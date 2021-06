Būtiski pieaudzis no ārzemēm ievesto Covid-19 gadījumu skaits

Kopumā no 10.maija līdz 20.jūnijam Latvijā atklāti 118 Covid-19 gadījumi personām, kas ieceļojušas vai atgriezušās Latvijā no ārvalstīm.

Vairums - 30 gadījumi - no kopskaita ir saistīti ar Krieviju, kamēr vēl 17 - ar Vāciju. Tikmēr deviņi gadījumi ievesti no Turcijas, bet septiņi - no Ēģiptes. Vienlaikus pa sešiem gadījumiem ievesti no Lietuvas un Ukrainas, bet vēl pa pieciem gadījumiem ievests no Lielbritānijas un Zviedrijas. Četri gadījumi ievesti no Īrijas, bet pa trim - no Baltkrievijas un Somijas. No Armēnijas, Igaunijas, Nepālas un Spānijas savukārt ievests pa diviem gadījumiem, turklāt vēl no vairākām valstīm ievests pa vienam gadījumam.

No visiem šiem gadījumiem 70 jeb 59% bijuši saistīti ar tā dēvētajām trešajām valstīm. Vēl pirms nedēļas šādi bija 49% gadījumu.

Jau ziņots, ka no 3.maija līdz 13.jūnijam Latvijā atklāti kopumā 127 Covid-19 gadījumi personām, kas ieceļojušas vai atgriezušās Latvijā no ārvalstīm.