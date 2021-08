Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs diennakts laikā ir pieaudzis no 117,7 līdz 122,1 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Pēdējo reizi augstāks kumulatīvais rādītājs bija 17.jūnijā, kad tas bija 125,8.

No pēdējo 24 stundu laikā atklātajiem gadījumiem 206 cilvēki nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 31 bija vakcinēts.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikti 41 310 Covid-19 izmeklējumi, kas ir līdz šim lielākais diennaktī veikto testu skaits. Tikmēr pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 0,6%.

No aizvadītajā diennaktī mirušajiem divi bijuši vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem un vēl divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts kopumā 142 637 cilvēkiem, bet miruši 2578 ar šo slimību sasirgušie.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo 14 dienu laikā kopumā inficējušies 2312 cilvēki, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Kopš pagājušās nedēļas Latvijā sākta skolēnu masveida testēšana pret Covid-19 pirms mācību gada sākuma. Iepriekš veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) brīdināja, ka, sākot testēt visus skolēnus, Covid-19 saslimstības rādītāji valstī noteikti pieaugs.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 14 dienu kumulatīvajam Covid-19 gadījumu skaitam uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedzot 100 un sasniedzot 120, tiks ieviestas jaunas epidemioloģiskās drošības prasības.

Minētie noteikumi paredz, ka gadījumā, ja konstatē saslimstības pieaugumu, SPKC oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē attiecīgu informāciju par epidemioloģiskās drošības stāvokli, kurā nepieciešams pastiprināt epidemioloģiskās drošības pasākumus. Jauni epidemioloģiskās drošības pasākumi tiek piemēroti trešajā darbdienā pēc minētās informācijas publicēšanas.

Izmaiņas epidemiolģiskās drošības prasībās attiektos uz pakalpojumu sniegšanu un cilvēku atļauto pulcēšanas skaitu, piemēram, sporta nodarbībās, sabiedriskajā ēdināšanā un tirdzniecībā.

Aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka valdības līmenī varētu tikt spriests par nedaudz atšķirīgu pieeju epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanā, nekā minēts spēkā esošajos noteikumos.