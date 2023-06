Absolventi nepārdomāti iestāda tūjas; tās traucē un bojā skatu muižas pagalmā

“Bieži vien mēs aizmirstam par ainavu. Jāteic, ka šobrīd ir pēdējais brīdis, lai par to sāktu domāt un kaut ko darīt.”

Aicina iesaistīties plānošanā

Dažkārt ap muižas ēkām apbūvē daudz ko citu, tāpēc iedzīvotājiem un speciālistiem ir būtiski iesaistīties pašvaldību darbu plānošanā un dažādos procesos, piemēram, tad, kad tiek izstrādāti un pieņemti teritoriju plānojumi.

“Būtiski iesaistīties un paskatīties, ko plāno būvēt apkārt muižas apbūvei. Vai tie būtu jauni vēja ģeneratoru parki, kāda rūpnīca vai kaut kas cits. Bieži vien pietiek ar vienu iebildumu vēstuli, lai liktu pašvaldībai, deputātiem aizdomāties par kādu lietu.”

Tad pašvaldības pārstāvji var saprast: “Jā, jums taisnība, mēs to varam būvēt otrā pusē vai īstenot citādi.”

Milzīga izkārtne var bojāt vēsturisko skatu

Grinbergs minēja piemēru no kādas muižas, kuras teritorijā pašvaldība gribēja uzstādīt informatīvu stendu pie kungu mājas durvīm. “Es sacīju: “Bet tā ir vienīgā vieta, no kuras var nofotografēt šo muižas kungu māju un neredzēt apkārt nekādu mūsdienās būvētu infrastruktūru. Tas ir vienīgais leņķis šādai fotogrāfijai.” Cilvēki par to aizdomājās un saprata.”

Konkrētajā gadījumā pieņēma lēmumu, ka milzīgā izkārtne, informatīvais stends atradīsies auto stāvlaukuma otrā pusē.

No vienas puses, izkārtnes atrašanās vietai nav lielas nozīmes, bet, no otras puses, tādā veidā tiek saglabāta ainaviskā vide. Līdzīgu piemēru esot ļoti daudz. “Atliek tikai aizdomāties.”

Arī rotaļu laukumu var būvēt ēkas otrā pusē

Arī tad, kad būvē bērnu rotaļu laukumus, sporta laukumus, auto stāvvietas un citus infrastruktūras objektus, vajadzētu ņemt vērā apbūves kopējo ainavu. “To var darīt ēkas otrā pusē, parka otrā pusē vai blakus. Nav tā, ka visam jābūt pie pašām durvīm.”

Kopumā asociācijā aicina pašvaldības un vēsturisko ēku pārstāvjus padomāt arī par ainavu. “Ne vienmēr ir stāsts par milzīgām apbūvēm, bet arī par maziem objektiem.”

Nav jāiztiek bez mūsdienīgiem vingrošanas laukumiem

Grinbergs akcentēja, ka Latvijas pilīs un muižās nav jāatsakās no bērnu rotaļu laukumiem, sporta laukumiem, auto stāvvietām, informatīviem stendiem un citiem infrastruktūras objektiem. Taču ir svarīgi, lai tie tiktu salāgoti ar senajām ēkām un ainavu.

“Ja paši nespēj atrast īsto vietu, tad ir speciālisti, kas to var palīdzēt izdarīt. Popes muižā mēs arī izstrādājām Ainavu attīstības un pārvaldības plānu.” Šajā dokumentā ainavu arhitekti palīdzēja ar viedokli un ieteikumiem, kur nākotnē attīstīt dažādus infrastruktūras objektus un stādījumus.

Absolventu stādītie rododendri var traucēt

Piemēram, zināms, ka skolas absolventi parasti vēlas izveidot jaunus stādījumus. “Absolventiem tas ir būtiski, viņi grib kaut ko iestādīt savā izlaidumā. Tāpat mēs gribam ierīkot jaunus soliņus, rotaļu laukumus, vingrošanas laukumus.

Protams, absolventi nedomā par ainavu. Viņi vienkārši iet un stāda savu rododendru krūmu, bērzu vai ozolu. Bet mēs zinām, ka pēc 10, 20 gadiem koks vai krūms būs izaudzis, varbūt būs priekšā fasādei, aizēnos vēsturiskos stādījumus vai citādi traucēs.”

Jaunie stādījumi ir jāveido, bet tas jādara piemērotās vietās

Lai tā nenotiktu, ir ļoti būtiski, ka eksperti parāda, kur veidot jaunos stādījumus, piemēram, tā varētu būt vieta, kur kādreiz atradās vēsturiskais dārzs. Tāpat vingrošanas vai rotaļu laukumu var iekārtot tādā vietā, kur patlaban nav nekā, bet kādreiz atradās kāda saimniecības ēka.

“Ekspertu ieteikumi noteikti palīdz pašvaldības darbā. Mēs ceram rosināt un mudināt sabiedrību par to domāt arvien vairāk.”

Nav jāiet uz sauso tualeti un jāmācās lasīt sveču gaismā

Protams, tas nenozīmē atteikties no mūsdienu piedāvātajām iespējām un tehnoloģijām. “Mēs taču salāgojam to, ka gribam ēkās centrālo apkuri, nevis kurinām krāsnis. Tas viss ir saprotams. Mēs gribam arī ūdeni un kanalizāciju. Tas ir loģiski. Mēs vairs nedzīvojam 19.gadsimtā vai senāk. Tas ir pašsaprotami. Vienkārši tam ir jāatrod pareizais risinājums.”

Tas nozīmē: ja bērni mācās skolā, kas atrodas senā muižā, viņiem nav jāiet uz sauso tualeti. “Tieši tā. Arī sveču gaismā mēs nemācāmies.”

Cerība, ka bērni izaugs ar cieņu un pietāti pret senām vērtībām

Ir jāatrod vislabākais veids, kā mūsdienu realitātei sadzīvot ar saglabājamo vēsturisko mantojumu. Ir cerība: ja bērni ir izauguši un mācījušies ēkā, kurā ir senas podiņu krāsnis un vērtīgas durvis, tad viņi šo salāgošanu var saprast labāk: “Es tā ceru!”

Bērnības pieredze šādās telpās palielina iespēju, ka arī turpmākajā dzīvē cilvēks pret senajām vērtībām izturēsies ar cieņu un pietāti, asociācijas vadītājs pauda. “Cilvēkam, kas nekad dzīvē to nav piedzīvojis un redzējis, tas ir svešs, tāpēc viņš nezina, kādai attieksmei vajadzētu būt.”