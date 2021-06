Zvaigznes un slavenības, kuras uzvarējušas pašvaldību vēlēšanās un tagad lems mūsu likteņus

Ir gan pazīstami mūziķi un diriģenti, sportisti un viņu treneri, skatuves zvaigznes un runātāji, kuriem pēc sulīga un trāpīga vārda nav ilgi jāmeklē.

* Jūrmalā no “Jaunās Vienotības” un kustības “Par!” apvienotā saraksta ievēlēts Ints Dālderis, kuram par savu uzvaru īpaši nebija jāuztraucas, jo bija tā lokomotīve. Veiksmīgais klarnetists, kurš spēlējis vairākos vadošos simfoniskajos orķestros, nu jau labu laiku kā koncertskatuvi nomainījis pret politisko arēnu, ir paspējis būt gan Saeimas deputāts un kultūras ministrs, gan ministru prezidentes un finanšu ministra padomnieks. Nu viņam būs jāiemācās spēlēt vienā no Latvijas vissadrumstalotākajām pašvaldībām.

Bijušais Rīgas mērs Gundars Bojārs šoreiz veiksmīgi iekarojis pašvaldības deputāta krēslu Ādažu novadā. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

* Ādažu novada domē savus spēkus atkal pierādīt grasās kādreizējais “sociķu” Rīgas mērs Gundars Bojārs, kurš nu savas pašvaldības dome ievēlēts no Zaļās partijas saraksta, jo ir ne tikai politiķis, bet arī bioloģiskais lauksaimnieks.



* Cēsu domnieka krēslā no “Jaunās Vienotības” atkal iesēdies Dailes teātra direktors Juris Žagars, slavenā, slēpotāju iecienītā Žagarkalna saimnieks. Cēsu domē viņš konsekventi startē jau kopš gadsimta sākuma, tikai tad viņš uz pašvaldību cierēja no Tautas partijas saraksta.

* Pamatīgi svīst ne tikai futbola laukumā, bet arī Ķekavas novada dome nāksies no “Latvijas attīstībai” un “Izaugsmes” apvienotā sarakstā pašvaldībā ievēlētajam futbola trenerim, Rihardam Gorkšam, kura uzvārds Latvijas sporta līdzjutējiem gan vairāk pazīstams viņa brāļa, Latvijas futbola izlases bijušā kapteiņa Kaspara dēļ. Futbolistam nebūs viegli, jo Ķekavas novada jaunā pašvaldība nav “viendabīga” – tajā ir pamatīgs dažādu partiju mikslis.

* Madonā pārliecinošu atbalstu spējis saņemt Ērgļu dzelzceļa stacijas saimnieks, Vides filmu studijas un videi veltīto televīzijas raidījumu seja no Latvijas Reģionu apvienības un Zemnieku savienības ievēlētais Māris Olte.

Mārupes novada vēlēšanās Nacionālās apvienības sarakstā veiksmīgi startēja Dailes teātra dīva Rēzija Kalniņa. (Foto: Mārtiņš Ziders)

* Savukārt Mārupes novada domnieces krēslu nu nāksies iemēģināt no Nacionālās apvienības ievēlētajai Dailes teātra prīmai, viena no aptaujās visvairāk Latvijā apskautākajām dāmām, slavenā komponista Imanta Kalniņa meitai Rēzijai Kalniņai. Viņa saņēmusi ievērojamu vēlētāju atbalstu – ar plusiņiem viņa uzbīdīta no saraksta 12. kārtas numura uz trešo.

* Toties pirms Rēzijas Kalniņas Nacionālās apvienības sarakstā no 4. uz 2. numuru pabīdījies hokejists, Latvijas U-18 hokeja izlases galvenais treneris Oļegs Sorokins. Jāteic, ka mārupiešu nacionālisti savus līderus izvēlējušies pēc “slavenību gradācijas” – no Nacionālās apvienības ievēlēti tikai divi domnieki, un abi nacionāla mēroga slavenības – Kalniņa un Sorokins.

* Ogrē no “Jaunās Vienotības” saraksta pārliecinoši ievēlēta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liene Cipule.

* Vēl Latvijas otras lielākās pašvaldības (aiz Rīgas) domē – Ogres novadā no Nacionālās apvienības ievēlēti divi visā Latvijā labi pazīstami kultūras cilvēki: viena no labākā latviešu amatierteātra – Ogres teātra mākslinieciskais vadītājs un režisors Jānis Kaijaks un pazīstamais diriģents, kādreizējais Liepājas Simfoniskā orķestra diriģents, tagad Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktors Atvars Lakstīgala.

* Ropažu novada domē tagad vietējos jautājumus lems 2007. gadā Latvijas pilsonībā naturalizējies libānietis, pazīstamais gastroenterologs Hosams Abu Meri, kurš politisko pieredzi jau ieguvis Saeimā. Iepriekšējās Saeimas un galvaspilsētas domē “Jaunās Vienotības” saraksts Abu Meri uzvaru negarantēja, bet Ropažos gan viņam paveicies.

* Savukārt no Nacionālās apvienības Ropažos domnieka krēslā iesēdies televīzijas un radio raidījumu vadītājs (priekšvēlēšanu laikā gan viņš nebija dzirdams ēterā) Haralds Burkovskis, kurš arī bija šī saraksta līderis.

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors, kādreizējais Nacionālā botāniskā dārza direktors Andrejs Svilāns ieguvis vietu Salaspils novada domē no Zaļās partijas saraksta. (Foto: Rojs Maizītis)

* Toties Zaļās partijas līderis Salaspils novada vēlēšanās – bijušais Nacionālā botāniskā dārza direktors, tagad Dabas aizsardzības pārvaldes direktors Andrejs Svilāns nu ieguvis deputāta krēslu Līvzemes ielas namā.

* Siguldā no Nacionālās apvienības ievēlēts mūsu olimpisko medaļnieku, skeletonistu brāļu Dukuru audzinātājs – viņu tēvs un treneris, kādreizējais Siguldas Bobsleja un kamaniņu trases direktors Dainis Dukurs.

* Vēl viens mūsu olimpiešu tēvs – BMX riteņbraucēja Māra Stromberga “sencis” Guntars Štrombergs no partijas “Valmierai un Vidzemei” ievēlēts Valmieras novada domē.

* Smiltenes novada domes vēlēšanās otro lielāko atbalstu ieguvusi “Latvijas attīstībai” saraksta lokomotīve, Smiltenes luterāņu draudzes priekšniece, agrākā uzņēmuma “Smiltenes piens” vadītāja Gita Mūrniece.

* Liepājā pārliecinoši Nacionālās apvienības karogu noturējis Liepājas Simfoniskā orķestra direktors Uldis Lipskis. Viņš gan būs vienīgais spēlētājs vēju pilsētas pašvaldības domnieku orķestrī no nacionāļu grupas.

Ar uzvaru Ventspils domes vēlēšanās startējis Lembergu pāris – Aivars un Kristīne. Diemžēl kungam uzvaras prieku var aizēnot netikšana līdz domes sēžu zālei (vismaz šajā sasaukumā). (Foto: Eduards Paņičevs)

* Protams, ka lielā Ventspils (ne)intriga bija, kā veiksies teju vai visos pasaules grēkos un mahinācijās vainotā, tagad cietuma maizi ēdošā “Latvijai un Ventspilij” intrigantam Aivaram Lembergam. Kā jau bija gaidāms, viņš Ventspilī saņēma visvairāk plusiņus. Bet šie plusiņi var būt trekns krusts pāri viņa iespējai darboties pašvaldībā, no kazemātiem grūti to īstenot. Tomēr viņa mesidžus, rakstītus aiz cietuma mūriem, ventiņiem palīdz nodot viņa kundze, Ventspils izpilddirektora vietniece Kristīne Lemberga, kura arī ievēlēta dome.

* Savukārt Ventspils novada pašvaldības domnieka krēslā neviens šķēršļus neliek iesēsties aktierim Gatim Gāgam, kurš nu nodarbojas ar ābolu audzēšanu dzimtajā Ugālē un pieslējies Latvijas Reģionu apvienības politiķiem.

Rīgas zoodārza runasvīrs Ingmārs Līdaka nu varēs “izrunāties” Bauskas novada domē. (Foto: Rojs Maizītis)

* Bauskas novada vietvarā nu darbosies kādreizējais Saeimas deputāts, Rīgas zooloģiskā dārza atraktīvais runasvīrs Ingmārs Līdaka, kurš ievēlēts no Zaļo un Zemnieku savienības. Cerams, ka Bauskā viņam uz saviem kolēģiem nebūs jākliedz: “Aizver muti!”, jo novads izticis bez savādu margināļu no “Saskaņas”, Krievu savienības un tamlīdzīgu veidojumu ievēlēšanas. Nez vai viņš ko tādu atļausies pret bijušo Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektori Ināru Pētersoni, kura ievēlēta no “Latvijas attīstībai”. “Pa lielam” abiem jau vieni un tie paši mērķi – Bauskas novada uzplaukums.

* Lai jaunais deputātu korpuss spētu veiksmīgi darboties ir vajadzīgs labs diriģents jeb diriģente. Un tāda nenoliedzami var būt līdzšinējā Tērvetes novada priekšniece, jauktā kora “Tērvete” vadītāja un pirmām kārtām dziedātāja Laura Reinika mamma Dace Reinika, kura Bauskas novada domē ietikusi no Latvijas Zemnieku savienības saraksta.