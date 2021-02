Atceļ aizliegumu atrasties uz atsevišķu Rīgas ūdenstilpju ledus

Ierobežojumi vairs neattiecas uz Ķengaraga dīķi, Bolderājas karjeru, ne tālāk kā 100 m no krasta līnijas, Mazjumpravas muižas dīķi, ūdenstilpi Viestura dārzā, ūdenstilpi Vladimira Kudojara parkā, Dambjapurva ezeru – ne tālāk kā 20 m no krasta līnijas, Velnezeru – ne tālāk kā 20 m no krasta līnijas, Ziemeļupi (papildus Ziemeļupē aizliegts atrasties uz ūdentilpes ledus 200 m attālumā no Ziemeļupes ietekas Buļļupē), Bābelīti, posmā 100 m pa kreisi un 200 m pa labi no Jaunelku ielas 9 – ne tālāk kā 20 m no krasta līnijas un Māras dīķi (papildus Māras dīķī aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 200 m attālumā no Mārupītes ietekas un 150 m attālumā no Friča Brīvzemnieka ielas un Ojāra Vācieša ielas krustojuma).

Tāpat ierobežojumi neattiecas arī uz:

Āgenskalna līča posmu no Raņķa dambja līdz Balasta dambim 5B (papildus Āgenskalna līcī aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 50 m attālumā no Mārupītes ietekas un 70 m attālumā no Zunda kanāla iztekas);

Strazdupītes posmu no Brīvības gatves līdz Vidzemes alejai 1 (papildus Strazdupītes posmā no Brīvības gatves līdz Vidzemes alejai 1 aizliegts atrasties tuvāk par 200 m no dzelzceļa tilta);

Ķīšezera posmiem no Ostas prospekta 11D līdz Roberta Feldmaņa ielai 8A – ne tālāk kā 75 m no krasta līnijas, no Roberta Feldmaņa ielas 8 līdz Ezermalas ielai 18B – ne tālāk kā 100 m no krasta līnijas;

Vecdaugavas posmiem no Airu ielas 83A līdz Airu ielai 119A – ne tālāk kā 50 m no krasta līnijas, no Vecāķu prospekta 115 līdz Zvejas ielai 14 – ne tālāk kā 50 m no krasta līnijas, no Mangaļu prospekta 62A līdz Vēdzeļu ielai 4 – ne tālāk kā 50 m no krasta līnijas, un no Mangaļu prospekta 47 līdz Vabu ielai 13;

Kojusalas grāvja posmu no Austuves ielas 5A līdz Krasta ielai 95 k-6;

Buļļupes posmu ne tālāk par 250 m no Velkoņu ielas un Lielās ielas krustojuma;

Bieķengrāvja posmu no Mūkusalas ielas 78A līdz Mazajai Bauskas ielai 28;

Daugavas posmiem ne tālāk par 200 m no Beķergrāvja ielas un Krēmeru ielas krustojuma;

Hapaka grāvja posmu no Daugavgrīvas šosejas 5 k-17 – 500 m Zilās ielas virzienā (papildus Hapaka grāvī aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 100 m attālumā no Beķera grāvja ietekas);