“Latvijas attīstībai” kongresā ievēlēti trīs partijas līdzpriekšsēdētāji

Izmantojot digitālos balsošanas rīkus, biedri apstiprināja izmaiņas statūtos, paredzot trīs partijas līdzpriekšsēdētājus, un par tiem tika ievēlēti Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijabs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, kā arī Priekuļu novada domes priekšsēdētāja un jaunā Cēsu novada mēra amata kandidāte Elīna Stapulone.

“Mēs priecājamies un lepojamies ar saviem cilvēkiem reģionos, kuri ik dienas piepilda ar saturu mūsu principu “Latvija nav tikai Rīga”. No mūsu sarakstiem vēlēšanās startēs 509 kandidāti, no tiem – 10 jau esošie savu pašvaldību vadītāji,” kongresu atklājot, biedrus uzrunāja līdzšinējais partijas priekšsēdētāja pienākumu veicējs Ivars Ijabs

Tehnoloģiju nozīmi izcēla Artūrs Toms Plešs: “Mēs šodien aizvadām pirmo digitālo kongresu, skaidri parādot, ka Covid-19 pandēmija mums netraucē pieņemt nozīmīgus lēmums. Vēl vairāk – mēs apzināmies digitālo risinājumu nozīmi turpmākajā Latvijas attīstībā un esam spējīgi tās veiksmīgi pielietot praksē.”

Reģionu līderu iesaisti partijas lēmumu pieņemšanā uzsvēra Elīna Stapulone: “Novēlu mums visiem, lai šī gada kampaņas sauklis – Latvija nav tikai Rīga! – nebūtu vienreizlietojams, bet kļūtu par mūsu partijas un darba moto.”

“Es varu droši teikt – lielā mērā šī valdība balstās uz “Latvijas attīstībai” pleciem, jo mēs vienlaikus esam pragmatiski un vienlaikus uzdrošināmies, protams, esam atbalstoši šīs valdības premjeram, bet, kā jūs esat manījuši, ja ir nepieciešams norādīt uz kļūdām, ja nepieciešams norādīt uz to ka jāstrādā efektīvāk, ja nepieciešams, kādu lēmumu pieņemt ātrāk “Latvijas attīstībai” ministri neklusē,” uz savas partijas lomu valdībā noradīja aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Juris Pūce, kurš Saeimā vada Administratīvi teritoriālās reformas komisiju, savā kongresa runā uzsvēra nākamos soļus reģionu attīstībai: “Uz visas Latvijas attīstību vērsta reģionālā politika prasa nodalīt Lielrīgu no pārējās Latvijas, jo Lielrīgas attīstības iespējas ir atšķirīgas no reģioniem un to pilsētām. Ja mēs to nedarīsim, tad turpināsies arvien izteiktāka divu ātrumu Latvijas veidošanās. Lielrīgai un Latvijas reģioniem un to pilsētām jābūt diviem dažādiem attīstības plāniem. Tiem jāskar ekonomika, veselības aprūpe, ceļi, izglītība un kultūra. Ar teritoriālo reformu ir sperts pirmais solis reģionu attīstībai, bet tuvāko piecu gadu laikā, ir jāseko nākamajiem soļiem. Ir nepieciešams radīt detalizētu Latvijas reģionu attīstības plānu.”

Savukārt “Latvijas attīstībai” valdes loceklis Edgars Jaunups akcentēja partijas struktūras izmaiņu nozīmi lēmumu pieņemšanā: “Šodien mēs balsojām par trīs līdzpriekšsēdētājiem kā institūciju, kas ievērojami nostiprinās mūsu organizāciju un ļaus tai doties pretī 2022. gada Saeimas vēlēšanu izaicinājumam. Domāju, ka jau rudenī mums būs jālemj par organizācijas attīstības nākamo soli – Domes izveidi, kur, manuprāt, būtu jāpulcējas visiem no mūsu partijas ievēlētajiem deputātiem.”

