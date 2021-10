Pārtikas produktu derīguma termiņa norādes "Ieteicams līdz…" un "Izlietot līdz…" ir vai nav viens un tas pats?

“Izlietot līdz …” ir jāsaprot kā galējais produkta derīguma termiņš!

Tas norāda uz pārtikas produkta izlietošanu līdz noteiktajam datumam, pēc kura tā lietošana nav droša un var izraisīt veselības problēmas – pārsvarā saindēšanos.“Izlietot līdz…” pārsvarā attiecas uz svaigas pārtikas produktiem, kas ātri bojājas, piemēram, svaigām zivīm un gaļu, pārstrādātiem zivju un gaļas produktiem, pienu un piena produktiem, gatavajiem ēdieniem, salātiem, arī kūkām, desertiem un daudziem citiem produktiem. Šo produktu uzglabāšanā ir ļoti svarīgi ievērot nepieciešamo temperatūras režīmu, tāpēc veikalos tie ir izvietoti aukstuma vitrīnās.



Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD)Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Svetlana Aļminoviča-Miļjanoviča uzsver: “Ražotājs ir tikai viens no pārtikas ķēdes posmiem – produkcija nonāk pie izplatītāja vai vairumtirgotāja un tālāk veikalos vai ēdināšanas uzņēmumos. Visu šo uzņēmumu pienākums ir ievērot derīguma termiņus. Ražotāji nosaka un pamato derīgumu atbilstoši Eiropā spēka esošajam regulējumam, un to pienākums ir nodrošināt, ka pircējs saņem kvalitatīvu un drošu pārtiku derīguma termiņa laikā, ja ir ievēroti uzglabāšanas noteikumi.”



Piemēram, lielveikals Rimi, kas ir Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes EFSA informatīvās kampaņas “Eiropa izvēlas drošu pārtiku” sadarbības partneris iedzīvotāju informēšanā par drošu pārtiku, skaidro, ka veikalā pārtikas produktu derīgumu termiņu kontrolei tiek izmantoti pat vairāki risinājumi. Rimi Latvia kvalitātes vadītāja Māra Tamane norāda: “Veikalos Rimi derīguma termiņa kontrole tiek veikta vairākos posmos, sākot jau no preču pieņemšanas, kur tas ir viens no obligāti pārbaudāmajiem kritērijiem. Tālāk uzraudzība notiek, uzglabājot produktus Rimi loģistikas centrā, kur ir ieviesta datu vadības sistēma ar brīdinājumu par termiņa tuvošanos, kā arī veikalā notiek nepārtraukta termiņu uzraudzība. Rimi veikalos ir ieviests digitāls rīks, kas palīdz darbiniekiem sekot plauktos izvietoto fasēto produktu termiņiem. Svaigās pārtikas nodaļās, kur produktu derīguma termiņi ir īsi un preces mainās ļoti dinamiski, nepārtraukta derīguma termiņu uzraudzība ir viens no nodaļas darbinieku pamatdarbiem.”



Tomēr atbildība par produktu drošumu un nekaitīgumu tiek dalīta arī ar pircēju vai patērētāju, jo veikalā iegādātie produkti ir iespējami ātri jānogādā mājās un pareizi jāuzglabā ražotāja norādītajās temperatūrās. Pretējā gadījumā pastāv saindēšanās risks ar šiem produktiem pat pirms derīguma termiņa beigām. Noteikumu neievērošanu visspilgtāk varam izjust karstā vasaras laikā, kad tieši uzglabāšanas temperatūras neievērošana ir iemesls, kāpēc produkts ir ātri sabojājies pirms derīguma termiņa beigām.

“Ieteicams līdz ...” – produktiem, kurus var ilgstoši uzglabāt istabas temperatūrā

“Ieteicams līdz …” attiecas uz pārtikas kvalitāti, taču šī termiņa beigas nenozīmē, ka produkts nav lietojams un ir jāizmet! Produkts ir lietojams arī pēc termiņa beigām, taču var būt mainījusies tā krāsa, tekstūra, garša vai smarža. “Ieteicams līdz…” derīguma termiņa norāde pārsvarā attiecas uz istabas temperatūrā uzglabājamu pārtiku, piemēram, graudaugu produktiem – miltiem, makaroniem, rīsiem, putraimiem, kā arī konservētiem produktiem, konfektēm un cepumiem, žāvētiem augļiem un riekstiem un citiem ilgāk uzglabājamiem pārtikas produktiem. Norāde “Ieteicams līdz…” būs atrodama arī uz maizes iepakojuma! Minimālais derīguma termiņš “Ieteicams līdz…” dažādiem produktiem ievērojami atšķiras. Piemēram, maizei derīguma termiņš vidēji ir 3-7 dienas, bet konservētiem produktiem tie var būt pat vairāki gadi.

Pirms pērc vēl, revidē savus pārtikas krājumus mājās!

Milzīgie pārtikas atkritumu apjomi ES valstīs norāda gan uz to, ka daļai iedzīvotāju trūkst izpratnes par derīguma termiņa norādēm, gan arī uz to, ka pārāk maz tiek pievērsta uzmanība mājās esošo pārtikas krājumu pārskatīšanai, pirms iegādāties vēl papildu produktus.



“Iedzīvotājiem ir svarīgi izprast atšķirību starp “Izlietot līdz… un “Ieteicams līdz…”, jo primāri tas ir pārtikas nekaitīguma jautājums. Tomēr tā iedzīvotājiem ir iespēja arī netērēt liekus līdzekļus, iegādājoties pārtiku, kuru pat nespējam patērēt norādītajos termiņos un kurai bieži vien pat nokavējam pārstrādes iespējas, kā rezultātā produkti lielos daudzumos nonāk atkritumos. Arī tiem, kas ievēro videi draudzīgus principus un produktus iegādājas beziepakojuma veikalā vai arī visu iepakoto pārtiku mājās pārliek savos uzglabāšanas traukos, ir jāizveido sava kārtība, kā atzīmēt un zināt produktu derīguma termiņus pārtikas nekaitīguma apsvērumu dēļ. Tad nākamais solis ir veidot jaunu paradumu – pirms iet uz veikalu, vienmēr pārskatīt ledusskapja saturu un produktus, kam drīzumā beigsies derīguma termiņš, novietot priekšpusē. Tieši tas pats attiecas uz pārējiem pārtikas krājumiem mājās,“ uzsver zinātniskā institūta “BIOR” direktora vietniece laboratoriju jautājumos Olga Valciņa.



Bet kas notiek ar pārtiku, ko uzņēmumi nepaspēj iztirgot? Saskaņā ar likumdošanas prasībām jebkurš produkts, kam ir beidzies marķējumā norādītais ražotāja noteiktais derīguma termiņš, ir jāizņem no tirdzniecības. Kā norāda PVD, lai samazinātu nepamatotu pārtikas atkritumu daudzumu, pastāv noteikumi, kas tirdzniecības uzņēmumiem dod iespēju pārtiku ar nedaudz pārsniegtu “Ieteicams līdz...” termiņu ziedot gan patērētājam, gan labdarības organizācijām un biedrībām vai sociālo pakalpojumu sniedzējiem.



Šis raksts tapis Eiropas Pārtikas Nekaitīguma iestādes EFSA informatīvās kampaņas “Eiropa izvēlas drošu pārtiku” ietvaros.