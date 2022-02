2020. gada janvāra sākumā pūļa finansējuma platformas uzņēmumā “Crowdestor” ieradās Cēlājs kopā ar savu partneri Kārli Babuli. Pūļa finansējuma darbības princips ir privātu investoru piesaiste konkrētiem projektiem vai darījumiem. Uzņēmuma mājaslapā tiek izvietots investīciju piedāvājums, tā apraksts un dokumenti, kas ļauj investoriem izlemt, vai un cik ieguldīt konkrētā projektā. Ja darījums ir veiksmīgs, investori saņem līgumā noteiktus procentus par izsniegto aizdevumu, platforma – komisijas maksu.

Izskatījās pārliecinoši

“Crowdestor” šobrīd ir viens no lielākajiem šāda veida uzņēmumiem Eiropā un pārstāv aptuveni 25 000 investoru no vairāk nekā 70 valstīm. Izmantojot platformas pakalpojumus, finansēti simtiem dažādu projektu kopā par vairāk nekā 56 miljoniem eiro, ieskaitot filmu “Warhunt” ar Mikija Rurka dalību, kas uzņemta Latvijā.

Tikšanās laikā Cēlājs un Babulis prezentējuši savus pārstāvētos un saistītos uzņēmumus “NPK Expert International” un “Blendex”, kas daudzus gadus nodarbojoties ar minerālmēslu ražošanu un tirdzniecību. Skaidrots, ka uzņēmumiem ir noslēgti ilglaicīgas sadarbības līgumi un nepieciešams papildu finansējums konkrētam darījumam – mēslojuma kravu piegādei uz Dualu, ostu Kamerūnā Rietumāfrikā. Projekts izklāstīts kā drošs – stabils pircējs, pieredzējusi komanda un bankas garantija.

“Crowdestor” valdes loceklis Jānis Timma “Kas Jauns Avīzei” stāsta: “Izskatījām dokumentus, izpētījām darījumā iesaistītos uzņēmumus, arī Cēlāja reputācija izskatījās laba – 2015. gadā uzņēmējam piešķirta Eksporta atbalsta kustības “The Red Jackets” eksporta izcilības balva. Babulis ar FCCA sertifikātu (starptautiska līmeņa grāmatvežu novērtējums – Red.) pārstāvēja arī vietējo konsultāciju uzņēmumu “DB Partners”. Cēlāja uzvārds atrodams arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras oficiālo pārstāvju sarakstā. Atradām gan informāciju par vienu ar viņu saistītu maksātnespējas procesu, bet tam tika sniegts skaidrojums, un kopumā šaubas par uzņēmēju reputāciju neradās.”

Iegulda pat 100 000 eiro

2020. gada 15. janvārī tika noslēgts aizdevuma un sadarbības līgums, un līdz 10. februārim trijās kārtās 2674 investori no 26 valstīm šajā projektā veica kopumā 3207 investīcijas 1,9 miljonu eiro apmērā. Ieguldījumu apjoms svārstījās no dažiem simtiem līdz 100 000 eiro (viena cilvēka lielākā iemaksa).

No piesaistītajām investīcijām 1 539 463 eiro trijos maksājumos pārskaitīti uzņēmējiem un viņu sadarbības partneriem, pārējā nauda atgriezta atpakaļ investoriem. Pēc līguma nosacījumiem nauda bija jāatdod līdz 2020. gada 30. aprīlim, taču atmaksa izpalika un nenotika arī uz mēnesi pagarinātā termiņa laikā.

Cēlājs 2020. gada 6. jūlijā tikšanās laikā sava uzņēmuma birojā Liepājā uzrādījis darījumus apliecinošus dokumentus un apgalvojis, ka visa nauda iestrēgusi kādā Spānijas bankā, kur it kā tiekot veikta AML (naudas atmazgāšanas) dokumentu pārbaude. Demonstrēta konta izdruka papīra veidā, taču klātienē bankas konts nav uzrādīts.

Cēlājs it kā bankas vārdā arī pieprasījis no “Crowdestor” visu investoru sarakstu un rakstisku apliecinājumu no Igaunijas finanšu sektora uzraudzības iestādes, ka “Crowdestor” ir pārbaudījis katra ieguldītāja naudas līdzekļu izcelsmi. Tiesa gan, kārtojot šo darījumu, SIA “Blendex” 2020. gada janvārī sūtījusi “Rietumu bankai” vēstuli, kurā apgalvoja, ka uzņēmums ir iepazinies ar “Crowdestor” noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas politiku un tā esot ļoti augstā līmenī. Aizbildināšanās ar it kā nevarēšanu atmaksāt aizņēmumu vilkās vairākus mēnešus.

Banka naudu pārskaitījusi

“Nesakritību Cēlāja skaidrojumos bija pārāk daudz, tāpēc 2020. gada 14. augustā rakstiski vērsāmies abās Spānijas bankās pēc paskaidrojumiem par iespējamo naudas aizturēšanu. Viena banka aizbildinājās ar klientu datu aizsardzību, taču otra mums atbildēja – informācija, ko jums ir snieguši aizņēmēji, nav patiesa. Banka nekad nav prasījusi investoru sarakstu, nekāda pārbaude netiek veikta, un naudas līdzekļi ir pārskaitīti uz “Blendex” kontu jau 2020. gada 14. maijā. Īsi pēc 14. augusta arī notika pēdējā telefona saruna ar Ģirtu, kurā viņš jau atzina, ka nauda ir pie viņa, bet atdot viņš to netaisās,” turpina Timma.

Naudas vietā “Crowdestor" saņēma vēstuli no uzņēmuma “Fertilizer Group” padomes locekļiem Kārļa Babuļa un Jāņa Grīnberga – tā kā līdz galam neesot izprotama darījuma būtība, vajadzētu uzsākt mediācijas sarunas, lai novērstu konfliktu un varētu vienoties par turpmāko kārtību.

Ģirtam Cēlājam biznesa aprindās parādās slikta slava. (Foto: Gatis Dieziņš/LETA)

Interesanti, ka Babulis tolaik bija arī citas pūļa finansēšanas platformas “YieldUp” līdzīpašnieks, tāpēc neizpratne par darījuma būtību izskatās visai komiski. Uzņēmums nodarbojās tieši ar tādu pašu kopfinansēšanas biznesu, tādēļ pastāv iespēja, ka vēlme saņemt investoru saraksta no “Crowdestor” varēja būt motivēta personīgā labuma gūšanai – iespējams, tos piesaistot “YieldUp”.

Policija strādā

Saprotot, ka ir ilgstoši maldināti, uzrādītie dokumenti neatbilst patiesībai un saņemto naudu aizņēmēji atmaksāt negrasās, 2020. gada 8. oktobrī “Crowdestor” vērsās ar iesniegumu Valsts policijā – tobrīd neatmaksātā summa kopā ar soda procentiem bija pieaugusi jau līdz 2 289 300 eiro. Vienlaikus lūgts uzlikt arestu parādnieku uzņēmumu un ar tiem saistīto piecu fizisko personu īpašumiem.

Pērn 26. janvārī no policijas saņemta atbilde, ka uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 179. panta 3. daļas – “par piesavināšanos, ja tā izdarīta lielos apmēros”. Paredzētais sods ir nebrīve līdz pat desmit gadiem. Kaut arī lieta ir ierosināta jau vairāk nekā pirms gada, tālāki lēmumi par mantas arestu aizvien nav pieņemti.

Valsts policijas pārstāve Ance Rozīte “Kas Jauns Avīzei” pauž, ka darbs rit: “Kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana, kuras ietvarā notiek lietas faktisko apstākļu noskaidrošana, tiek pārbaudīta iesaistīto personu loma un saistība ar izmeklējamo noziegumu, kā arī pierādījumu vākšana un pārbaude.”

Apdraudēts arī Latvijas gods

Timma turpina: “Vēl 2021. gada martā “Crowdestor” birojā ieradās Babulis kopā ar kādu trešo personu un piedāvāja samaksāt summu, kas nosegtu tikai aptuveni pusi no reālā aizdevuma. Kā vēlāk izrādījās – arī šī bija laika vilkšanas un maldināšanas stratēģija.”

“Crowdestor” policijā iesniedzis vairāk nekā 1000 ārvalstu investoru personīgi parakstītus iesniegumus, jo daudzi ieguldīja pietiekami nozīmīgus līdzekļus. Timma: “Svarīgi ir, lai lēmumi tiktu pieņemti ātri – lietu vilcinot, investoriem var rasties nelabvēlīgs iespaids par Latviju kā par valsti, kura nav uzticama un investoriem pievilcīga. Pagaidām viņi vēl ir visai mierīgi, jo zina, ka mēs par viņu naudu cīnāmies, bet ilgi tāda situācija nevar turpināties un viņi var sākt meklēt palīdzību savu valstu vēstniecībās Latvijā.”

“Crowdestor” iesniegumā policijai vērš uzmanību arī uz šo: “Cēlājs uz saistītās juridiskas personas vārda veic dzīvojamās mājas būvniecību Liepājas dārgākajā un ekskluzīvākajā rajonā, Dzintaru ielā 41. Tās juridiskais īpašnieks ir SIA “GC Acquisition”, kas faktiski ir Cēlāja ģimenes uzņēmums. Tā valdes locekļi ir Ģirts un Ināra Cēlāji, savukārt vienīgais uzņēmuma īpašnieks ir Jānis Biezais, kurš, spriežot pēc Ģirta Cēlāja laulātās Elīnas pirmslaulību uzvārda, ir viņas tuvs radinieks.”

Aktīva būvniecība esot sākta 2020. gada jūnijā – tieši uzreiz pēc tam, kad “Blendex” no Spānijas bankas saņēma līdzekļus, kuri bija jāatmaksā “Crowdestor”. “Šos, iespējams, noziedzīgā ceļā iegūtos naudas līdzekļus viņš izmanto ne tikai savas privātmājas būvniecībai, bet arī minerālmēslu rūpnīcas būvēšanai, kuru sākotnēji bija paredzēts nodot ekspluatācijā līdz 2021. gada nogalei, kā viņš pats to klāstījis kādā intervijā,” šādas aizdomas par Cēlāju izsaka “Crowdestor”.

Interesanti, ka sākotnēji uz privātmājas jaunbūves sētas bija arī uzlikta plēve, uz kuras bija skaidri redzami ar Cēlāju saistīto divu citu uzņēmumu logo.