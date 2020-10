Vaidere kļūst par Eiropas Renovāciju vēstnieci Latvijā

Viņa informē, ka Renovate Europe ir Eiropas mēroga kampaņa, kuras mērķis ir veicināt ēku renovāciju, lai par 80% samazinātu to enerģijas patēriņu līdz 2050. gadam. Tieši būvniecības nozarei ir galvenā nozīme ES energoefektivitātes mērķu sasniegšanā, jo ēkas ir atbildīgas par 40% no energopatēriņa un trešo daļu no CO2 emisijām.

“Enerģētikas sektors rada lielākos siltumnīcas efekta gāzu izmešus Latvijā. Tādēļ būs nepieciešams rīkoties vērienīgi, lai ievērojami mazinātu enerģijas patēriņu dažādās nozarēs, tai skaitā ēku apsildīšanā. Ēku renovācija sniedz daudzus ieguvumus – tie ir gan zemāki apkures rēķini iedzīvotājiem, gan videi draudzīgāki, drošāki un patīkamāki mājokļi. Tomēr šobrīd Latvijā renovācija nenotiek pietiekamā apjomā – pēdējos desmit gados atjaunotas ir tikai 802 ēkas un 75% no visām ēkām joprojām nav energoefektīvas. Lai samazinātu enerģijas patēriņu, izmešus un sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķus, nākamajā desmitgadē renovāciju apjoms būs ievērojami jāpalielina, it īpaši siltinot daudzdzīvokļu mājas,” skaidro deputāte, kura strādā EP Ekonomikas un Vides komitejās.

I. Vaidere uzsver, ka no 2021. gada Latvijā ieplūdīs ievērojami Eiropas līdzekļi, kurus varēs izmantot, lai izvērstu gan dzīvojamo, gan sabiedrisko ēku renovāciju. “Energoefektivitātes veicināšanas pasākumi ir gudrs ieguldījums, kas palīdzēs mūsu uzņēmējiem pārvarēt pandēmijas radītās ekonomiskās grūtības un radīs darbavietas. Protams, šīs investīcijas jāveic sabiedrībai atklātā veidā un stingri kontrolējot tēriņus,” piebilst deputāte.

Deputāte pozitīvi vērtē Eiropas Komisijas 14. oktobrī prezentēto Renovācijas viļņa stratēģiju. “Šobrīd cilvēki nereti nolemj atlikt dzīvojamo ēku renovāciju, jo tas šķiet dārgs, ilgs un sarežģīts process, un nav zināms, cik ilgā laikā ieguldījumi atmaksāsies. Tuvākajā laikā EP Vides komitejā sāksim vērtēt konkrētus priekšlikumus, kā ievērojami paātrināt ēku renovāciju,” norāda I. Vaidere. Komisija piedāvā finansējuma saņemšanu padarīt vienkāršāku un ātrāku, uzlabot izmantoto materiālu kvalitāti un būvniecības darbaspēka prasmes, kā arī noteikt augstākus energoefektivitātes un ēku vizuālos standartus.

Jau kopš 2004 .gada I.Vaidere aktīvi darbojas arī Eiropas Enerģētikas forumā, kur ieņem finanšu direktores amatu. Forums veicina viedokļu apmaiņu starp Eiropas lēmumu pieņēmējiem un enerģētikas nozares pārstāvjiem. Tas palīdz EP deputātiem veidot labāku enerģētikas un klimata politiku, kas ir praktiski īstenojama un diskusijās tiek apspriesti dažādi Latvijai būtiski jautājumi, ieskaitot energoefektivitātes uzlabošanu un atjaunojamo energoresursu attīstīšanu.

Raksts tapis sadarbībā ar ETP frakciju Eiropas Parlamentā