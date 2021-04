Indriksons: kategoriski noraidu, ka Bezzubova slepkavība būtu saistīta ar viņa profesionālo darbību

"Man pašam ir 6-7 versijas. Es absolūti netaisos publiski viņas iztirzāt, bet es kategoriski noraidu, ka tas būtu saistīts ar viņa profesionālo darbību. To, ka tur var būt iesaistīts futbols kā tāds, es neizslēdzu, bet ne ar viņu pašu. Neskatoties uz to, ka es viņu ļoti vāji pazinu. Esmu par viņu tikai pozitīvu dzirdējis. Es neticu, ka viņš ir bijis iesaistīts tādās futbola lietās, kas izsauktu šādu noziegumu. Es tam neticu un to nepieļauju," tā Latvijas Televīzijas raidījumam "Viens pret vienu" norādījis Indriksons.

Automašīna, no kuras tika raidīti šāvieni, pirms sadedzināšanas slēpta autoservisā Mežaparkā. Pēc tam tā tika sadedzināta netālu no Mežaparka futbola bāzes. Taujāts, vai to var iztulkot kā vēstījumu, kur arī pašam reiz atradās "Skonto" futbola bāze, Indriksons teic, ka pats attiecībā vismaz uz sevi to nelasa kā nekādu vēstījumu. "Man nav ne mazākā doma, ka tas varētu būt saistīts kaut kādā mērā ar mani. Šodien vilkt paralēles ar šo bāzi, manuprāt, var ar visdažādākajiem cilvēkiem."

Šobrīd tur saimnieko futbola klubs "Rīga". Sergejs Lomakins ir tā īpašnieks, viņš ir arī Latvijas melnajā sarakstā.

"Es Lomakinu nepazīstu vispār. Man ar futbola klubu "Rīga" nav absolūti nekāds sakars. Man negribas mest akmeni Latvijas Futbola federācijas lauciņā, jo es pats esmu vadījis šo federāciju 22 gadus, bet katrā ziņā es nebūtu pieļāvis tādu variantu, ka īpašnieks ir melnajā sarakstā. Es būtu panācis, ka klubs būtu Latvijas labā panācis vairāk. "

Viņš negrib ticēt, ka Lomakins ir saistīts ar notikušo Purvciemā. "Man pašam ir vairākas versijas, bet negribu tās apspriest. Tam domāta policija, prokuratūra. Esmu pārliecināts, ka tur strādā profesionāli cilvēki. Man liekas, ka šo noziegumu viņi atklās. Cik saprotu, tad ir pieļauta diezgan traģiska kļūda no slepkavu puses. Viņi nedomāja, ka viņu mašīna tiks sabojāta. Izmeklēšanai ir lieli pavedieni rokās. "

Bijušais LFF prezidents norāda, ka šī brīža federācijas vadība nav pietiekami profesionāla, jo nespēj atrisināt dažādus konfliktus. "Problēmas futbolā ir katru dienu. Es savos nostrādātajos 22 gados problēmas risināju, faktiski nav bijuši konflikti, kas būtu iznākuši uz āru, lai arī tie bija pastāvīgi. Es negribu noniecināt federāciju, jo katrs vārds publiski iedragā iespēju futbolam attīstīties valstī, bet tas nav normāli, ka, piemēram, pagājis pusgads, kopš beidzies iepriekšējais čempionāts, bet divi klubi tiesājas, kurš ir čempions. "

Bezzubova slepkavība

Bezzubovs tika nošauts 14.aprīļa rītā Rīgā, Purvciemā. Izbraucot uz Gunāra Astras ielas, Bezzubova vadītajai automašīnai tika aizšķērsots ceļš un futbola aģenta virzienā no automātiskā ieroča tika raidīti vairāki šāvieni. Nākamajā naktī Mežaparkā tika atrasta sadedzināta uzbrukumā izmantotā automašīna.

Uzreiz pēc slepkavības policija pieļāva, ka Bezzubova nogalināšana varētu būt pasūtījuma slepkavība, kas saistīta ar cietušā profesionālo darbību, vienlaikus uzsverot, ka Valsts policija izmeklē arī citas versijas.

VP priekšnieks Armands Ruks slepkavības dienā žurnālistiem pastāstīja, ka slepkavībā varētu būt iesaistītas vismaz trīs personas, kuras uz Bezzubovu raidīja lodes no automātiskā ieroča, vīrieti no sākuma smagi ievainojot, taču viņš spēja turpināt ceļu, radot sadursmi ar noziedznieku automašīnu.

Iesaistītā apvidus automašīna "BMW" pirms sadedzināšanas slēpta autoservisā Mežaparkā. Servisa īpašniece un darbinieki aizturēti.

Serviss piederot Latvijas pilsonei Guļnarai Ribakovai - Bricei. Raidījuma rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka policijai servisa īpašniece stāstījusi, ka sasisto "BMW" atvedis kāds patstāvīgais klients un servisa darbiniekiem neesot radušās nekādas aizdomas.

Saistībā ar notikušo noziedzīgo nodarījumu aizturētas un apcietinātas vairākas personas, tomēr policija uzsver, ka turpinās darbs, lai noskaidrotu visas iespējamās personas, kas iesaistītas minētā nozieguma pastrādāšanā.

