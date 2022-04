Pagājušajā nedēļā ar Covid-19 inficēto iedzīvotāju skaits ir samazinājies visās pašvaldībās

Vislielākais kritums ir bijis Bauskas novadā. Svētdien tur bija reģistrēti 350 iedzīvotāji, kuriem pēdējo 14 dienu laikā ir atklāta inficēšanās ar Covid-19, kas ir par 50% mazāk nekā iepriekšējā svētdienā.

Ar 48% kritumu sasirgušo iedzīvotāju skaitā seko Talsu novads, kurā svētdien bija reģistrēti 366 ar Covid-19 inficēti iedzīvotāji.

No lielajām pilsētām inficēto skaits visstraujāk ir samazinājies Jūrmalā, kur vakar bijuši 534 ar Covid-19 saslimuši iedzīvotāji, kas ir par 38% mazāk nekā pirms nedēļas.

Par 37% saslimušo skaits nedēļas laikā ir samazinājies Liepājā, kur pagājušajā diennaktī reģistrēts 1381 iedzīvotājs, kurš inficējies pēdējo 14 dienu laikā.

Savukārt Rīgā nedēļas laikā saslimušo skaits ir samazinājies par 36%. Turklāt vakar galvaspilsētā ir reģistrēti 9279 iedzīvotāji, kuri ar Covid-19 inficējušies iepriekšējo 14 dienu laikā, un tādējādi pagājušajās brīvdienās Rīgā saslimušo kopējais skaits pirmo reizi kopš janvāra vidus ir noslīdējis zem 10 000 robežas.

Visvairāk saslimušo pašlaik ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Šajā vecuma grupā pēdējo 14 dienu laikā ir inficējušies 5123 Latvijas iedzīvotāji. Savukārt vismazāk saslimušo pašlaik ir reģistrēts vecumā līdz deviņiem gadiem - 2132.

Kā vēstīts, Latvijā pagājušajā diennaktī reģistrēti 353 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, kā arī saņemtas ziņas par pieciem mirušajiem, liecina SPKC apkopotie dati.

Pēdējo reizi mazāks inficēto skaits tika reģistrēts 2.janvārī, kad SPKC ziņoja par 180 saslimušajiem.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem inficēšanās gadījumiem 102 nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 251 bija vakcinēts.

Kopumā pagājušajā diennaktī laboratoriski veikti 2357 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 15% bija pozitīvi, dienu iepriekš attiecīgais rādītājs bija 19,3%. Pēdējo reizi zemāks pozitīvo testu īpatsvars par šodien izziņoto bija 15.janvārī, tad rezultāts bija 14,4%.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā sarucis no 1663,7 līdz 1610,9 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Tāpat turpināja samazināties septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju - no 630,4 līdz 598,8.

No saņemtajiem ziņojumiem par pieciem mirušajiem viens cilvēks bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, viens cilvēks bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi cilvēki bija vecumā no 80 līdz 89 gadiem un viens cilvēks bija vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

No mirušajiem trīs bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeidzis, bet divi bija vakcinēti.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 5633 ar Covid-19 inficētie.