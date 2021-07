Latvijā sākta 12 līdz 17 gadus vecu pusaudžu vakcinācija ar "Moderna"

Līdz šim pusaudžus no 12 gadu vecuma Latvijā vakcinēja tikai ar "Pfizer"/"BioNTech" ražoto vakcīnu.

20. jūlijā Zāļu valsts aģentūra informēja, ka Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja ir ieteikusi apstiprināt vakcīnas "Moderna" lietošanu jauniešiem no 12 līdz 17 gadu vecumam. Iepriekš tā bija reģistrēta lietošanai pieaugušajiem no 18 gadu vecuma. Vakcīnas lietošana pusaudžiem no 12 līdz 17 gadiem ir tāda pati kā personām no 18 gadu vecuma.

Vakcīna tiek ievadīta divu injekciju veidā augšdelma muskulī ar četru nedēļu intervālu. Vakcīnas iedarbība tika pētīta 3732 pusaudžu vidū vecumā no 12 līdz 17 gadiem. Šis pētījums tika veikts saskaņā ar "Moderna" pediatriskās izpētes plānu, ko apstiprinājusi EZA Pediatriskā komiteja.

Biežākās novērotās blakusparādības pusaudžiem vecumā no 12 līdz 17 gadiem ir līdzīgas tām, kas novērotas arī pieaugušajiem no 18 gadu vecuma.

Pieteikties vakcinācijai pusaudži var vietnē "manavakcina.lv", pa tālruni 8989, pie sava ģimenes ārsta vai ārstniecības iestādē, vakcinācijas punktos tirdzniecības centros (šajos punktos vakcinācija iespējama arī brīvajā rindā), iepriekš pārliecinoties, ka vakcinācijas iestādē ir pieejama Moderna" vakcīna.

Vakcinācijai personu var pieteikt vecāki vai citi likumiskie pārstāvji ārstniecības iestādē, pie ģimenes ārsta vai pa tālruni 8989. Vakcinācijas laikā nepieciešama mātes vai tēva (vai cita likumiskā pārstāvja) klātbūtne, kā arī šādi dokumenti: likumiskajam pārstāvim - pase vai personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu (ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprināta pilnvara).

Atbilstoši Pacientu tiesību likuma 13. pantam nepilngadīgiem pacientiem no 14 gadu vecuma ārstniecība ir pieļaujama, ja saņemta viņu piekrišana, līdz ar to pusaudži no 14 gadu vecuma paši var pieņemt lēmumu vakcinēties un nav nepieciešama vecāku vai aizbildņu atļauja vakcīnas saņemšanai. Vakcinācijai pusaudzis pats var pierakstīties vietnē "manavakcina.lv", kur autentificēšanās notiek caur "latvija.lv". ja ir pieejama pilnā internetbankas vai "Smart-ID" versija, vai zvanot pa tālruni 8989, kā vakcinācijas vietu norādot kādu no vakcinācijas centriem.

Ierodoties uz vakcināciju, pusaudzim jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments - pase vai ID. Savukārt ja jaunietim nav pases vai ID, tad jādodas uz vakcināciju ar likumisko pārstāvi.

Līdz 31.jūlijam vienu vakcīnas devu ir saņēmuši 16% pusaudžu vecumā no 12 līdz 15 gadiem un 32% pusaudžu vecumā no 16 līdz 17 gadiem.

Nedēļas nogalē būs pieejams izbraukuma vakcinācijas pakalpojums vairākās cilvēku pulcēšanās vietās ar "Pfizer"/"BioNTech" ražoto vakcīnu. Turklāt darbosies arī liela mēroga vakcinācijas centri un vakcinācijas punktu tirdzniecības centros - to darbības dienu grafiks, kā arī vakcīnu saraksts, kas tajos pieejams, atrodams Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.