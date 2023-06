VARAM: plūdu risku novēršanai Jēkabpilī novirzīs finansējumu 10,76 miljonu apmērā

Neskatoties uz daudziem līdz šim veiktajiem pasākumiem, tie pilnībā nenovērš plūdu draudus Jēkabpilij, ko pierādīja arī 2023. gada janvāra plūdi. Saskaņā ar Krīzes vadības padomes 2023. gada 15. janvāra sēdē secināto plūdi Jēkabpils novadā atzīti par reģionāla mēroga dabas (hidroloģiskas) katastrofas draudiem vai katastrofu.

Informatīvais ziņojums paredz Projekta īstenošanai novirzīt Eiropas Savienības (ES) fonda finansējumu no ES kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma 2.1.3.1. "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" pirms kopējās priekšatlases, jo darbību īstenošanu nevar atlikt uz 2024. gadu. Finansējums plānojams 85% apmērā no attiecināmajām izmaksām jeb 10 757 297 eiro. Līdzfinansējuma daļu 15% apmērā no kopējām plānoto darbu attiecināmajām izmaksām jeb 1 898 347 eiro tiek rosināts segt no valsts budžeta.

VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" ir veikusi plūdu riska novērtējumu* un, pamatojoties uz tā rezultātiem, identificējusi teritorijas, kurās pastāv vai varētu rasties plūdu risks. Saskaņā ar kritērijiem plūdu riska skarto teritoriju novērtēšanā Jēkabpils pilsēta ir identificēta kā nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija.

Lai nodrošinātu drošu Daugavas labā un kreisā krasta aizsargdambju ekspluatāciju turpmākajos gados un aizsargātu Jēkabpils pilsētu un tās iedzīvotājus no plūdu riskiem, nodrošinot kvalitatīvu un drošu dzīves vidi un konkurētspējīgu saimniecisko darbību, ir nepieciešams veikt pasākumus trīs posmos – neatliekamie darbi (veicami tuvāko divu būvniecības sezonu laikā), darbi laika posmā no 2024. gada līdz 2025. gadam un pēc 2025. gada.

Līdz 2024.gada beigām nepieciešams veikt aizsargdambja kreisā krasta pārbūvi 5,2 km garumā, kas būtiski samazinās applūšanas un erozijas (sufozijas un filtrācijas) riskus esošajam aizsargdambim. Neveicot aizsargdambja un tam piekritīgo inženiertīklu pārbūves darbus, pastāv liels risks, ka, atkārtojoties plūdiem, aizsargdambis sabruks pilnībā, nekontrolēti applūdinot lielāko pilsētas daļu. Iespējama arī ledus un vižņu masas ieplūšana pilsētā.

Tāpat nepieciešams veikt aizsargdambja labā krasta pārbūvi 1,2 km garumā un papildu pretplūdu zaļās infrastruktūras izveidi, kas veicinās ne tikai pienākošās ūdens plūsmas vienmērīgu aizplūšanu, bet var arī efektīvi attīrīt noteci pavadošo piesārņojumu. Līdz ar to tiek veidota kombinējoša pretplūdu infrastruktūra.

Realizējot Projekta visas trīs daļas, tiks samazināti applūšanas riski ~ 261 ha platībā Jēkabpils pilsētas teritorijā. Pēc pašvaldības sniegtās informācijas, balstoties uz iepriekš veiktajām izpētēm, plānotās darbības nepalielinās applūšanas risku citās blīvi apdzīvotās vietās (ieskaitot Līvānos un Pļaviņās, kā arī apkārtējos novados), jo minētie darbi neietekmēs Daugavas upes garenkritumu un nesamazinās Daugavas upes šķērsgriezuma laukumu. Nostiprinājumu ietekme un aizsargdambju pārbūve neatstās ietekmi uz ūdens caurvades spējām Daugavā pārbūvei pieguļošajā platībā.

Savukārt, ja tiks atbalstīts MK rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", Jēkabpils pašvaldībai plānots piešķirt no valsts budžeta 898 613 eiro, lai segtu izdevumus par 2023.gada janvāra plūdu krīzes laikā veiktiem dambja avārijas stiprināšanas darbiem un primāriem pasākumiem plūdu seku novēršanai, kā arī par plūdos cietušo pašvaldības īpašumā esošo infrastruktūras objektu atjaunošanu Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā.