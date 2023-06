Pasaules okeānu dienā Rīgā viesojas jahta "Tara"

“Tara” ir daļa no fonda, kura nosaukums ir “Tara Océan”; tā mērķis ir pētīt jūras un okeānu daudzveidību, cilvēka darbības ietekmi uz jūrām un okeāniem, cīnīties, lai pasargātu jūru un okeānu ekosistēmu daudzveidību no plastmasas piesārņojuma, kā arī identificēt izmaiņas Arktikā, lai paredzētu to iespējamās sekas nākotnē.

Aptuveni divus gadus jahta “Tara” misijas “Tara Europe” ietvaros piedalās Eiropas krastu ekosistēmas apsekošanā. Tā ir daļa no TREC (Traversing European Coastlines) pētniecības programmas, kuru veidojusi Eiropas molekulāras bioloģijas laboratorija, sadarbībā ar lielu skaitu organizāciju un iestāžu. Ekspedīcija pēta zonas, kurās satiekas jūra un sauszeme un kurās bioloģiskā daudzveidība saskaras ar piesārņojumu.