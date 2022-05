Retas gruzīnu vīna šķirnes

Shavkapito

Rubīna krāsa, izteikti ozola un plūmju aromāti, kas sajaukti ar ķiršu un ogu garšu. Shavkapito ir viens no Gruzijas retākajiem vīna veidiem - to knapi atradīsi, bet, ja sanāk, tad labāk izmanto iespēju un izmēģini to. Shavkapito raksturo intensīvas smaržas, pikantas garšas un ilgi noturīgi aromāti. Vieglu, vidēju košļājamo tanīna vīnu raksturo izteikta piparu, kanēļa un šokolādes garša. Lai ilgi nevilinātu, beigsim runāt par Shavkapito, bet neaizmirsti mums pastāstīt par savām ar Shavkapito saistītajām sajūtām!

Tamari’s Vase

Vai visdabiskākais vīns uz planētas? Tā kā cilvēce ir agresīvi izplatījusies pa visu pasauli, atstājot savu pēdas nospiedumu uz visa, kam tā pieskaras (sasniedzot gandrīz katru zemes dzīves stūrīti), nav nekāds brīnums, ka viena no vissvarīgākajām īpašībām, kas varētu būt labam vīnam, ir tā dabiskums. Tamari’s Vase ir vīns no “mežonīgi augošām izturīgām vīnogām Mešketi vulkāniskajā kalnu reģionā, kur viss ir mežonīgs un dabisks”. Vīns bija pazudis gadsimtiem ilgi Turcijas iebrukuma Gruzijā dēļ, kura rezultātā mešketu vīna dārzi tika iznīcināti un izpostīti. Tamari’s Vase tiek ražots ļoti ierobežotā daudzumā, tāpēc tikai dažiem cilvēkiem tiek tas gods ar to iepazīties. Tikai paskatoties uz Tamari’s vīnu, tā krāsa jau atstāj greznas, autentiskas vibrācijas ar nefiltrētu dziļo rubīna krāsu. Vīnam ir ozola, eikalipta smarža. To raksturo nedaudz skāba garša un viegls tanīns. Vīns ir ārkārtīgi labi līdzsvarots un harmonisks, sniedzot vīna baudītājam apburošu, priecīgu aromātu paleti.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar TRIBE INTERNATIONAL