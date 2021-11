Stacionēto Covid-19 pacientu skaits nokrities zem 1400 robežas

Pagājušajā diennaktī Latvijas slimnīcās ievietoti 117 Covid-19 pacienti, bet 111 pacienti no tām izrakstīti. Savukārt Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ziņoja, ka 37 Covid-19 pacienti vakar nomiruši.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 1149 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 228 jeb 16,56% - ar smagu slimības gaitu.

31 Foto Daugavpils Reģionālās slimnīcas Patoloģijas nodaļas morgs un Komunālie kapi +27 Skatīties vairāk

Kopumā līdz šim no slimnīcām izrakstīti 20 560 Covid-19 pacienti.

Jau ziņots, ka ceturtdien Latvijā reģistrēti 1388 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par 37 ar šo slimību sasirgušu personu nāves gadījumiem, liecina SPKC apkopotie dati.

Divu nedēļu kumulatīvās saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā sarucis no 1323,8 līdz 1251,5 gadījumiem. Pirmo reizi kopš 17.oktobra saslimstības kumulatīvais rādītājs ir zem 1300 gadījumu robežas.

No visiem aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 921 saslimušais jeb 66,35% bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 467 bija vakcinējušies.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 30 līdz 39 gadiem, trīs - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, trīs - vecumā no 50 līdz 59 gadiem, astoņi - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, deviņi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, deviņi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem, trīs - vecumā no 90 līdz 99 gadiem un viens - vecumā no 99 līdz 109 gadiem.

No 37 mirušajiem Covid-19 slimniekiem 31 bijis nevakcinēts vai vakcinācijas kursu nepabeidzis, bet seši - vakcinēti.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 16 707 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 8,3%.

Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās sarucis līdz 23 693.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 238 153 cilvēkiem, savukārt līdz šim reģistrēti 3683 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.