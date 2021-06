LETA

Neviena pasaules valsts vairs nav iekļauta SPKC īpaši augsta riska valstu sarakstā

Sabiedrība Jauns.lv / LETA

Pašizolācija nebūs jāievēro arī pēc ieceļošanas no Lietuvas, Zviedrijas, Beļģijas, Francijas un Luksemburgas, bet Monako no šodienas iekļauta "dzelteno valstu" sarakstā un ierodoties no tās desmit dienu pašizolācija ir jāievēro, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.