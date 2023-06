Rīgā tiesā viltoto dolāru miljonārus; kā darbojās viņu rūpals un kā izvairīties no viltojumiem

Nauda Latvijā ir viltota arī agrāk, pat padomju laikos, kad par to draudēja augstākais soda mērs – nošaušana. Savukārt viltotas naudas nonākšana apzinīga pilsoņa rokās kļūst par viņa problēmu, jo Latvijas Banka šāda veida zaudējumus neatlīdzina.

Naudu drukāja legālā tipogrāfijā

2014. gadā policija aizturēja trīs vīriešus, kuri nodarbojās ar viltotu 100 ASV dolāru banknošu izplatīšanu, norēķinoties ar tām dažādās tirdzniecības vietās. Viltotās naudas kvalitāte bija visai laba, taču tobrīd policijai šīs naudas izcelsmi noskaidrot neizdevās.

Jāatzīmē, ka ASV attiecīgie dienesti ļoti nopietni attiecas pret dolāru viltošanu, tādēļ izmeklēšanā iesaistījās arī to pārstāvji. Tika konstatēts, ka attiecīgās partijas viltotās banknotes tiek izplatītas ne tikai Latvijā, bet arī ASV un Lielbritānijā. Veicot liela apjoma izmeklēšanas un analītisko darbu, atklājās, ka viltotā nauda tiek izgatavota Latvijā, un 2016. gadā šī tipogrāfija arī atrasta.

Interesanti, ka viltotās naudas izgatavošana nenotika kādā slepenā pagrabā, kā parasti attēlo filmās, bet pilnīgi legālā, speciāli aprīkotā tipogrāfijā – naudas drukāšana gan nenotika laikā, kad tur atradās citi darbinieki. Izmeklējot lietu, veiktas vairāk nekā desmit kratīšanas, kuru laikā iegūti pārliecinoši lietiskie pierādījumi – sākot ar tipogrāfijas iekārtām un klišejām, kā arī viltotie dolāri.

Kopumā izņemtas 100 dolāru banknotes vairāk nekā 3,5 miljonu dolāru apmērā. Nav gan precīzi zināms, cik daudz viltotās naudas noziedznieku grupai savas darbības laikā bija izdevies realizēt līdz aizturēšanai. Jāatzīmē, ka šis ir lielākais jebkad konstatētais viltotas naudas daudzums visā Latvijas vēsturē.

Kādi ir vidējie viltošanas apjomi

Nu jau ilgāku laiku katru gadu Latvijā vidēji atklāj apmēram ne vairāk par tūkstoti naudas viltošanas gadījumus – tiesa gan, te nav runa par drukāšanas gadījumiem, bet gan par konkrētas naudas zīmes vai monētas izņemšanu no apgrozības.

Pēc Latvijas Bankas datiem, pagājušajā gadā valstī konstatētas 433 viltotas banknotes un 456 monētas, taču jāatzīmē, ka pārsvarā tie bijuši visai zemas kvalitātes izstrādājumi. Mums par mierinājumu jāatzīst, ka pasaulē visvairāk viltotā naudaszīme ir ASV 100 dolāru banknote, taču otro vietu ieņem 50 eiro naudaszīme. Interesanti, ka savulaik gan visai izplatīta bija arī padomju 10 un 25 rubļu banknošu viltošana, jo tās tolaik bija vienīgās ārzemēs atzītās padomju naudas zīmes.

Pasaulē vislabākās kvalitātes viltotos dolārus ražoja Irākā un Lībijā, kā arī Čečenijā, šis process tur notika ar vietējās varas pilnu atbalstu, un šīs banknotes visai lielā daudzumā joprojām ir apgrozījumā – pārsvarā attīstības valstīs. Arī viltotas naudas izplatīšana ir bizness, un par viltotām banknotēm, pērkot tās lielā daudzumā, jāmaksā apmēram 10 līdz 20% no to nominālvērtības. Protams, tas attiecas tikai uz augstas kvalitātes viltojumiem, kas nav atšķirami ierindas valūtas maiņas punktā, lietojot vienkāršu testeri.

Visā eirozonas teritorijā gadā konstatē vidēji ap 350 000 viltotu banknošu, un divas trešdaļas no tām ir 20 un 50 eiro naudaszīmes. Pret kopējo apgrozībā esošo banknošu skaitu tas tomēr ir ļoti minimāls apjoms un nepārsniedz 20 banknotes no viena miljona.

Viltošanas paņēmieni

Ja neņem vērā viltotās naudas izgatavošanu rūpnieciskajās iekārtās, kuru parastam iedzīvotājam no īstām atšķirt ir gandrīz neiespējami, joprojām izplatīti ir arī sadzīves līmeņa viltojumi.

Izplatītākais veids – lielāka cipara piezīmēšana (pamatā ar nulles palīdzību). Visgrūtāk šāds viltojums atrodams tieši uz ASV dolāriem, jo to banknošu lielums un zīmējums atkarībā no nominālvērtības nemainās. Atšķirība ir tikai uz banknotēm zīmēto prezidentu attēlos, kurus, biežāk saskaroties ar lielu naudas daudzumu, ir visai viegli iegaumēt. Citu valstu biežāk sastopamās valūtas banknotes atšķiras gan pēc lieluma, gan pēc krāsas.

Otrs veids – ar kopēšanas un drukāšanas iekārtām. Ņemot vērā, ka pie īsta naudas papīra tikt ir neiespējami, ar kopētāju nevar atdarināt papīrā iestrādātās ūdenszīmes, kā arī iestrādātos mazos krāsainos matiņus. Interesanti, ka, rūpējoties par naudas drošību, jaunākās paaudzes kopētājos iestrādātas speciālas programmas, kas atpazīst banknotes un bloķē kopētāja darbību.

Trešais veids – naudas sadalīšana uz pusēm. Banknote ar asu skalpeli pēc nelielas izmērcēšanas tiek sadalīta uz pusēm, iegūstot it kā divas naudaszīmes. Trūkstošās puses tiek izgatavotas uz kopētāja, pielīmētas un piekrāsotas ar zīmuli. Tas gan ir visai rupjš viltojums un atšķirams itin viegli.

Monētu viltošanā visbiežāk izmanto divus eiro. Parasti tos izgatavo ar presēšanas vai atliešanas metodi no kāda mīkstāka metāla – alvas vai svina. Šādai monētai ir raksturīga dobja skaņa, atsitoties pret cietu virsmu. Viltotai monētai arī attēla profils nav tik asi izteikts, uzraksts uz sānu malas ir neprecīzs, velkot pa baltu papīru, tā atstāj svītru.

Kā izvairīties no viltotas naudas

Kaut arī skaidras naudas norēķinu ir kļuvis daudz mazāk, tomēr jāņem vērā, ka Latvijā ir ļoti augsts ēnu ekonomikas apjoms, kurš pēdējos gados ir turpinājis augt un tuvojas 30 procentiem. Līdz ar to vēl ir pietiekami daudz cilvēku, kuri izvēlas norēķināties, izmantojot skaidru naudu

Krāpnieki ar viltotu naudu var mēģināt samaksāt par pēc sludinājumiem nopirktām mantām. Tad norēķināšanās notiek turpat uz vietas, piemēram, dzīvoklī, kur naudas kvalitāti pārbaudīt nav iespējams.

Saņemot no nepazīstamiem cilvēkiem naudu, centieties to darīt labi apgaismotās vietās. Ja nauda sasaiņota paciņās, nekautrējieties tās atplēst un apskatīt katru banknoti atsevišķi. Drošības pēc aizdomīgās naudaszīmes var salīdzināt ar līdzi paņemtu īstu naudu.

Labi var palīdzēt arī līdzi paņemts palielināmais stikls, kas spēj uzrādīt mikrodruku – tā ir viena no visgrūtāk viltojamām lietām. Uz kopētāja izgatavota nauda no īstās atšķirsies ar gludu, it kā vēsu virsmu. Īstai papīra naudai, paberžot to pret baltu papīru, uz tā būtu jāatstāj krāsas pēdas.

Ko darīt ar viltotu naudu

Ja nu gadījies tikt pie viltotas metāla naudas, tad ar drošu sirdi var to nolikt mājās uz plauktiņa. Izņēmums ir, ja viltojumu konstatējat uzreiz vai pavisam neilgi pēc saņemšanas – tad jāmēģina atdot to atpakaļ devējam (ja tā ir tirdzniecības vieta). Tomēr 90% gadījumu skandāls būs neizbēgams.

Ar banknotēm ir līdzīgi, jo neviena valsts banka pasaulē negarantē viltotas naudas apmaiņu pret īstu – pretējā gadījumā tur naudas viltotāji stāvētu rindā. Vienīgā izeja – ziņojums policijai un vainīgā noķeršana. Tikai ar tiesas spriedumu vainīgo var piespiest atmaksāt jums radušos zaudējumus – protams, ja būs kāds darījumu apliecinošs dokuments.

Uz šo ir attiecināma arī pēdējā laikā Latvijā uzsāktā akcija aprakstīt eiro banknotes ar dažādiem valsti un valdību noniecinošiem uzrakstiem. Formāli šī naudaszīme ir uzskatāma par sabojātu un nederīgu, un Latvijas Bankā to apmainīt nevarēs, jo tur pieņem tikai saplīsušas vai nolietotas banknotes.

Protams, ir gadījumi, kad bezizejā nonākuši krāpnieku upuri paši cenšas iemānīt viltoto naudu kādam citam, taču tas var beigties ar lielām nepatikšanām.

Par vislabāko metodi tomēr ir uzskatāma uzmanība, naudu saņemot, tad arī nebūs jādomā, kā no tās pēc tam atbrīvoties.