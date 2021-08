Divās iepriekšējās nedēļās Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju vecuma grupā līdz 9 gadiem bija 66,6 gadījumi, kamēr vēl divās iepriekšējās nedēļās šādu gadījumu skaits bija vien 20.

Savukārt vecuma grupā no 10 līdz 19 gadiem iepriekšējās divās nedēļās Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju sasniedzis 124,9 gadījumus, kas, salīdzinot ar vēl divām iepriekšējām nedēļām, ir dubultojies.

Divās iepriekšējās nedēļās augsts Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir arī vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem, kurā reģistrēti 117,8 gadījumi, vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem - 116,1 gadījumi un no 40 līdz 49 gadiem - 105,6 gadījumi.

Vismazāk jeb 39,1 saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju ir reģistrēti vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem. Līdzīgs rādītājs jeb 39,7 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju ir reģistrēti arī vecuma grupā virs 80 gadiem.

Jau piekto nedēļu pēc kārtas Latvijā pieaug jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits. Pagājušās nedēļas laikā atklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par 31,7%. Vidēji dienā veikti 8389 testi, kamēr nedēļu iepriekš - 7900. Kopumā pagājušajā nedēļā tika atklāti vidēji 132 jauni gadījumi, kas ir par 32 vairāk nekā nedēļu iepriekš. Aizvadītajā nedēļā stacionēja vidēji astoņus Covid-19 pacientus dienā, un slimnīcās ārstējās vidēji 71 cilvēks, kas ir par deviņiem vairāk nekā iepriekš.

Pagājušajā nedēļā saslimstības pieaugums novērots visos reģionos, it īpaši Rīgā un Vidzemē. Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients aizvadītājā nedēļā bija 1,20, kas liecina par infekcijas slimības izplatīšanos sabiedrībā.

Izvērtējot pagājušajā nedēļā atklātos Covid-19 gadījumus un inficēto cilvēku vakcinācijas statusu, 770 jeb 83% cilvēku nebija vakcinēti pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeiguši, savukārt 153 cilvēki jeb 17% cilvēki bija vakcinēti. Salīdzinot infekcijas izplatības intensitāti uz 100 000 iedzīvotāju vakcinēto un nevakcinēto/daļēji vakcinēto cilvēku vidū, nevakcinētiem un daļēji vakcinētiem cilvēkiem Latvijā Covid-19 infekcija konstatēta 2,9 reizes biežāk nekā pilnībā vakcinētiem.