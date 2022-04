Kuldīgā aizliedz vīriešu peldšortus, šaudās Daugavpils Centrālajā parkā un lasktojas ap lāci: kriminālā province

Toties Vidzemē manītas citas pārgalvības – kāds Gaujienas pusē ar savu opelīti traucies teju divas reizes pārsniedzot braukšanas ātrumu, bet Gulbenes pusē pārdrošnieki nogriežas no ceļa, lai pabarotu kādu lāci. Savukārt Ventspilī dzērājšoferis bez sirdsapziņas pārmetumiem taranējis gāzes vadu.



No kuldīdznieku peldšortiem atlipinās košļenes un birst smiltis

Nu jau mazliet vairāk nekā mēnesi Kuldīgas peldbaseinā tiek ielaisti vīrieši tikai peldbiksēs. Peldšorti neder, jo tajos stiprais dzimums slēpjot košļenes, konfekšu papīriņus un citus netīrumus, kā arī no tiem birstot smiltis. (Foto: Vida Press)

Vieni no šmucīgākajiem vīriešiem valstī, pēc visa spriežot - vismaz iepazīstoties ar Latvijas publisko peldbaseinu dažādajām instrukcijām, dzīvo Kuldīgā. Viņi nevarot godīgi aiziet uz peldbaseinu, savās īsbiksēs kopā ar savu vīriešu mantību nesagrūžot arī visvisādus gružus.

Kā zināms, solīdā sabiedrībā vīriešu kārtas pārstāvji baseinā iet plunčāties vai nu peldbiksēs vai peldšortos. Gan vienus, gan otrus var nopirkt gan sporta, gan apģērbu tirgotavās. Tikai Kuldīgā peldšorti kopš pavasara jau aizliegti…

Kā jābūt ietērptiem, lai ielektu publiskajos baseinos, rakstīts to lietošanas noteikumos, kuros atrunāts, kādiem jābūt vīriešu kārtas peldēšanās biksītēm. Gandrīz visos uzsvērts, ka iegremdēties ūdenī drīkst peldšortos, bet ne cita veida šortos. Piemēram, Saldus baseinā aizliegts uzturēties “ielas vai pludmales šortos”, Ķekavā “apmeklēt baseinu pludmales šortos”, Valmierā aizliegts lietot “peldbikses/pludmales šortus ar metāla elementiem un kabatām”. Toties Kuldīgas novada sporta skolas peldbaseinā no 1. marta aizliegts ierasties jebkura veida šortos.

Martā par to izraisījās “jautājumu-atbilžu vakari” gan vietējā presē, gan novada pašvaldības portālos, bet sociālajos tīklos risinājās karstas diskusijas. Kuldīgas novada dome informē:

“Iemesls, kāpēc peldšorti tiek aizliegti, ir tādēļ, ka tie bieži tiek izmantoti citiem mērķiem. Piemēram, vasarā pludmales un jūras apmeklējumam, sportam, aktīvās atpūtas pavadīšanai. Kabatās tiek atstāti konfekšu papīriņi, košļenes, smiltis un citi netīrumi. Kuldīgas peldbaseins vēlas, lai apmeklētāji varētu baudīt augstākās kvalitātes ūdeni. Diemžēl dažu negodprātīgu apmeklētāju dēļ stingrās prasības ir attiecināmas uz visiem peldētgribētājiem”.

Šo jauno prasību sociālajā tīklā “Facebook” ķērušās apspriest kuldīdznieces, jo nu viņām ir lielākas iespējas redzēt, kas tad tiem vīriešiem īsti biksēs ir:

Ginta Elksne: “Kā var zināt, ka tās apanes, kas kājās, netiek valkātas jau nedēļu un pabijušas sazin kur. Tā neviennozīmīgi. Ne katrs vēlas iežmiegt visu savu mantību tā, lai visiem viss labi redzams kā Mirttantei”.

Nora Ozola: “Nu, lai sievietēm arī kāds prieciņš, kur acis piesiet. Ne tikai vīriešiem siekaloties”.

Zane Zvirbule: “Kas tur tik nesaprotams? Man arī nepatīk, ka puiši peldas ar šortiem, ar kuriem ir staigājuši pa ielu un no kabatām baseinā birst gruži. Citam jāpeld pa otra cūcībām”.

Zelma Aņišina: “A man nepatīk, ka nepilngadīgajiem puišiem iespīlētās peldbiksēs tur jāgorās... un kurš ziemā ar peldšortiem kaut kur staigā? Vasarā tas baseins nedarbojas. Kur loģika?”

Vineta Cibuka: “Kā ar peldšortiem, kas paredzēti speciāli peldēšanai? Tie nav ielas šorti, bet peldšorti. Līdz galam nav skaidrs, kādēļ puiši šādos nevarētu apmeklēt baseinu, bet peldbiksēs drīkst. It kā tā būtu garantija, ka tās būs tīras”.

Protams, ka šajās diskusijās neizpaliek arī Mirttantes no “Limuzīna Jāņu nakts krāsā” aizrādījuma pieminēšana Ērikam, lai viņš pie galda nerādoties tajos “čortos”. Savā ziņā varētu gavilēt Kuldīgas peldbaseina dežurantes, jo ne tikai glābējiem, bet arī viņām administrācija darba instrukcijā ierakstījusi pienākumu kontrolēt kādā apģērbā peldētāji ierodas nirt peldbaseinā.

Daugavpils Centrālajā parkā gaišā dienas laikā šaudās

Daugavpils pašvaldības policija informē: “23. marta pēcpusdienā Daugavpils pašvaldības policijas dežūrdaļā tika saņemta informācija, ka pilsētas centrā, Centrālajā parkā atrodas divas personas reibuma stāvoklī, kuras šaudās no, iespējams, ieroča.

Nekavējoties uz Centrālo parku tika nosūtīta tuvākā pašvaldības policijas ekipāža, kā arī informācija nodota Valsts policijai. Piesaistot kolēģus no pašvaldības policijas videonovērošanas posteņa, izdevās ātri identificēt personas ar ierocim līdzīgu priekšmetu.

Pašvaldības policija aizturēja divus vietējos Augšdaugavas novada iedzīvotājus, dzimušus 1980. un 1986. gadā, pie kuriem tika atrasts arī pneimatiskais ierocis. Ņemot vērā to, ka vīrieši bija acīmredzamā stiprā reibuma stāvokli, tie tika nogādāti Daugavpils Reģionālās slimnīcas narkoloģijas nodaļā. Visa informācija arī tika nodota Valsts policijas kolēģiem turpmāko procesuālo darbību īstenošanai”.

Ziemeļvidzemē cilvēki izrāda pārgalvību un lakstojas ap lāci

Gan pašvaldības policijai, gan dabas ekspertiem raizes sagādājuši ziemeļvidzemnieki, kuri Gulbenes pusē sākuši pieradināt savvaļas lāci, tam pa automašīnas logu pametot burkānus un citus dārzeņus. Valmieras pašvaldības policija aicina tomēr tā nedarīt, jo ķepainis patiesībā jau nekāds mīļdzīvnieks nav un pret saviem pieradinātājiem var izrādīt arī agresiju. Pašvaldības policija brīdina: “Nebaro lāci! Neapdraudi sevi un līdzcilvēkus!”.

Jauns.lv jau rakstīja, ka pamatotu satraukumu dabas aizsardzības ekspertu vidū raisījis fakts, ka Ziemeļvidzemē cilvēki sākuši piebarot kādu savvaļas lāci, caur mašīnas logu tam pametot burkānus un citus dārzeņus. Šāda rīcība rada potenciālu apdraudējumu sabiedrības drošībai, norāda Dabas aizsardzības pārvalde (DAP).

Piebarojot savvaļas dzīvnieku, viņš tiek radināts pie cilvēka klātbūtnes, mazinot tā dabisko instinktu izvairīties no cilvēka klātbūtnes, norāda DAP. Rezultātā lācis aizvien vairāk samazina distanci starp sevi un cilvēku, kļūst pārdrošāks: “Tas vairs necenšas meklēt pats sev barību, bet gan sāk to aizvien neatlaidīgāk pieprasīt no cilvēkiem. No jebkura savā ceļā satikta cilvēka!”

“Šādos gadījumos tā vairs nav normāla savvaļas lāča uzvedība! Lācis ir neatgriezeniski sabojāts dzīvei savā vaļā, par ko vainojami ir “labvēļi”-piebarotāji. Šādi sabojāts lācis būs aizvien biežāk redzams cilvēku māju, dārzu un lielceļu tuvumā, kur būs pieradis saņemt barību apmaiņā pret video vai fotogrāfiju, ko “labvēļiem” pēcāk izvietot sociālajos tīklos," situāciju skarbi komentē DAP ģenerāldirektors Andrejs Svilāns.

Tai pašā laikā Andrejs Svilāns norūpējies arī par to, ka marta vidū piedzīvotais lāča uzbrukums mežkopim Balvu novada mežā Žīguru pusē var izraisīt lāču nomelnošanas kampaņu:

“Incidents ar lāča uzbrukumu cilvēkam šobrīd publiskajā informācijas apritē draud izvērsties par visu brūno lāču nomelnošanas kampaņu. Lācis vēsturiski ir bijis un joprojām ir Latvijas dabas sastāvdaļa. Bīstams tas kļūst tikai mūsu pašu izprovocēts – ja tam tuvosimies mazuļu laikā, iztraucēsim pie migas vai barošanās laikā, ja neapdomīgi piebarosim vai pieradināsim pie cilvēka klātbūtnes. Šāda “pārprastā labvēlība” var radīt nopietnu apdraudējumu gan pašam labvēlim, gan citiem līdzcilvēkiem. Mēs aicinām ar izpratni attiekties pret lāča atgriešanos dabā un neuzķerties uz tendenciozām nepamatotām ziņām”. Vienlaikus viņš norāda, ka “pārskatāmā nākotnē nav pamata domāt par lāču medību atklāšanu Latvijas teritorijā”.

Ventspilī dzērajšoferis taranē gāzesvadu

Ventspilī Talsu ielā kāds dzērējšoferis pagājušās nedēļas piektdienā ietriecās ne tikai kādas daudzdzīvokļu mājas sienā, bet arī pārrāva tās gāzes vadu, tā izraisot sprādzienbīstamību, kas par laimi nenotika. (Foto: Ventspils pašvaldības policija)

Pagājušās nedēļas piektdienā kāds dzērājšoferis Ventspilī izraisīja ne tikai ceļu satiksmes negadījumu, bet arī gāzes avāriju. Pašvaldības policija ziņo:

“Pašvaldības policija 25. martā pulksten 10.13 saņēma informāciju, ka daudzdzīvokļu nama Talsu iela 64 sienā iebraukusi automašīna “Mercedes Benz” un bojājusi gāzes vadu (no gāzes vada sāka noplūst gāze un mājas iedzīvotāji bija ne pa jokam satraukušies, ka viņi var “uziet gaisā” – red.).

Uz notikuma vietu nekavējoties tika izsaukts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, “Latvijas Propāna gāzes” un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu darbinieki.

Pašvaldības policijas darbinieki palīdzēja iedzīvotājiem evakuēties no mājas un, dienestiem operatīvi rīkojoties, gāzes noplūde īsā laikā tika novērsta. Iedzīvotāji varēja atriezties dzīvokļos, kā arī par laimi cietušo personu negadījumā nav”.

Veicot alkohola pārbaudi vīrieša izelpā, tika konstatēts, ka viņš atradies 2,18 promiļu reibumā. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process un tiek skaidroti precīzi negadījuma iemesli. Ugunsdzēsēji-glābēji uzreiz pēc ierašanās avārijas vietā atvienoja vieglās automašīnas akumulatora klemmes, bet gāzes dienesta darbinieki likvidēja gāzes noplūdi.

Gaujienā traucas ar 175 km/h lielu ātrumu bez tiesībām

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde vēsta, ka tai otrdien izdevies notvert autovadītāju, kurš ar savu opelīti traucies ar 175 kilometriem stundā lielu ātrumu, atļauto 90 km/h vietā:

“Alūksnes iecirkņa apkalpojamā teritorijā, Valsts policijas amatpersonas, pildot dienesta pienākumus, fiksēja kādu ļoti steidzīgu automašīnas “Opel” vadītāju. Vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h, persona brauca ar 175 km/h lielu ātrumu, kā arī bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.

Smiltenes novadā Gaujienas pagastā, uz autoceļa Rīga-Sigulda-Veclaicene 155. kilometrā, policisti pamanīja „Opel” markas automašīnu, kuras vadītājs neapdzīvotā vietā ievērojami pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu - vīrietis traucās ar 175 km/h lielu ātrumu. Tāpat, veicot pārbaudi, tika konstatēts, ka persona bija bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.

Par notikušo policija uzsākusi administratīvo procesu gan par transportlīdzekļa vadīšanu bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām, gan par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā.

Par transportlīdzekļa vadīšanu bez tiesībām vīrietim tika piemērots 570 eiro liels sods, savukārt par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vadītājam tika noteikts 480 eiro sods un sešu mēnešu tiesību aizliegums”.

Saistītās ziņas Cilvēki Gulbenes pusē ceļa malā sākuši piebarot lāci. Dabas aizsargi par to izsakās skarbi Lācis uzbrucis "Latvijas valsts mežu" darbiniekam Kuldīgas Rātslaukumā "aizmirst" zārku, elitārā Rēzeknes atskurbtuve un apgrauztās Ogres egles: kriminālā province