FOTO: Dānijā atklāj izstādi ar latviešu mākslinieku dalību

"Intermezzo" ir daudzpusīgs mākslas projekts, kas simbolizē mākslas, cieņas un līdzāspastāvēšanas idejas un ietver gan jau eksistējošus, gan jaunradītus darbus, kas sākotnēji tika plānoti izstādei Rīgā, biennāles ietvaros.

Izstādē piedalās 13 mākslinieki no Latvijas, Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas un Ukrainas - Nanna Abell, Meriç Algün, Mehtap Baydu, Evelīna Deičmane, Dace Džeriņa, Jason Dodge, Ingrid Furre, Boris Mihailov, Bjørn Nørgaard, Māris Subačs, Superflex, Evita Vasiļjeva un Maaria Wirkkala.

Piemēram, Evita Vasiļjeva, kura sākotnēji bija plānojusi uzstādīt reversos betona solu Andrejsalā, Rīgā, tagad apgriezusi otrādi solu Dānijā. Daces Džeriņas poētiskā filma par grūstošu muižu Kurzemē kļuvusi par savienojošo posmu izstādēm Dānijā un Rīgā. Jason Dodge radījis abstraktu instalāciju, izmantojot grīdas virsmu, savukārt Bjørn Nørgaard konteiners ieņem vietu kunsthalles priekšpusē, radot platformu sarunām un mijiedarbībai starp rūpniecību un dabu, vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, cilvēkiem un citām dzīvām būtnēm. Māra Subača humoristiskie zīmējumi, ierāmēti sienas instalācijas veidā, ir atgādinājums, ka nopietnus jautājumus iespējams apspriest arī rotaļīgā veidā.

2023. gada sezona ir pagrieziena punkts izstāžu zālei 44Møen. Pēc gadu ilgas renovācijas 44Møen tiek atklātas jaunas telpas: Klanghallen koncertiem, instalācijām un pasākumiem; Studio 44Møen mākslinieku darbnīcām un skolām, kā arī rezidence īsākam un ilgākam uzturēšanās laikam māksliniekiem un viesiem.

“Intermezzo” ir pirmais šāda veida un mēroga Rīgas biennāles starptautiska formāta projekts, kas norisinās ārpus Latvijas robežām. Izstādi Mēnas salā ikviens tiek aicināts apskatīt līdz šā gada 10. septembrim. Mēnas sala atrodas netālu no Dānijas dienvidaustrumiem un ir UNESCO atzīts biosfēras rezervāts. Izstādes norise tiks papildināta ar plašu muzikālu, performanču un sarunu programmu visas vasaras garumā. Paredzētie notikumi tiks izziņoti atsevišķi.

Izstādes atklāšanu atbalsta 15. Juni fonds, Statens Kunstfond, Knud Højgaards Fond un Aage & Johannes Louis-Hansens fonds, un tā ir daļa no Rīgas Starptautisko laikmetīgās mākslas biennāles - RIBOCA3.

Par 44Møen

Kunsthal 44Møen ir starptautiska izstāžu telpa, kas atrodas Mēnas salā Dānijas dienvidos. Kunsthalli 2008. gadā izveidoja vācu kurators un kolekcionārs Renē Bloks ciešā sadarbībā ar draugu grupu: dāņu mākslinieku Bjērnu Nērgārdu (Bjørn Nørgaard) un dāņu eksperimentālo komponistu un FLUXUS mākslinieku Heningu Kristiansenu (Henning Christiansen).

Kopš dibināšanas Kunsthal 44Møen piedāvā vērienīgu izstāžu programmu, kurā piedalās gan starptautiski atzīti, gan arī jaunie mākslinieki no Dānijas un ārvalstīm. Kunsthalles programma atspoguļo tās dibinātāju mantojumu, piemēram, FLUXUS, Kopenhāgenas glezniecības skolas ("Ex-Skolen") notikumus un eksperimentālo mūziku, un to papildina bagātīga publiska programma, kas ietver sarunas, izrādes, koncertus un izglītojošas aktivitātes. Kunsthal 44Møen vada rezidenču programmu māksliniekiem, kuratoriem un pētniekiem.

Renē Bloks

Renē Bloks sāka strādāt kā neatkarīgs kurators pēc tam, kad bija veidojis izstādes paša dibinātajās galerijās Galerie René Block Berlīnē (1964.–1979. gads) un René Block Gallery Ltd. Ņujorkā (1974.–1977. gads). Šajā periodā viņš cieši sadarbojies ar tā laika jaunajiem māksliniekiem, tostarp Gerhardu Rihteru, Zigmaru Polki, K. P. Brēmeru, K. H. Hediki, Volfu Vostelu, Jozefu Beusu un Namdžunu Paiku.

1972. gadā Bloks sāka strādāt par Neuer Berliner Kunstverein, Berliner Festwochen, kā arī par Mākslas akadēmijas kuratoru. No 1982. līdz 1992. gadam viņš bija atbildīgs par vizuālajiem māksliniekiem un komponistiem Berlīnes mākslinieku rezidences programmā, kur organizēja vairākus starptautiskus projektus, performanču un mūzikas festivālus, kā arī izstādes Daadgalerie. Turpmākajos gados līdz 1995. gadam viņš bija atbildīgs par IFA (Ārējo sakaru institūta) izstāžu programmu veidošanu, pārstāvot vācu mākslu ārvalstīs. Šajā periodā viņš kļuva par kuratoru vairākām biennālēm, tostarp Hamburgā (1985. gads, Towards an Art of Peace Biennial), Sidnejā (1990. gads, The Readymade Boomerang), Stambulā (1995. gads, Orient/ation), Korejas pilsētā Kvandžu (2000. gads, Eurafrica), Melnkalnes pilsētā Cetinjē kopā ar Natašu Iliču (2004. gads, Love it or leave it) un Belgradā kopā ar Barbaru Heinrihu (2006. gads, The October Salon’s Art, Life & Confusion).

No 1997. līdz 2006. gadam Bloks bija Kaseles Kunsthalle Fridericianum direktors un kūrēja vairākas ievērojamas izstādes. To vidū bija “Balkānu triloģijas” sērija ar izstādi In den Schluchten des Balkan (2003. gads), kurā bija izstādīti 88 mākslinieku darbi no 12 Balkānu reģiona valstīm, kā arī virkne satelītprojektu Balkānos, tostarp biennāle Cetinjē 2004. gadā. Šajā laikā viņš arī izveidoja jaunu programmu ar nosaukumu Kuratorenwerkstatt (Kuratora darbnīca) Fridericianum, kas ļāva pieciem jauniem kuratoriem iegūt pieredzi, lai izstrādātu savus pirmos lielos projektus.

Darbu ar liela mēroga mākslas projektiem viņš noslēdza, kūrējot Ziemeļvalstu paviljonu (Welfare-Fare Wel) 52. Venēcijas biennālē 2007. gadā. 2008. gadā viņš dibināja mākslas telpu TANAS, kas darbojās kā platforma turku māksliniekiem Berlīnē līdz 2013. gadam. Vienlaikus viņš kļuva par Dānijas izstāžu telpas Kunsthal 44 Møen līdzdibinātāju, kur turpina darboties kā mākslinieciskais vadītājs. 2020.gadā Renē Bloks izrādīja interesi kļūt par Rīgas biennāles kuratoru uzsākot gatavot izstādi 2022.gadā, kas Krievijas uzsāktā kara dēļ, tika pārcelta uz 2023.gadu. Iecerētās izstādes koncepts un tajā paredzēto darbu izklāsts ietverts RIBOCA3 publikācijā, kas izdota šā gada maijā. Savukārt “Intermezzo” izstāde iezīmē starpposmu pārceltajai izstādei un jaunajam RIBOCA3 konceptam, gatavojoties biennāles atklāšanai Rīgā šā gada 10.augustā.