekmi uz apkārtējo pasauli.

Labdarība mums palīdz attīstīt empātiju un sapratni pret citiem cilvēkiem un viņu problēmām. Kad cilvēki iesaistās labdarības darbos, labāk spēj izprast citu cilvēku situāciju un var iepazīt dažādas dzīves realitātes. Tas veicina savstarpēju saikni un cieņu.

Ir svarīgi būt sociāli atbildīgiem. Labdarība ir veids, kā aktīvi iesaistīties un dot ieguldījumu sabiedrības labklājībā. Veicot labdarības darbus, tiek risinātas problēmas un veicinātas pozitīvas pārmaiņas apkārtējā vidē. Kad cilvēki sanāk kopā, lai strādātu pie kopīga mērķa palīdzēt citiem, tas veicina kopienas vienotību, solidaritāti, labklājību un harmoniju. No otras puses, iesaistīšanās labdarībā veicina personīgo apmierinātību, tā var dot dzīves jēgu un piedāvāt iespēju izmantot savas spējas un resursus, lai dotu labumu citiem.

Labdarība – visa pamats. Tā nodibināta arī Latvija

Rūta Dimanta uzsver, ka labdarība ir visa pamats, lai vispār kaut kas izveidotos, jo nekas taču nesākas ar kādam piešķirto budžetu. Arī valsts izveidošanās pamats pēc būtības ir labdarība – cilvēki sanāk kopā ar domu, ka viņi grib nodibināt savu valsti. Tā arī izveidojās Latvijas valsts. Kā uzskatāmu piemēru viņa min rakstnieci un sabiedrisko darbinieci Ivandi Kaiju, kura uzreiz pēc Latvijas neatkarības pasludināšanas 1918. gadā aicināja sievietes ziedot savas zeltlietas, lai nodibinātu Latvijas Banku un izveidotu valsts zelta rezerves.

Diemžēl padomju okupācija šai labdarības tradīcijai pārvilka treknu krustu, un mums no pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem pēc 50 gadu pārtraukuma atkal nācās apjaust šo vajadzību. Tagad, pēc 30 gadiem, kad jau esam sasnieguši zināmu labklājību un mums vairs nav tikai “vienas džinsenes un košļene”, mēs šajā ziņā esam sasnieguši samērā labu līmeni.

Arī Toms Grēviņš atceras savas ģimenes stāstu, kad viņa vecvecāki – tulkotāja Anna Grēviņa un literāts Valdis Grēviņš – savā Rīgas Klusā centra dzīvoklī regulāri rīkoja labdarības balles. Tātad labdarība mums bijusi līdzās no paaudzes paaudzē, un mums tā ir jāveicina. Viņš kā Latvijas Radio labdarības maratona “Dod pieci” vadītājs atzīst, ka šajā ziņā mēs esam vēl tikai pašā sākumā. “Pēc datiem iznāk, ka katrs Latvijas iedzīvotājs šajā akcijā ir noziedojis vienu eiro. Un iedomājos, kas notiks, ja katrs noziedos piecus eiro! Tā ka mums vēl ir daudz, kur doties uz priekšu. Un tā neizbēgami būs, sekojot līdz tam, kā mainās mūsu ekonomika.”

Laimes formula – maksāt nodokļus

Kādā konferencē Toms Grēviņš saklausījis atbildi uz to, kāpēc Dānija ir vislabklājīgākā valsts pasaulē. Pārsteidzoši bija dzirdēt, ka milzīgs procents dāņu ir laimīgi maksāt nodokļus, jo viņi zina, kur paliek viņu nodokļos nomaksātā nauda.

Rūta Dimanta teic, ka mūsu sabiedrībai savukārt nav īstas skaidrības par to, kur paliek nodokļos nomaksātais, tāpēc tas ir jāskaidro. Un, tāpat valstij saviem iedzīvotājiem jāvēsta, kur paliek nodokļi, tā arī labdarības organizācijām jāstāsta, kur paliek cilvēku ziedotā nauda. “Jārunā, jāiet, jāaicina, jo neviens, sēžot uz dīvāna un dzerot aliņu, taču uzreiz nelec kājās un nedomā, kā un kur var palīdzēt.” Katram cilvēkam jāsaprot, ka viņa uzvedība un rīcība ietekmē vēl ļoti daudzus cilvēkus, kopīgo labklājību.

Labdarība – labklājības veicinātāja

Pēdējie gadi ir parādījuši, cik daudz labu un sirdssiltu cilvēku, kas grūtā brīdī gatavi steigties palīgā citiem, mīt Latvijā, un ka patiesībā Latvijas sabiedrībā ir milzīgs pilsoniskās līdzdalības un atbildības potenciāls, kas tikai bija nenovērtēts un neīstenots. Tādēļ Latvijas sabiedrība ir apliecinājusi, ka esam nobriedusi demokrātija, bet vienmēr ir vieta izaugsmei. Ko no pēdējo gadu krīzēm varam mācīties un kā kļūt par vēl labākiem pilsoņiem? Kā labdarību padarīt par “nepieciešamu” tradīciju?

Kā vienu no iniciatīvām Toms Grēviņš min, piemēram, to, ka viņš aicina savus dzimšanas dienas viesus nevis pasniegt dāvanas, bet gan naudu, ko viņi plānojuši iztērēt par dāvanu, ziedot, atvēlot kādam labdarības projektam, kaut vai vienkārši izlozējot kādu “Ziedot.lv” projektu, kam dot savu artavu. Un tas, ka tu kādam esi, piemēram, palīdzējis atgūt redzi, arī tevi pašu taču padara laimīgāku. Tāpat arī lielu uzņēmumu vadība tā vietā, lai dāvinātu saviem kolektīviem kādas korporatīvās dāvanas (krūzītes vai pildspalvas), varētu vienoties kādam ziedot.

Rūta Dimanta teic, ka kādam ziedot jau nav pienākums un var uzskatīt, ka visam jābūt nodrošinātam par nodokļu naudu. Tomēr nevienā pasaules valstī tā nav, turklāt ziedošana var veicināt labklājību. Piemēram, kad izveidojās “Ziedot.lv”, tika vākti ziedojumi, lai priekšlaikus dzimušajiem zīdaiņiem varētu nopirkt lēcas. Tagad tas vairs nepieciešams, jo to apmaksā no valsts budžeta. Tā ka ziedojot mēs balsojam par to, ka kāda iniciatīva ir ļoti svarīga, un līdz ar to veicinām pozitīvas pārmaiņas.

Viņa piebilst – ja izpildvara vai lēmējvara grib saprast, kur sabiedrībā ir liela problēma, tai jāpaskatās, kam un kur cilvēki ziedo, jo ļaudis jau nav muļķi, viņi neziedo izdomātām problēmām. Tātad nobalsojot jeb ziedojot kādam labdarības projektam, mēs parādām varai, kura sabiedrībā ir samilzusi problēma, par kuru būtu jādomā arī valstij.

Jaunajiem pavisam cita izpratne

Rūta Dimanta uzsver, ka tā ir izglītības lieta, lai cilvēks iesaistīšanos labdarībā pārvērstu par ikdienas paradumu. Tajā brīdī, kad cilvēks saprot, kā vispār strādā valsts, tad arī viņš ir gatavs ziedot. Toms Grēviņš, kurš daudz strādājis ar jaunatni, pēc savas pieredzes zina, ka jauniešiem, kuri nav piedzīvojuši traumatisko okupācijas laiku, ir pavisam cita izpratne par labdarību un naudu. Viņi ir dzīvojuši citā “labdarības laikmetā” un vairs neuzdod jautājumu, kāpēc jāziedo. Jaunieši to pieņem kā pašsaprotamu lietu, viņiem nav “padomiskās piesaistes” naudai.

Viņš arī piebilst, ka labdarība ir lipīga, un svarīgi, lai cilvēki stāstītu par saviem labajiem darbiem, lai ar to lepotos, nevis lielītos. Rūta Dimanta teic, ka tā būtu jārīkojas arī lielu uzņēmumu vadītājiem, turīgiem cilvēkiem, kuri var atļauties ziedot. “Ja tu esi līderis, tev grib sekot, līdzināties tev.” Piemēram, ja tu savā “Instagram” profilā pastāsti, ka esi noziedojis kādam labam projektam, un tev ir 50 sekotāju, pastāv liela varbūtība, ka viens no šī pussimta sev pats uzjautās: “Bet kāpēc es tā nevaru?” – un arī noziedos. Tā tu būsi ne tikai noziedojis, bet pamudinājis to darīt arī citus.

Austrālijas tautietes Rīgas dārzeņu veikalā

Ir daudz lielu labdarības kampaņu, kur var iesaistīties, taču kādi varētu būt ieteikumi, lai labie darbi kļūtu par mūsu ikdienu?

Toms Grēviņš saka: “Mani ļoti ietekmēja konferencē dzirdētais dāņu pētījums, kurā bija teikts, ka 40 % laimes ir tas, ka mēs domājam pozitīvi. Tas ir tik elementāri! Dažkārt tas ir grūti, bet mēs uz katru lietu varam paraudzīties divejādi: no vienas puses, ka viss ir slikti, no otras puses – ko es no tā iegūstu, kā mēs mainām vidi sev apkārt? Ir pilnīgi skaidrs, ka mums joprojām jāmācās būt laipnākiem vienam pret otru.”

Viņu satrauc tas, ka mēs no padomju laikiem līdzi esam paņēmuši sagurumu un neskatīšanos viens otram acīs. Viņš atminas, kā pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā ārzemju latvieši atbrauca uz mūsu Dziesmu svētkiem. Viņiem bija pavisam cita uztvere! Tāds it kā sīkums – divas kundzītes no Austrālijas dārzeņu veikalā pārdevējai, saņemot pirkumu, pateica: “Mīļš paldies!” Latvijā tolaik tas bija kaut kas nepieredzēts. Tādēļ arī viņš pats tagad veikalā pārdevējiem mēdz teikt: “Mīļš paldies!”

Rūta Dimanta piebilst: “Ja katrs savu darbu izdarītu labi – pat ne izcili, bet labi –, tad problēmu mums nebūtu.”

Recepte labajiem darbiem

Viens no Latvijas izaicinājumiem ir sabiedrības sašķeltība, bet pēdējos gados varam redzēt, ka karš Ukrainā, sabiedrības vienotais atbalsts ukraiņiem, ir spējis sabiedrību saliedēt. Vai labie darbi var veicināt kopienu nostiprināšanu un sabiedrības saliedētību kopumā? Kādas būtu superpilsoņa receptes svarīgākās sastāvdaļas, lai tas notiktu?

Rūtas Dimanta: “Tas ir cilvēks, kurš ir empātisks, izglītots un…”

Toms Grēviņš: “Un es varu pielikt trešo lietu – tas ir cilvēks, kurš vismaz reizi diennaktī no uzticama avota painteresējas par to, kas notiek Latvijā un pasaulē. Lai nav situācija, ka tev prasa, kas ir Latvijas prezidents, bet tu plāti rokas.”