Dižgaru iesvētības: Jēkabs Jančevskis un Jurģis Cābulis. Kopā bēguši no sektantu baznīcas, plāno kafejnīcas biznesu un debitēs Dziesmu svētkos

Šajos Dziesmu svētkos debitē viņi abi. Jančevska mūzika kopkora balsīs Mežaparka lielajā estrādē skanēs pirmoreiz, un arī dziesmas diriģents Jurģis Cābulis virsdiriģenta tribīnē kāps pirmo reizi. Tuklāt abi mākslinieki ir labākie draugi. Iemeslu svētkiem pietiekami daudz, bet, kā tos atzīmēs, debitanti neatklāj.

Komponists Jēkabs Jančevskis un svētku virsdiriģents Jurģis Cābulis (pa kreisi). (Foto: Ekrānuzņēmums)

Jančevska kompozīcija “Koki” izskanēs koru lielkoncertā “Tīrums, Dziesmas ceļš”. Tā jau tagad iekarojusi dziedātāju sirdis, un jācer, ka priecēs arī klausītājus estrādē. Cābulis par drauga skaņdarbu saka šādi: “Man šī dziesma vienmēr būs ļoti īpaša ar to, ka tā ir dziesma, ko man ir iespēja diriģēt estrādē, un – izklausīsies varbūt naivi –, bet arī ar to, ka to varu darīt kopā ar labāko draugu. Un šis ir tas gadījums, kad ļoti skaists teksts ir saticis brīnišķīgu mūziku, un tas, kas man šajā dziesmā jo īpaši patīk, – ka tā nav klasisks Dziesmu svētku standarts.”

“Nestandarts” ir jēdziens, ar ko varētu raksturot abu mūziķu izvēles brīvā laika pavadīšanā. Viņi varot no rīta iesēsties mašīnā un tikai vakarā no tās izkāpt. Kopā bijuši aizdomīgās kafejnīcās, atrakciju un akvaparkos, krāmu tirgos, sektantu baznīcās un citviet. Cābulis raksturo: “Mēs esam tā kompānija, kas var radīt piedzīvojumus ik uz soļa. Kopā mēs darām visbērnišķīgākās lietas.” Jančevskis piebilst: “Un nekas nav labāks par to, ja tu nezini, kāds būs nākamais gājiens.”

