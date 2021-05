Kāpēc šis būs nozīmīgākās pašvaldību vēlēšanas šajā gadsimtā?

5. jūnijā gaidāmās pašvaldību vēlēšanas būs pirmās pēc Administratīvi teritoriālā likuma pieņemšanas. Kas vēl bez pašvaldību robežām mainīsies?

Šī reforma Latvijā ir ilgi tapis, gaidīts un nozīmīgs pārmaiņu nesējs, jo līdzšinējais 119 pašvaldību modelis ir sadrumstalots. Tajā pašā laikā katrai pašvaldībai neatkarīgi no iedzīvotāju skaita un tā, cik liels ir tās budžets vai teritorija, jāsniedz iedzīvotājiem kvalitatīvi pakalpojumi. Skaidrs, ka pie šādas resursu atšķirības, kas objektīvi rodas starp salīdzinoši maziem novadiem un lielākiem, ir nepieciešamas pārmaiņas. Līdz ar to viens no galvenajiem šīs reformas mērķiem ir veidot tādas administratīvas teritorijas, kur šos pakalpojumus iedzīvotājiem varēs nodrošināt salīdzināmākā kvalitātē.

Papildus tam ļoti nozīmīgs aspekts šai reformai ir tas, lai mēs izlīdzinātu reģionālo attīstību un daudz vairāk to stimulētu. Pēc tās ievērojami pieaugs pašvaldību spēja piesaistīt investīcijas un attīstīt uzņēmējdarbību, kas ļaus radīt jaunas darba vietas. Un šeit noteikti ir jāpiebilst, ka jau iepriekšējā gadā tieši jautājumiem, kas saistīti ar administratīvi teritoriālās reformas mērķu ātrāku sasniegšanu, mēs īstenojām autoceļu investīciju programmu. Pērn tika piešķirti 44 miljoni eiro, lai sakārtotu reģionālās nozīmes ceļus, paaugstinātu mobilitāti un tādējādi nodrošinātu iespējas sekmīgāk attīstīties uzņēmējdarbībai. Šogad šis finansējums pārsniegs 90 miljonus eiro un kopsummā ļaus sakārtot teju 500 kilometru autoceļu.

Jāpiebilst, ka plaši apspriestajā Atveseļošanās un noturības mehānisma plānā arī ir ietverti vairāk nekā 100 miljoni eiro ceļu sakārtošanai tieši administratīvi teritoriālās reformas ietvaros. Līdz ar to šī ir tāda viena ekonomiskā sadaļa.

Sabiedrībā ir izskanējušas bažas par to, ka, apvienojot vairākus novadus, daļai iedzīvotāju pakalpojuma pieejamība mazināsies, jo, lai tos saņemtu, būs jābrauc nosacīti tālāk līdz jaunā novada centram.

Tas ir pamatots jautājums, ko bieži cilvēki uzdod, bet realitātē došanās uz pašvaldības administrāciju, lai saņemtu kāda veida izziņas vai dokumentus, notiek salīdzinoši reti. Bet, protams, pašvaldības pašas būs tiesīgas noteikt, kādā veidā pakalpojumi tiek izvietoti jaunajā administratīvajā teritorijā, un ir svarīgi, lai to kvalitāte neciestu.

Šeit arī jāpiebilst, ka no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) puses jau līdz šim esam attīstījuši valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu. Šobrīd Latvijā šādu pieturas punktu, kur var saņemt gan valsts, gan pašvaldības pakalpojumus, ir vairāk nekā 120, un mūsu plāns ir līdz 2023. gada beigām palielināt to skaitu līdz 600. Tas nozīmē, ka katrā pagastā būs šāds kontaktpunkts, kur iedzīvotāji varēs saņemt ne tikai pašvaldības, bet arī valsts pakalpojumus, piemēram, palīdzību aizpildīt ienākumu deklarāciju EDS sistēmā vai pakalpojumus, kas ir saistīti ar Lauku atbalsta dienestu. Jāsaprot, ka bieži vien iedzīvotājiem nav svarīgi, kurš sniedz pakalpojumu – pašvaldība vai valsts, un tādā ziņā mēs ar šo tīklu nokļūsim pēc iespējas tuvāk cilvēkiem. Mēs jau esam apmācījuši vairāk nekā 6000 tā saucamo digitālo aģentu, kas var būt kā kontaktpunkts tiem, kam ir nepieciešams šāds atbalsts, un mēs šo tīklu izvērsīsim visā Latvijā.

Artūrs Toms Plešs.

Noteikti jāpiebilst arī tas, ka pēc Latvijas Bankas atzinuma pašvaldību reformas radītie potenciālie ieguvumi ik gadu varētu sasniegt 180 miljonus eiro. Tas ir ietaupījums, kas potenciāli var rasties, pašvaldībām sakārtojot pakalpojumu tīklu un padarot to efektīvāku. Līdz ar to katru gadu potenciāli 180 miljonus eiro var veltīt vai nu esošo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, vai jaunu attīstībai, kas noteikti ir iedzīvotāju interesēs.

Kā šī reforma mazinās plaisu starp Rīgu un pārējo Latviju un stiprinās sadarbību starp laukiem un pilsētām?

Līdz šim daudzas pašvaldības nevarēja pieteikties virknei atbalsta mehānismu, virknei fondu, kas paredzēti tikai tām pašvaldībām, kurās atrodas reģionālie vai nacionālas nozīmes centri. Pēc reformas visā Latvijā tiks nodrošināts tāds pārklājums, ka tās teritorijas, kuras nevarēja iegūt nozīmīgus finanšu resursus, vai tas būtu uzņēmējdarbības attīstībai, vai citiem mērķiem, turpmāk tiem varēs piekļūt. Šādi visā valstī notiks daudz saprātīgāka resursu plānošana.

Papildus tam noteikti jāatzīmē tas, ka Saeimā sāksies diskusijas par jauno pašvaldību likumu, kas ir nozīmīga pārvaldības reforma un iezīmē laikmeta un domāšanas maiņu pašvaldībās. Paredzams, ka šis likums stāsies spēkā ar nākamo gadu, un tajā mēs esam iestrādājuši virkni mehānismu, kā lēmumu pieņemšanas procesā iesaistīt iedzīvotājus. Tas ir līdzdalības budžets, kur pašvaldībām no 2023. gada būs obligāti būs jāiezīmē no budžeta noteikta summa, kas būs dota lemšanai iedzīvotājiem par dažādām iniciatīvām – sakārtot kādu ielu apgaismojumu vai bērnu laukumiņu, un pašu iedzīvotāju ziņā būs izlemt, ko ar šo naudu konkrētajā gadā darīt.

Tāpat šajā likumā ir paredzētas kolektīvā iesnieguma iespējas, iedzīvotāju padomes un publiskās apspriešanas, un tas veidos daudz ciešāku sadarbību konkrētas pašvaldības ietvaros un arī plašākā reģionu mērā.

Ko VARAM ir darījusi, lai palīdzētu pašvaldībām pārvarēt Covid-19 izraisītās krīzes sekas?

Mēs gan pagājušajā gadā, gan šogad esam ļoti cītīgi strādājuši, lai nodrošinātu plašu un nozīmīgu finanšu resursu nokļūšanu Latvijas reģionos un pašvaldībās. Tā pagājušajā gadā tika īstenota aizdevuma programma Covid-19 krīzes seku mazināšanai, tās ietvaros pašvaldības varēja pieteikties aizdevumiem un arī pieteicās teju 100 miljonu eiro apmērā. Kopumā pagājušajā gadā tika atbalstīti 307 projekti, no tiem vairums bija ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana.

Pērn tika arī izveidota programma pirmsskolas izglītības iestāžu sakārtošanai, tajā kopumā tika mobilizēti teju 50 miljoni eiro, kas visā Latvijā ļāva samazināt bērnudārzu rindu par 25%. Ja tika lēsts, ka rindā visā valstī bija aptuveni 10000 bērnu, tad ar šiem pasākumiem un ieguldījumiem to izdevās samazināt par apmēram diviem ar pus tūkstošiem.

Ņemot vērā atsaucību un nepieciešamību pēc investīcijām, šogad Covid-19 aizdevumu programmu turpinām. Šajā gadā pašvaldībām ir pieejami 150 miljoni eiro, un atbalsta virzienu klāsts ir ievērojami paplašināts – klāt nākusi tiltu, tāpat arī īres mājokļu sakārtošana, kas sevišķi svarīga ir reģionos, lai piesaistītu jaunos speciālistus un dotu iespēju iemitināties jaunām ģimenēm, un virkne citu atbalsta pasākumu.

Nozīmīga sadaļa ekonomikas sildīšanai gan īstermiņā, gan arī ilgtermiņā kontekstā ar administratīvi teritoriālo reformu ir jau pieminētā ceļu infrastruktūras sakārtošana. Tāpat tuvākajā laikā valdībā tiks apstiprināta pašvaldību investīciju programma, tajā augstas gatavības projektiem ir atvēlēti 27 miljoni eiro. Drīzumā uz vadības galda nonāks arī programma, kurā būs pieejami līdzekļi esošo bērnudārzu renovācijai vai jaunu bērnudārzu būvniecībai. Tādējādi kopumā finanšu klāsts šajā gadā, kas ir tapis, darbojoties VARAM,, sasniegs teju pusmiljardu eiro.

Kā ir vērtējami Satversmes tiesas pirmie spriedumi saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu?

Kopumā esmu gandarīts par Satversmes tiesas spriedumiem. Tā ļoti izsvērti un pamatoti izklāstīja to, kāpēc administratīvi teritoriālā reforma bija akūti nepieciešama, un skaidri norādīja, ka tā ir un tiek īstenota visas Latvijas un tās iedzīvotāju interesēs. Tāpat Satversmes tiesa atzina, ka reformas piedāvājums kopumā ir bijis atbilstošs starptautiskajām tiesību normām un Latvijas tiesību ietvaram, kā arī pienācīgi izdiskutēts ar sabiedrību.

Skaidrs, ka šajā gadījumā ir jautājumi par Skulti, un tiesa skaidri norādīja, ka šis jautājums Saeimā, iespējams, nav bijis pietiekami izdiskutēts. Taču man ir jāizsaka liela pateicība gan atbildīgajai komisijai, gan parlamentam kopumā par atsaucību un superātri organizēto procesu, lai šīs nepilnības varētu novērst un neradītu nekādas šaubas par to, ka vēlēšanas piektajā 5. jūnijā notiks.

Kāpēc iedzīvotājiem ir svarīgi piedalīties šajās pašvaldību vēlēšanās?

Ir ļoti svarīgi domāt par to, kā veidosim pašvaldības nākamos četrus gadus, jo šis būs liels izaicinājumu un arī iespēju laiks. Ņemot vērā, ka vēlēšanas notiks 41 administratīvajā teritorijā, vairums no tām veidos jaunu identitāti, jaunus sadarbības modeļus. Tādēļ ir ļoti svarīgi izvēlēties tādu politisko piedāvājumu un politisko spēku, kas ir apņēmības pilns un gatavs izmantot visas tās iespējas, ko sniedz administratīvi teritoriālā reforma.

Tā patiešām ir unikāla iespēja nostādīt gan atsevišķas pašvaldības, gan Latviju kopumā uz daudz straujāka attīstības ceļa. Un tieši, raugoties caur šo prizmu, es aicinātu cilvēkus piedalīties vēlēšanās, izvēlēties tādu politisko spēku, kurš pilnā mērā spēj nodrošināt reformas sniegto iespēju īstenošanu, kas rezultēsies tajā, ka dzīves kvalitāte konkrētā pašvaldībā un reģionos kopumā būtiski uzlabosies.

Ņemot vērā, ka pirms četriem gadiem pašvaldību vēlēšanās vidēji Latvijā piedalījās apmēram puse balsstiesīgo iedzīvotāju, vai nav bažu par to, ka šoreiz aktivitāte varētu būt vēl zemāka?

Par to ir grūti spriest. Taču, ņemot vērā to, ka pašvaldībā dzīvojošie izdarīs izvēli par jauno novadu un to, kurš pieņems lēmumus nākamos četrus gadus jaunajā administratīvi teritoriālajā iedalījumā, manā ieskatā tā ir pietiekami augsta motivācija doties uz vēlēšanām un izvēlēties to politisko spēku, kurš vislabāk var pārstāvēt konkrēto iedzīvotāju intereses. Un es domāju, ka arī velētāji to ļoti labi apzinās un dosies pie balsošanas urnām, neskatoties uz to, ka šajā brīdī dzīvojam Covid-19 pandēmijas ēnā.

Ko jūs ieteiktu vēlētājam – pēc kā vadīties un ko izsvērt svaru kausos, izdarot izvēli par labu vienam vai otram sarakstam?

Es noteikti aicinātu, pirmkārt, izvērtēt to, kāds ir politiskais piedāvājums un programma, un, protams, pievērst uzmanību tam, vai konkrētā kandidātu grupa plāno un spēs realizēt iespējas, ko dod administratīvi teritoriālā reforma.

Otrkārt, šai komandai ir jābūt ar skaidru vīziju gan lokālā, gan arī valsts mērogā par to, kā attīstīt konkrēto vietu, kā attīstīt uzņēmējdarbību, radīt jaunas darba vietas un kopumā radīt vidi daudz pievilcīgāku iedzīvotājiem.

Un, protams, treškārt, jāskatās arī uz komandu – kāda tā ir un vai tā ir spējīga realizēt šīs ambīcijas. Raugoties uz ,,Latvijas attīstībai” sarakstiem pašvaldībās, kurās kandidējam, man nav ne mazāko šaubu, ka ir ieguldīts ļoti liels un smags darbs, lai atlasītu vislabākos kandidātus, kas spēs šos solījumus izpildīt.

Kādam ir jābūt labam pašvaldības deputātam?

Domāju, ka labs pašvaldības deputāts ir tāds, kuram ir iniciatīva, idejas un vienlaikus arī degsme. Arī šajā pandēmijas laikā, raugoties uz izaicinājumiem pasaulē, kurā dzīvojam, ir jābūt skaidrai vīzijai, kā izmantot iespējas katrā konkrētā pašvaldībā.

Bet vienlaikus svarīgi, lai pašvaldības deputāts būtu proaktīvs un atvērts komunikācijai, ieklausītos tajā, kā iedzīvotāji vēlas attīstīt savu teritoriju. Lai deputāts sarunātos ar iedzīvotājiem, jo bieži vien tas arī lokālā mērogā ir pietrūcis.

Man nav šaubu, un to pierāda arī līdzšinējā prakse, ka ,,Latvijas attīstībai” deputāti ir spējuši sevi parādīt kā atsaucīgus cilvēkus, kuri ieklausās un spēj pieņemt izsvērtus un pamatotus lēmumus, kas vērsti uz visas novada teritorijas attīstību.

Politiskā reklāma. Reklāmu apmaksā partija "Latvijas attīstībai"