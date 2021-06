Linkaits rosina izvērtēt "covidpass.lv" anketu nepieciešamību

Linkaits ierakstā mikroblogošanas vietnē "Twitter" pauž, ka darbināt divas šādas sistēmas paralēli nešķiet pareizi.

Ministrs norādīja, ka "covidpass.lv" sistēmas jautājumi primāri ir Iekšlietu ministrijas pārziņā, tomēr nākamnedēļ operatīvas vadības grupas sēdē par ceļošanas ierobežojumu samazināšanu, kur tiks skatīti vairāki tehniski jautājumi, Satiksmes ministrija rosinās pārrunāt arī "covidpass.lv" lietderību.

Elektroniskais apliecinājums, ko aizpilda tīmekļvietnē "covidpass.lv", darbojas kopš pagājušā gada oktobra. Tas paredz, šķērsojot Latvijas robežu, aizpildīt anketu ar saviem datiem. Anketā norādītie dati tiek automātiski nodoti tiesībsargājošajām iestādēm - Valsts policijai, Valsts robežsardzei un Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC). Personas dati tiek uzglabāti 30 dienas ar mērķi saņemto informāciju izmantot epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai un kontaktpersonu izsekojamībai. Pēc 30 dienām personas datus automātiski dzēš.

Kārtība pagājušajā gadā tika izstrādāta, jo bija trūkumi papīra anketas aizpildīšanai un policijai bija problēmas izkontrolēt to, vai ar privātajiem transportlīdzekļiem iebraucošās un ar kājām robežu šķērsojušās personas ievēro pašizolāciju.

Savukārt ES digitālais zaļais sertifikāts paredz atvieglot iedzīvotāju brīvu un drošu pārvietošanos ES Covid-19 pandēmijas laikā. Dalībvalstis jau var sākt to izsniegt un izmantot, un Latvija to jau dara. Sertifikāts kļūs pieejams visās ES dalībvalstīs no 1.jūlija.

Sertifikāts ir digitāls pierādījums tam, ka persona ir ir vakcinējusies pret Covid-19 vai ir saņēmusi negatīvu testa rezultātu, vai nesen atveseļojusies no Covid-19.