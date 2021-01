1000 eiro mēnesī un Covid-19: prestižā pansionātā klaja bezdarbība noved pie klientes nāves

"Mēs izvēlējāmies labāko. Atradām "Dzintara Melodiju". Piedāvājuma klāsts bija ļoti liels." Vidēji mēnesī par dzīvošanu divvietīgā istabiņā bijis jāmaksā 1000 eiro. Divu gadu laikā pansionātam "Dzintara Melodija" esot samaksāti 24 tūkstoši eiro.

Brāļi regulāri esot mammu apciemojuši. 30. novembrī bijis pēdējais klātienes apmeklējums. Pēc tam tas esot bijis liegts. Mammai sava tālruņa neesot bijis. Visa saziņa bijusi ar pansionāta starpniecību, kas decembra nogalē vairs neesot bijusi tik sekmīga.

"Es māsiņai uzdodu jautājumu – kāpēc viņa negrib runāt? (Atbilde) Viņa ir depresīva, viņa negrib runāt tāpēc, ka neredz tuviniekus," stāsta dēls. Šī gada 3. janvārī Raimonds saņēma zvanu no pansionāta darbinieces un viņam tika paziņots, ka mamma ir mirusi.

"Viņa pazvana un izstāsta to, ka varat atvadīties no mammas. (..) Māsiņai uzdevu jautājumu – viņa ir dzīva vai mirusi? Māsiņa atbild – nē, viņa vēl elpo." Abi brāļi 15 minūšu laikā ieradās pansionātā un pieprasīja iespēju tikties ar mammu.

Kad ieraudzījuši, kādā stāvoklī viņa ir, nekavējoties zvanījuši 113 un mamma stacionēta tā saucamajos Stradiņos. Slimnīcā konstatēta inficēšanās ar koronavīrusu, kas novedis pie abpusējās pneimonijas un pirmā tipa elpošanas nepietiekamības.

To visu pavadījusi arī dehidratācija, kā arī izgulējumi uz krustiem un papēžiem. "Acīmredzot, ilgākā laikā tika slēptas pēdas no kovid. Līdz ar to viņa netika aprūpēta vispār, jo visi orgāni bija diezgan spēcīgi sabojāti. Arī pat ūdens nebija pienests."

"Bez Tabu" rīcībā esošā informācija liecina, ka prestižajā pansionātā katrs sestais klients, kopskaitā 30, ir sasirdzis ar Covid-19. No 90 darbiniekiem testēts tikai 31 un rezultāti visiem bijuši negatīvi.

Veselības inspekcijā sākotnēji piekrīt paust viedokli par "Dzintara Melodijā" notiekošo, taču vēlāk inspekcijas pārstāve Maira Kalniņa atsūta e-pastu, ka komentārs tomēr netikšot sniegts. Plašāk skatieties augstāk pievienotajā sižetā.