Skolas direktors: ir ļoti daudz jautājumu par skolēnu testēšanu pret Covid-19

Pedagogs atzina, ka, lai arī bērnu testēšana kopumā ir vajadzīga, taču pašlaik ir vēl ļoti daudz neskaidrību. Lapiņu satrauc, vai jaunākie skolēni sapratīs, kā jāveic tests, jo, kā rāda pieredze, pat daļai vidusskolēnu ar to bijušas problēmas. Tāpat bažas rada skolu kapacitāte skolēnu testēšanai. "Ja skolā ir ap 1000 bērnu, tad dienā mēs varētu testēt maksimums 300 skolēnus," pauda Lapiņš, piebilstot, ka līdztekus rodas jautājums arī par laboratoriju kapacitāti, jo testēšana būs vajadzīga visām Latvijas skolām vienlaikus. Neskaidrības ir arī par testēšanas biežumu.

Lapiņš pārliecināts, ka, lai maksimāli droši atsāktu mācības, pedagogiem jābūt vakcinētiem. "Mēs strādājam ar vismazāk aizsargāto grupu - bērniem, kam ir jābūt pirmajā vietā. Ja skolotāji ir vakcinēti, tad pasargājam gan sevi, gan skolēnus, jo saslimstības gadījumā rodas infekcijas ķēdes, kā rezultātā daudzi spiesti doties pašizolācijā," sacīja direktors.

Pedagogu vakcinācija atkarīga no katras skolas kolektīva veiktās pārliecināšanas. Lapiņš pastāstīja, ka no 123 viņa vadītās vidusskolas darbiniekiem 95% ir vakcinēti. "Ir četri cilvēki - divi tehniskie darbinieki un divi skolotāji -, kas kategoriski atsakās to darīt. Satikšu skolotājus pirmdien, runāšu par iemesliem kategoriskam "nē"," stāstīja skolas direktors.

Lapiņš atzina, ka attālinātās mācības paredz virkni blakņu, tomēr tehnoloģiju attīstība ļauj paredzēt, ka šāds mācību formāts atsevišķos izglītības procesos saglabāsies, turklāt arī pedagogi gada laikā ir labi apguvuši tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Kā ziņots, lai gaidāmajā 2021./2022.mācību gadā skolēni gan vispārējās, gan profesionālās izglītības programmās varētu piedalīties klātienes mācībās, viņiem būs nepieciešams sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai negatīvs Covid-19 tests, lēma Ministru kabinets.

Ja skolēniem netiks veikta minētā testēšana, attiecīgais skolēns nevarēs nedz uzsākt, nedz arī turpināt izglītības ieguvi klātienē. Ņemot vērā izglītības ieguves obligātumu un vecāku atbildību par tās ieguvi, tad šādā gadījumā pamatizglītības ieguve 1.-6. klasē būs jāturpina ģimenē. Covid-19 testu neveiks izglītojamiem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Apliecinājumu papīra vai digitālā formā būs jāuzrāda izglītības iestādes atbildīgajai personai.

Testēšana tikšot veikta atbilstoši Veselības ministrijas izstrādātam algoritmam. Plānots, ka testēšana notiks regulāri, taču pašlaik vēl nav precīzi atrunāts, cik bieži. Pārbaudēm tiks izmantoti siekalu testi. Sīkāk šie jautājumi tikšot skatīti nākamajā nedēļā, 17.augustā.

Testēšana būs paredzēta tieši izglītības iestādēs. Bērniem vecāku pavadībā vai skolēni patstāvīgi būs jādodas uz izglītības iestādi, lai laika posmā no 23.augusta līdz 30.augustam veiktu siekalu testu.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) solīja, ka Veselības ministrija centīsies rast tādu testēšanas algoritmu, kas tērētu pēc iespējas mazākus budžeta līdzekļus.