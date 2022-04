Shutterstock

Aktualizēta informācija par "Kinder" zīmola produktu izņemšanu no aprites

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir saņēmis Beļģijas pārtikas aģentūras AFSCA paziņojumu, ka iespējamā piesārņojuma dēļ visi uzņēmuma “Ferrero” Beļģijas filiālē ražotie produkti “Kinder Surprise”, “Kinder Surprise Maxi”, “Kinder Mini Eggs” un “Schoko-bons” produkti ir atsaucami no tirdzniecības neatkarīgi no to “Izlietot līdz” datuma, svara un partijas numura.