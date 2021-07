Otrdien valdība skatīs VM apkoptos ministriju priekšlikumus, ko iekļaut plānā par vakcinācijas pret Covid-19 aptveres palielināšanu. Plānā ietvertie pasākumi lielākoties paredz informatīvu kampaņu īstenošanu.

Vienlaikus VM apkopojusi arī ministriju priekšlikumus, kas tiks skatīti ārpus sagatavotā plāna un tie būtībā paredz stingrākas prasības pret Covid-19 nevakcinētajiem.

Aizsardzības ministrija (AM) rosina noteikt vakcināciju kā nepieciešamu darba pienākumu veikšanai atsevišķām nozarēm, kurās ir augsts epidemioloģiskās drošības risks. Tāpat ministrija rosina noteikt stingrus epidemioloģiskās drošības pasākumus nevakcinētajiem, apmeklējot sabiedriskas vietas, lai mazinātu kopējos sabiedrības riskus.

AM arī rosina paredzēt, ka, lai motivētu darbiniekus vakcinēties pret Covid-19, vakcinētajām personām varētu tikt piešķirta papildus atvaļinājuma diena. Šāda norma būtu iekļaujama tiesību aktos.

Ekonomikas ministrija pievienojas AM priekšlikumam un rosina paredzēt valsts apmaksātu vienu papildus brīvdienu nodarbinātajiem pēc vakcinācijas pilna cikla pabeigšanas. Šis pasākums valsts budžetam izmaksātu no 18 miljoniem eiro līdz 28 miljoniem eiro, atkarībā no nodarbināto skaita, kas pieprasa atbalstu.

Iekšlietu ministrija (IeM) rosina likumā noteikt nepieciešamību nodrošināt imunitāti pret Covid-19 infekciju nodarbinātajiem, kuru pienākumi saistīti ar svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu un kuru pienākumi ir saistīti ar pakalpojumu sniegšanu klātienē.

Pēc IeM sniegtās informācijas, atbilstoši minētajiem kritērijiem obligāta imunitātes noteikšana būtu attiecināma uz Valsts policijā, Valsts robežsardzē, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē nodarbinātajiem.

IeM arī rosina likumā noteikt, ka nodarbinātajiem, kuri ir vakcinējušies, tiek piešķirta apmaksāta papildatvaļinājuma diena. IeM resora iestādēs provizoriski tas izmaksātu 885 309 eiro. IeM arī rosina saglabāt virkni ierobežojumu personām, kuras nav vakcinējušās, piemēram, pulcēšanās ierobežojumus.

Savukārt Satiksmes ministrija rosina noteikt atsevišķu ministrijas resorā strādājošo vakcināciju par nepieciešamu amata pienākumu veikšanai.