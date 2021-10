Viņa atklāja, ka skolotāja ir identificēta, ar viņu ir notikusi viena saruna. Taču pašlaik skolotāja esot slima un kontaktēšanās ar viņu nav iespējama.

Policija arī pieprasījusi informāciju no Slimību profilakses un kontroles centra, lai noskaidrotu, vai persona nav inficējusies ar Covid-19 vai nav kāda sasirgušā kontaktpersona, jo pati pedagoģe šādus datus policijai nesniedz. Paralēli notiek arī citu skolotāju, kas, iespējams, vēlējās inficēties ar Covid-19, identificēšana.

Lai arī sludinājums izvietots laikrakstā "Bauskas Dzīve", gan policijā, gan novada pašvaldībā skaidroja, ka pedagoģe strādā Rīgas izglītības iestādēs, nevis Bauskā. Vienlaikus Bauskas novada pašvaldība aicina policiju izmeklēt šo gadījumu.

Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Panorāma" iepriekš vēstīja, ka pēdējā laikā iedzīvotāji ar sludinājumu starpniecību vairākkārt meklējuši iespēju "aplipināties" ar Covid-19, lai iegūtu pārslimošanas sertifikātu un izvairītos no vakcinēšanās, turklāt vienu no šādiem sludinājumiem kāda skolotāja ievietojusi laikrakstā "Bauskas Dzīve".

LTV žurnālists, sākotnēji uzdodoties par Covid-19 slimnieku, sazinājās ar konkrētā sludinājuma autori, kura stādījās priekšā kā skolotāja Iveta. Viņa pauda gatavību tikties, lai pēc iespējas ātrāk vienotos par aplipināšanu.

"Mēs tiksimies un tad visu sarunāsim. Sākumā parādīsiet dokumentu, ka esat pozitīvs. Tad runāsim tālāk," telefonsarunā sacīja sludinājuma autore, uzsverot, ka arī viņas kolēģes meklē iespēju šādā veidā saslimt, lai nebūtu jāvakcinējas, un ir gatavas par to maksāt naudu. "Man kolēģītes arī meklē. Mēs esam vairākas skolotājas. Mēs esam bariņš, kurš nevakcinējas. Kā jūs zināt, 15.novembrī paliksim bez darba," telefonsarunā skaidroja sieviete.

Jautāta, vai ir gatava tam, ka vīrusa izslimošana nav patīkama, sludinājuma autore atbildēja, ka zina to, bet viņai un kolēģēm "ar imunitāti viss ir kārtībā". "Es domāju, ka mums tā pārslimošana būs pavisam viegla. Katrā ziņā mēs nebaidāmies no pārslimošanas. Mēs baidāmies no nepierādītas vakcīnas, kas nav kārtīgi izpētīta. Mēs no tā baidāmies. Jo mēs nezinām, kas notiks pēc pieciem, desmit gadiem, kāda mutācija sāksies no tās vakcīnas," savus argumentus telefonsarunā klāstīja sludinājuma autore.

Žurnālistam atzīstoties, ka viņš nav Covid-19 slimnieks, sieviete neapjuka, bet atzina, ka par piedāvājumu trūkumu nevarot sūdzēties. "Pusotrā dienā man bijuši no 20 līdz 30 zvani. Tūlīt arī ar vienu jātiekas," apgalvoja sludinājuma ievietotāja.

Covid-19 slimnieki prasot vismaz 100 eiro par savu "pakalpojumu". Tomēr sieviete gatava šķirties no lielākas summas, jo galvenais esot, lai kabatā ir sertifikāts par Covid-19 izslimošanu. Tad sešus mēnešus varēšot dzīvot mierīgi. Par laiku pēc mēnešiem sieviete vēl nedomājot, jo varbūt, ka tad viss būs mainījies - piemēram, valdība kritusi. Ja nekas nemainīsies, sieviete gatava atkārtot saslimšanu ar Covid-19.